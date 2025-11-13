Αθλητισμός για όλους με τη Stoiximan Wheels of Change για τρίτη συνεχή χρονιά στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Η Stoiximan, πιστή στη δέσμευσή της για έναν αθλητισμό χωρίς αποκλεισμούς, συμμετείχε για τρίτη συνεχή χρονιά στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με την ομάδα Stoiximan Wheels of Change. Με όχημα την αλληλεγγύη και τη δύναμη του αθλητισμού, η Stoiximan Wheels of Change έδωσε δυναμικό παρών στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, στέλνοντας και φέτος ένα δυνατό μήνυμα συμπερίληψης, ισότητας και ομαδικότητας, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.100 δρομέων και εθελοντών όλων των ηλικιών στις διαδρομές των 5, 10 και 42 χιλιομέτρων.

Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας “Stoiximan Wheels of Change” δημιουργήθηκε με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει το κοινό, αναδεικνύοντας τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης στον αθλητισμό. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Stoiximan συνεργάστηκε με τον Ελληνικό Σύλλογο Ατόμων με Νόσο του Κινητικού Νευρώνα (ALS), τον Σύλλογο Θεραπευτικής Κολύμβησης “Ιππόκαμπος”, την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή και τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι», δίνοντας τη δυνατότητα σε Άτομα με Αναπηρία και εθελοντές να αγωνιστούν ως μία ομάδα. Παράλληλα, το πρόγραμμα προσέφερε πλήρη προπονητική υποστήριξη και κάλυψη του κόστους συμμετοχής, διασφαλίζοντας την κατάλληλη προετοιμασία των δρομέων. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνδρομή του Γρηγόρη Σκουλαρίκη, διακεκριμένου Έλληνα αθλητή και ιδρυτή του οργανισμού RUNWAY, ο οποίος ως συντονιστής της ομάδας συνέβαλε ενεργά στην καθοδήγηση των συμμετεχόντων, ενισχύοντας την προσπάθεια για ισότιμη συμμετοχή στον αθλητισμό.

Στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων, 791 άτομα βρέθηκαν στη γραμμή εκκίνησης, ανάμεσά τους 18 άτομα σε αμαξίδιο και 2 με πρόβλημα όρασης. Στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων, είχαμε 201 συμμετέχοντες, ενώ συμμετείχαν και 7 άτομα σε αμαξίδιο. Τέλος, στον κλασικό Μαραθώνιο των 42 χιλιομέτρων, 133 δρομείς πήραν μέρος μεταξύ των οποίων βρισκόταν και 2 αθλητές με πρόβλημα όρασης. Οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν τη διαρκή ενίσχυση και δυναμική της ομάδας, αλλά κυρίως αναδεικνύουν τη σημαντική παρουσία των ΑμεΑ και το πνεύμα ενότητας που χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία.

Σημαντική ήταν και η παρουσία κορυφαίων Ελλήνων αθλητών που έτρεξαν στο πλευρό της ομάδας Stoiximan Wheels of Change, μεταφέροντας το μήνυμα της ενότητας και της συμπερίληψης. Στην ομάδα συμμετείχαν οι Στέφανος Ντούσκος, Απόστολος Σίσκος, Θοδωρής Τσελίδης, Σπύρος Γιαννιώτης, Λευτέρης Πετρούνιας, Βασιλική Μιλλούση, Μίλτος Τεντόγλου, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Άλκης Κυνηγάκης, Αντώνης Παπακωνσταντίνου, Φώτης Ζησιμόπουλος, Άγγελος Μπασινάς, Γιάννης Γκούμας και Άγγελος Χαριστέας, οι οποίοι ενίσχυσαν το μήνυμα της δράσης και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για όλους τους συμμετέχοντες.

Η Νεφέλη Χριστοπούλου, Corporate Responsibility Manager της Stoiximan, δήλωσε:

«Η τρίτη συνεχόμενη χρονιά της ομάδας Stoiximan Wheels of Change στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για έναν αθλητισμό που προάγει την ισότητα, τη συμπερίληψη και την ομαδικότητα. Η ομάδα συνεχίζει να μεγαλώνει, να δυναμώνει και να εμπνέει. Φέτος, νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη μαζική συμμετοχή, την ενέργεια και τη συνεργασία όλων των συμμετεχόντων, αποδεικνύοντας ότι όταν τρέχουμε μαζί, μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε περιορισμό και να κάνουμε τον αθλητισμό προσιτό σε όλους».

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, το χορηγικό περίπτερο της Stoiximan Wheels of Change αποτέλεσε σημείο έμπνευσης και ενέργειας, όπου οι επισκέπτες έγιναν ενεργό μέρος της δράσης. Μέσα από το digital photobooth activation, φωτογραφίζονταν και μοιράζονταν το προσωπικό τους μήνυμα για το τι σημαίνει ο αθλητισμός για τον καθένα, ενισχύοντας ζωντανά το μήνυμα της συμπερίληψης, της ισότητας και της δύναμης που κρύβει ο αθλητισμός για όλους