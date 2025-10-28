Αυξημένα 5% τα έσοδα της HSBC - Στα 17,8 δισ. δολάρια

Η HSBC ανακοίνωσε έσοδα για το τρίτο τρίμηνο που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, χάρη στις βασικές δραστηριότητές της στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας, παρά το γεγονός ότι το ποσό των 1,1 δισ. δολαρίων σε προβλέψεις για τις υποθέσεις απάτης του Μπερνάρντ Μάντοφ επηρέασε αρνητικά τα κέρδη.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η τράπεζα με έδρα το Λονδίνο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% σε 17,8 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσό αυτό συγκρίνεται με την εκτίμηση των αναλυτών ύψους 16,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 14% στα 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Γινόμαστε μια απλή, πιο ευέλικτη, εστιασμένη τράπεζα, βασισμένη στα βασικά μας πλεονεκτήματα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Τζορζ Ελχεντέρι. «Η πρόθεσή μας να εφαρμόσουμε τη στρατηγική μας αντικατοπτρίζεται στην απόδοσή μας αυτό το τρίμηνο, παρά τη λήψη νομικών μέτρων σχετικά με ιστορικά ζητήματα».

Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν μια μέρα μετά την ανακοίνωση της HSBC ότι η πρόβλεψη αφορούσε την κάλυψη δικαστικών διαφορών από επενδυτές που έχασαν χρήματα στις υποθέσεις Μάντοφ πριν από χρόνια.

Είναι επίσης τα πρώτα κέρδη μετά την ανακοίνωση από τον Ελχεντέρι ενός σχεδίου ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά των μετόχων μειοψηφίας της θυγατρικής Hang Seng Bank — μια συμφωνία που ενισχύει την εστίαση της HSBC στο Χονγκ Κονγκ, την μεγαλύτερη μεμονωμένη αγορά της και μία από τις μεγαλύτερες πηγές κερδών της.