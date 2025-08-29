Axia: Κομβικό για το Ελληνικό το deal Lamda με ION Group - Ποια είναι τα μεγάλα οφέλη

Το deal μεταξύ της Lamda Development με τον Όμιλο ION για την ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας στο Ελληνικό αποτελεί σημείο αναφοράς έκθεσης της Axia, που διατηρεί τη σύσταση "Buy" και την τιμή - στόχο στα 11,50 ευρώ.

Όπως σημειώνει η χρηματιστηριακή, το Κέντρο θα στεγάσει περίπου 2.000 επαγγελματίες, θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 50.000 τ.μ. γραφείων και χώρων συνεργασίας, αμφιθέατρο 1.000 θέσεων για διεθνείς εκδηλώσεις, καθώς και έως 200.000 τ.μ. κατοικιών για τη στέγαση του προσωπικού.

Σύμφωνα με την Axia, πρόκειται για μία κομβική συναλλαγή που υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό την επενδυτική υπόθεση της Lamda, καθώς:

Παρέχει ένα ακόμη πολύτιμο στοιχείο στην υποκείμενη αξία της γης στο Ελληνικό.

Η τιμή πώλησης που συμφωνήθηκε είναι στα 450 εκατ. ευρώ για οικιστικούς χώρους έως 200.000 τ.μ. και 50.000 τ.μ. οικοδομήσιμων γραφειακών χώρων. Παρόλο που η ακριβής τιμή για τους οικιστικούς και γραφειακούς χώρους δεν έχει ανακοινωθεί, η υπόθεση μιας τιμής 2.000 ευρώ ανά τ.μ. για οικιστικούς χώρους και 1.000 ευρώ ανά τ.μ. γραφειακούς χώρους, που είναι παρόμοια με προηγούμενες συμφωνίες (λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στην τοποθεσία εντός του Ελληνικού και το μέγεθος της συμφωνίας) ισοδυναμεί περίπου με την ανακοινωθείσα τιμή συμφωνίας των 450 εκατ. ευρώ.

Υποθέτοντας μια πολύ συντηρητική λογιστική αξία 800 ευρώ ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας (έναντι 432 ευρώ ανά τ.μ. και 531 ευρώ ανά τ.μ. στις συμφωνίες με τις Brook Lane Capital, TENBRINKE, Hellenic Ergon SA και Daedalus Development και Prokopiou), υπολογίζουμε κέρδος 250 εκατ. ευρώ για τη Lamda ή 1,41 ευρώ ανά μετοχή από τη συναλλαγή με την ION.

Βελτιώνει την ταμειακή θέση της Lamda καθώς της φέρνει 450 εκατ. ευρώ ταμειακών ροών κατά την περίοδο 2026-2030. κάτι που αρχικά αναμενόταν μετά το 2030. Αυτό δεν ήταν στα νούμερά μας και είναι μια εξέλιξη που θα επηρεάσει θετικά την Αποτίμηση και την τιμή - στόχο μας.

Ενισχύει σημαντικά τα αποτελέσματα του δικτύου του έργου Ellinikon:

Δημιουργεί ισχυρή έλξη σε τεχνολογικές εταιρείες που συνήθως συνεργάζονται με ομολόγους τους, αυξάνοντας έτσι την ελκυστικότητα του Ελληνικού ως κόμβου για τις τεχνολογικές εταιρείες.

Οι 2.000 βασικές κατοικίες που φέρνει η συμφωνία, μαζί με τις περισσότερες από 1.000 κατοικίες στην 1η φάση του Ελληνικού, δημιουργούν ένα ισχυρό δικτυακό αποτέλεσμα για μη οικιστική αλλά και για περαιτέρω οικιστική ανάπτυξη εντός του Ελληνικού.

Υπογραμμίζει την ελκυστικότητα της μετοχής της Lamda και του έργου Ελληνικού για τους επενδυτές

Η συμμετοχή της ION στη Lamda με μερίδιο 2% υπογραμμίζει περαιτέρω τη δέσμευση της ION στη μετοχική ιστορία της LAMDA Development. Επιπλέον, η δέσμευση της ION να επενδύσει 1,5 δισ. ευρώ και να εκτελέσει η ίδια την επένδυση, υπογραμμίζει την ελκυστικότητα του έργου για τους χρήστες/κατασκευαστές οικιστικών και γραφειακών χώρων.

Μειώνει τον κίνδυνο της εκτέλεσης των έργων στο Ελληνικό. Οι αγοραστές είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη αυτών των οικοπέδων, ενώ η επιτάχυνση της ανάπτυξης συμβάλλει στην έγκαιρη ανάδειξη της αξίας του έργου στο Ελληνικό.

Υπογραμμίζει περαιτέρω την ικανότητα της διοίκησης της Lamda να εκτελεί επιτυχημένα. Η διοίκηση είχε επισημάνει ότι οι πωλήσεις γης αποτελούν μέρος της στρατηγικής της, αναμένοντας την ολοκλήρωση ορισμένων πωλήσεων γης φέτος. Κάτι που εδραιώνεται περαιτέρω τώρα με τη συμφωνία με την ION. Η συναλλαγή υπογραμμίζει επίσης την ευελιξία της διοίκησης στο Ελληνικό, είτε αναλαμβάνοντας πλήρως ανάπτυξη (μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία/κέρδος αλλά και υψηλότερος κίνδυνος) είτε πωλώντας οικόπεδα (χαμηλότερο κέρδος αλλά και χαμηλότερος κίνδυνος). Σε κάθε περίπτωση υπάρχει άφθονος χώρος για δημιουργία αξίας, τονίζει η Axia.

Καταλήγοντας, η έκθεση της χρηματιστηριακής αναφέρει ότι παρόλο που οι πωλήσεις γης ήταν ήδη μέρος των παραδοχών μας στο μοντέλο μας για το Ελληνικό, η συμφωνία αυτή με την ION είναι πολύ μεγαλύτερη από τις προσδοκίες μας και θα επηρεάσει θετικά τις υποθέσεις μας για τις ταμειακές ροές, την αποτίμηση και την τιμή - στόχο της Lamda, η οποία επί του παρόντος ανέρχεται σε 11,50 ευρώ ανά μετοχή. Σε αυτό το πλαίσιο η Axia επαναλαμβάνει τη σύσταση αγοράς (Buy) για τη μετοχή και επισημαίνει ότι θα επανέλθει με τις νέες εκτιμήσεις της σε μια πιο λεπτομερή έκθεση στο εγγύς μέλλον