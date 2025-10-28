Apple: Ξεπέρασε σε αξία τα 4 τρισεκατ. δολάρια με ώθηση από τις πωλήσεις των νέων iPhones

Η Apple ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία την Τρίτη, ούσα η τρίτη εταιρεία Big Tech που έφτασε σε αυτό το ορόσημο, καθώς η ισχυρή ζήτηση για τα τελευταία μοντέλα iPhone της αμβλύνει τους φόβους για την αργή πρόοδό της στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η μετοχή της κινείται με άνοδο 0,2% στα 269,2 δολάρια στις πρώτες συναλλαγές, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό.

Η μετοχή της Apple έχει σημειώσει άνοδο περίπου 13% μετά τις νέες κυκλοφορίες στις 9 Σεπτεμβρίου, σε μια αξιοσημείωτη ανατροπή που ώθησε τη μετοχή σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά φέτος.

Ο τεχνολογικός κολοσσός είχε δυσκολίες νωρίτερα φέτος λόγω ανησυχιών για τον σκληρό ανταγωνισμό στην Κίνα και αβεβαιότητας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία θα αντιμετωπίσει τους υψηλούς δασμούς των ΗΠΑ στις ασιατικές οικονομίες, όπως η Κίνα και η Ινδία, που είναι οι κύριοι κατασκευαστικοί της κόμβοι.

Τα τελευταία smartphone, συμπεριλαμβανομένης της σειράς iPhone 17 και του iPhone Air, προσέλκυσαν ξανά πελάτες από το Πεκίνο έως τη Μόσχα μέσα στις πρώτες εβδομάδες από την κυκλοφορία τους, ενώ η εταιρεία έχει απορροφήσει το υψηλό κόστος από τους δασμούς.

Αναλυτές ανέφεραν ότι ο λεπτός σχεδιασμός του iPhone Air μπορεί να βοηθήσει έναντι των ανταγωνιστών όπως η Samsung Electronics, ενώ οι πρώτες πωλήσεις του iPhone 17 ξεπέρασαν κατά 14% τις πωλήσεις του προκατόχου του στις ΗΠΑ και την Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών Counterpoint.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία Evercore ISI αναμένει ότι η ισχυρή ζήτηση για τα τελευταία iPhone της Apple θα την βοηθήσει να ξεπεράσει τις προσδοκίες της αγοράς για το τρίμηνο που λήγει τον Σεπτέμβριο και να εκδώσει αισιόδοξες προβλέψεις για το τρίμηνο που λήγει τον Δεκέμβριο.

Η Apple είναι η τρίτη εταιρεία που έφτασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια μετά την Nvidia και τη Microsoft. Η Nvidia βρίσκεται σήμερα στην κορυφή του πίνακα με αγοραία αξία άνω των 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.