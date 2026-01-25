Όταν η Tesla παρουσίασε το Semi το 2017, υποσχέθηκε να φέρει επανάσταση στον τομέα των βαρέων φορτηγών. Ωστόσο, σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, μόνο ένας μικρός αριθμός φορτηγών βρίσκεται σε λειτουργία.

Η παραγωγή έχει καθυστερήσει επανειλημμένα και το έργο συχνά φαίνεται να επισκιάζεται από τις πιο γνωστές επενδύσεις της Tesla σε επιβατικά οχήματα, Τεχνητή Νοημοσύνη και ρομποτική. Ωστόσο, το 2026 μπορεί τελικά να αποδείξει αν το Semi μπορεί να προχωρήσει πέρα από τη δοκιμαστική φάση και να γίνει ένα σημαντικό εμπορικό προϊόν.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2024 πωλήθηκαν περίπου 2,8 εκατομμύρια βαρέα φορτηγά, εκ των οποίων περίπου 400.000 στις Η.Π.Α. Η ηλεκτροκίνηση παραμένει αμελητέα στα φορτηγά κατηγορίας 8, κυρίως επειδή οι αγοραστές στόλων δίνουν προτεραιότητα στο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας έναντι της μάρκας ή της καινοτομίας.

Σύμφωνα με την Tesla, τα οικονομικά στοιχεία του Semi είναι συναρπαστικά - μια δηλωμένη αυτονομία 500 μιλίων από μια μπαταρία περίπου 850 kWh, εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση έως 1,2 MW και σημαντικά χαμηλότερο κόστος ενέργειας και συντήρησης σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ντίζελ.

Ο Ίλον Μασκ έχει περιγράψει επανειλημμένα τη ζήτηση ως «γελοία» και την επιχειρηματική περίπτωση ως «αυτονόητη» για τους μεταφορείς.

Όπως αναφέρει το investing, η δυναμική αυξάνεται, τουλάχιστον στα χαρτιά. Οι αιτήσεις που συνδέονται με το πρόγραμμα επιδοτήσεων για ηλεκτρικά φορτηγά της Καλιφόρνια υποδηλώνουν ότι το 2025 ζητήθηκαν σχεδόν 900 Semi, περισσότερα από όσα έχει συγκεντρώσει ιστορικά οποιοσδήποτε παραδοσιακός κατασκευαστής φορτηγών.

Πελάτες όπως η DHL και η RoadOne αναφέρουν επιδόσεις που υπερβαίνουν τις προσδοκίες και έχουν δηλώσει σχέδια για επέκταση των στόλων τους μόλις ξεκινήσει η μαζική παραγωγή.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι υλοποίησης παραμένουν υψηλοί. Η Tesla στοχεύει σε έως και 50.000 φορτηγά ετησίως από τις εγκαταστάσεις της στη Νεβάδα έως το τέλος του 2026, ένας φιλόδοξος στόχος σε μια αγορά που στις ΗΠΑ που δεν ξεπερνά τις 100.000 μονάδες ετησίως.

Παράλληλα, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την προμήθεια μπαταριών, μετά από μια σημαντική απομείωση της αξίας από έναν βασικό προμηθευτή κυψελών 4680, ενώ εικόνες από drone υποδηλώνουν ότι η γραμμή παραγωγής στη Νεβάδα δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί πλήρως.

Οι αναλυτές της Bernstein σημειώνουν επίσης ότι, με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις, το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας του Semi ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι ελαφρώς υψηλότερο από αυτό των καλύτερων φορτηγών ντίζελ της κατηγορίας του.