Από τη Θεωρία στις Πράξεις για την Κυκλική Οικονομία

Η επιτακτική ανάγκη επιτάχυνσης της μετάβασης προς το οικονομικό μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας ήταν το κεντρικό μήνυμα στο δημοσιογραφικό γεύμα που παρέθεσε προς τους διαπιστευμένους συντάκτες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, στο εστιατόριο «Milos», ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ), θεσμικός εκπρόσωπος της Κυκλικής Οικονομίας στη χώρα μας.

Υπογραμμίστηκαν 4 άξονες άμεσης παρέμβασης και συγκεκριμένα η ανάγκη:

Ενίσχυσης της Ανακύκλωσης

Υλοποίησης των απαραίτητων Υποδομών Διαχείρισης Αποβλήτων

Στελέχωσης των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών και

Προώθησης της Ενεργειακής Αξιοποίησης,

Ειδικότερα για την Ανακύκλωση τονίστηκε, μεταξύ άλλων, η σημασία της αύξησης του τέλους ταφής ως ουσιαστικού κινήτρου για ανακύκλωση, της αναπροσαρμογής των εισφορών των υπόχρεων παραγωγών για να εναρμονιστούν με αυτές της Ε.Ε., της αυστηροποίησης των ελέγχων και των ποινών για παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας, της ενίσχυσης της ανακύκλωσης και της ταχύτερης εφαρμογής του συστήματος εγγυοδοσίας για το αλουμίνιο και το πλαστικό (DRS).

Στον τομέα των Υποδομών Διαχείρισης Αποβλήτων, ειδική μνεία έγινε στην επιβεβλημένη επανεκκίνηση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τα απαραίτητα έργα στην Αττική στην απλοποίηση και επιτάχυνση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σχετικών υποδομών και στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την έγκριση των ΠΕΣΔΑ, με παράλληλη, άμεση ολοκλήρωση ρεαλιστικών ολιστικών σχεδίων που θα εστιάζουν στη βελτίωση της διαλογής στην πηγή των υλικών.

Τονίσθηκε, επίσης, η κομβική σημασία της προώθησης της ενεργειακής αξιοποίησης, ως αναγκαίας συνθήκης για την επίτευξη του εθνικού στόχου ελαχιστοποίησης της ταφής, υπό τις αυστηρές όμως προϋποθέσεις, ο σχετικός σχεδιασμός να λάβει υπόψη του τις υφιστάμενες υποδομές, να επικεντρωθεί στη βελτίωση της ανακύκλωσης και την ολοκλήρωση μονάδων ανάκτησης υλικών (εκσυγχρονισμός ΜΕΑ/ΜΑΑ) που προηγούνται της διαχείρισης του υπολείμματος και να μην προχωρήσει καμία «μεταβατική» λύση με καύση σύμμεικτων αποβλήτων.

Επισημάνθηκε, τέλος, η ανάγκη για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, με την ανάληψη αντίστοιχων προγραμμάτων.

Η Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ κυρία Λένα Μπέλση δήλωσε σχετικά:

«Το οικονομικό μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει τη βάση για τη βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη για τη χώρα μας, με ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Απαιτείται όμως να περάσουμε άμεσα από τα λόγια στις πράξεις. Η Πολιτεία οφείλει να μην αντιμετωπίζει τα θέματα της Ανακύκλωσης και της Κυκλικής Οικονομίας ως πάρεργο, αλλά να σκύψει με τόλμη και αποφασιστικότητα πάνω στα προβλήματα που παρουσιάζονται και να δώσει ολιστικές και αποτελεσματικές λύσεις, μην υπολογίζοντας κανένα πρόσκαιρο πολιτικό κόστος.

Εμείς στον ΣΕΠΑΝ, τον θεσμικό εκπρόσωπο του ιδιωτικού τομέα στην Κυκλική Οικονομία, είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε την υιοθέτηση των απαραίτητων πολιτικών και ρυθμίσεων με τεκμηριωμένες θέσεις και καλές πρακτικές από την καθημερινή μας τριβή με την Κυκλική Οικονομία στην πράξη».