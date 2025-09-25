Αποεπένδυση του ομίλου Intracom από την Aktor μέσω placement για το 5,09%

Πλήρης φαίνεται πως είναι πλέον η αποεπένδυση του ομίλου Intracom από την Aktor (πρώην Intrakat), καθώς φέρεται να μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών που έλεγχε στο μετοχικό κεφάλαιο του εισηγμένου ομίλου υποδομών, σύμφωνα με πληροφορίες.

Όπως προκύπτει από τις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, λίγο μετά τις 13:30 μεταβιβάστηκαν δύο πακέτα συνολικά 10.383.723 μετοχών της Aktor (ένα με 10 εκατ. μετοχές και ένα με 383.723) με την αξία των συναλλαγών στα 74,762 εκατ. ευρώ.

Οι μετοχές αντιστοιχούν στο 5,09% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης και οι συναλλαγές έγιναν με ένα discount περί του 12% από το τελευταίο κλείσιμο της Aktor χτες στα 8,17 ευρώ.

Νωρίτερα την Πέμπτη το πρωί, είχε «αλλάξει χέρια» ένα ακόμα μεγάλο πακέτο 350.000 μετοχών της Aktor, αλλά σε τιμή 8,07 ευρώ η μετοχή (συνολική αξία της συναλλαγής στα 2,82 εκατ. ευρώ) και δεν είναι σαφές αν συνδέεται με εκείνα που ακολούθησαν.