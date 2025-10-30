Αυστραλία: Η Macquarie ετοιμάζει μεγάλη πώληση των assets της στην Πολωνία

Η Macquarie Asset Management ετοιμάζεται να πουλήσει την πολωνική επιχείρηση ευρυζωνικών υπηρεσιών οπτικών ινών σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να αποτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία σε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια, μετέδωσε την Τετάρτη το Bloomberg.

Η αυστραλιανή επενδυτική εταιρεία έχει προσλάβει συμβούλους για να εκτιμήσουν το ενδιαφέρον για το μερίδιό της στην Odin Holdings Sarl, η οποία κατέχει τον φορέα εκμετάλλευσης δικτύου οπτικών ινών Fiberhost SA και τον πάροχο ευρυζωνικών υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεόρασης INEA.

Η επίσημη διαδικασία πώλησης αναμένεται να ξεκινήσει τον Νοέμβριο, με την Macquarie να σχεδιάζει να ζητήσει προσφορές πρώτου γύρου πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστεθούν, καθώς οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.

Η Odin Holdings Sarl είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου εντός των επενδυτικών συμμετοχών της Macquarie που ελέγχει αυτά τα πολωνικά τηλεπικοινωνιακά περιουσιακά στοιχεία.