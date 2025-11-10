Athens LifeTech Park: Έναρξη λειτουργίας θερμοκοιτίδας βιοτεχνολογίας και νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το Athens LifeTech Park δημιουργήθηκε με στόχο να γεφυρώσει την επιστημονική ανακάλυψη με την κλινική εφαρμογή.

Φιλοδοξεί να προωθήσει πρωτοβουλίες στον τομέα της ανακάλυψης και ανάπτυξης φαρμάκων προς όφελος των ασθενών παγκοσμίως, παρέχοντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για εταιρείες βιοτεχνολογίας που αναπτύσσουν τη νέα γενιά καινοτόμων θεραπειών.

Με υπερσύγχρονες υποδομές και εξειδικευμένη υποστήριξη, σε έρευνα και ανάπτυξη, η θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας του ALTP έχει σχεδιαστεί, ώστε να εξελίσσει την καινοτομία, μέσα σε ένα συνεργατικό, αποδοτικό και διεθνώς διασυνδεδεμένο οικοσύστημα.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Athens LifeTech Park απαρτίζεται από τους:

Κλεάνθης Γ. Ξανθόπουλος, PhD, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ελένη Πενταφράγκα, LLB, MSc, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημήτρης Αγραφιώτης, PhD, FRSC, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνα Κατσεβές, MSc, JD, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημήτρης Τρύφων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Δρ. Κλεάνθης Γ. Ξανθόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Athens LifeTech Park σχολίασε: «Το Athens LifeTech Park αποτελεί ένα καθοριστικό ορόσημο στην εξέλιξη του οικοσυστήματος επιστημών υγείας στην Ελλάδα. Μία αφετηρία για πρωτοπόρες εταιρείες και καινοτόμες ιδέες με μετασχηματιστικό αντίκτυπο. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ με τα διακεκριμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την ταλαντούχα ομάδα του ALTP, με κοινό στόχο την περαιτέρω προώθηση της βιοτεχνολογικής και φαρμακευτικής καινοτομίας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.»

Η Ελένη Πενταφράγκα, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Athens LifeTech Park, δήλωσε: «Καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η σύσταση του οποίου αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την επόμενη φάση ανάπτυξης του Athens LifeTech Park. Επενδύοντας σε υποδομές και υπηρεσίες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, θέτουμε τα θεμέλια για έναν ισχυρότερο ρόλο της Ελλάδας στο παγκόσμιο οικοσύστημα βιοτεχνολογίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη στρατηγική του διορατικότητα και την πολύτιμη εμπειρία των μελών του, ενισχύει την ικανότητά μας να εντοπίζουμε και να αξιοποιούμε διεθνείς ευκαιρίες, ευθυγραμμίζοντας την πορεία μας με τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Το Athens LifeTech Park είναι μια εθνική επένδυση στην καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, με στόχο να αναδείξει την Ελλάδα σε κόμβο βιοτεχνολογίας και εφαρμοσμένης έρευνας, προσελκύοντας ταλέντο, ιδέες και επενδύσεις που δημιουργούν αξία για τους ασθενείς και την κοινωνία.