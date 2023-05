Αρ.Παντελιάδης (METRO): Αύξηση των πωλήσεων και νέες επενδύσεις μέσα στο 2023

Επενδύσεις 280 εκατ.ευρώ στην τετραετία 2023-2026 θα πραγματοποιήσει ο όμιλος METRO ΑΕΒΕ, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022.

Οι επενδύσεις αυτές, θα κατευθυνθούν τόσο σε νέα καταστήματα, ενέργεια από ΑΠΕ και ψηφιακό μετασχηματισμό όσο και για την αγορά ακινήτου στον Ασπρόπυργο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως κέντρο logistics.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα ο κ. Παντελιάδης χαρακτήρισε ως «παράξενη χρονιά» το 2022 λόγω των πληθωριστικών πιέσεων. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1,5 δισ.ευρώ καταγράφοντας άνοδο 9,5% έναντι του 2021. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 60,5, έναντι 53,4 εκατ.ευρώ για το 2021. Τα κέρδη προ φόρων ήταν 28,4 εκατ.ευρώ αυξημένα κατά 26,8% έναντι του 2021.

Αναφερόμενος στην πορεία των αποτελεσμάτων ο κ. Παντελιάδης τόνισε ότι η αύξηση του τζίρου δεν οφείλεται στον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός δεν χαρίζει τζίρο, ανέφερε χαρακτηριστικά γιατί πιέζει σημαντικά της αγορές των καταναλωτών.

Σε ό,τι αφορά τα μερίδια αγοράς , σημείωσε ότι τα καταστήματα Mymarket κατέγραψαν οριακή μείωση, 0,2%, ενώ τα Metro Cash&Carry μικρή αύξηση 0,5.

Σε ό,τι αφορά την επίδραση του πληθωρισμού ανέφερε ότι ο πληθωρισμός στα Cash&carry ήταν ψηλότερος, αλλά έχει τη μεγαλύτερη αποκλίμάκωση, η οποία ξεκίνησε από τον πρηγούμενο Απρίλιο. Σήμερα ο πληθωρισμός βρίσκεται σε ανεκτά νούμερα, ενώ παρατηρούνται και μειώσεις τιμών, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της κατανάλωσης στην οποία παρατηρείται μείωση.

Για το καλάθι του νοικοκυριού ο κ. Παντελιάδης ανέφερε ότι η συμμετοχή του στο συνολικό τζίρο ήταν 4,45%, ενώ η συμμετοχή των 51 σταθερών κατηγοριών ειδών ήταν 3,7%. Η συμμετοχή των ειδών ιδιωτικής ετικέτας στο καλάθι του νοικοκυριού ήταν 35,08%.

Σε ό,τι αφορά την στρατηγική της επέκτασης, όπως είπε ο κ. Παντελιάδης μέσα στο 2023 αναμένεται να λειτουργήσουν 25 νέα καταστήματα - τα περισσότερα Mymarket local - με τη μέθοδο franchising. Ως το 2025 αναμένεται η λειτουργία 80 νέων καταστημάτων Mymarket local.

Η παρουσία του ομίλου επεκτείνεται σταδιακά και στις επιγραμμικές πλατφόρμες.Ήδη εδώ και ενάμιση χρόνο συνεργάζεται με τη Wolt και τον προηγούμενο χρόνο με την InstaShop. Οι συνεργασίες αυτές επεκτείνονται.

Στα 3 χρόνια λειτουργίας, η επένδυση της METRO στην Κύπρο έχει ωριμάσει και αποδίδει σταδιακά, θετικά αποτελέσματα. Οι πωλήσεις της MCC BEST VALUE αυξήθηκαν κατά 57% σε σχέση με το 2021 καθώς όλο και περισσότεροι επαγγελματίες μαθαίνουν και αξιοποιούν το μοντέλο των Cash and Carry που η METRO παρουσίασε στη χώρα. Ακολουθώντας τον αρχικό σχεδιασμό, η εταιρεία αγόρασε στη Λευκωσία ένα οικόπεδο 6.500 τ.μ. για να χτίσει το 2ο κατάστημα της BEST VALUE ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, μεγέθους 3.000 τ.μ.

Η METRO, με 14 πρατήρια υγρών καυσίμων, καθίσταται το μεγαλύτερο ανεξάρτητο δίκτυο στην Ελλάδα που δεν είναι ιδιολειτουργούμενα από οποιαδήποτε πετρελαϊκή εταιρεία. Η άριστη ποιότητα των καυσίμων εξασφαλίζεται από τις μακροχρόνιες συνεργασίες με την AVIN oil και την ΕΛΙΝΟΙΛ.

Σχεδιασμός για το 2023

Ο κύκλος εργασιών για το 2023 εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 1,58 δισ.ευρώ, ενώ αναμένεται περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας. Στο σχεδιασμό ανάπτυξης των METRO Cash & Carry έχει προβλεφθεί 1 dark store και 3 hubs, ενώ η συνεχής άνοδος του τουρισμού στη χώρα, εκτιμάται να έχει περαιτέρω θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της αλυσίδας.

Η METRO ΑΕΒΕ, σύμφωνα με τον κ. Παντελιάδη, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα φιλόδοξο, μακροπρόθεσμο πλάνο επενδύσεων και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η εφοδιαστική αλυσίδα ενισχύθηκε σημαντικά με την ανακαίνιση και επέκταση του Κέντρου Διανομής Βορείου Ελλάδος. Η νέα εγκατάσταση είναι υπερσύγχρονη, φιλική προς το περιβάλλον και βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης. Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχουν εφαρμοστεί καινοτόμες λύσεις που εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Στοχεύοντας στην ενεργειακή ουδετερότητα των εγκαταστάσεων και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο στον κλάδο, πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών. Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του 2023 θα έχουν εγκατασταθεί 97 σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 25MW, που θα εξασφαλίζουν το 30% των ενεργειακών απαιτήσεων της εταιρείας. Η επένδυση συνολικού ύψους €18 εκατ., δανειοδοτείται κατά 50% από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προτεραιότητα αποτελεί και ο Ψηφιακός μετασχηματισμός, καθώς η πρόκληση για τη METRO είναι, σταδιακά, κάθε πόστο εργασίας να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες παροχής πληροφοριών και ψηφιακής εξυπηρέτησης, αναβαθμίζοντας την εργασιακή καθημερινότητα των εργαζομένων και την εμπειρία των πελατών.