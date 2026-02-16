Η TP Greece, σε συνεργασία με την Aegean Rebreath, συνεχίζει να στηρίζει ενεργά την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, μέσα από τη δράση «Posidonia Oceanica: Do Not Disturb», ένα πιλοτικό πρόγραμμα προστασίας των θαλασσών, το οποίο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου στο Λιμάνι Μεσογαίας, στο Πόρτο Ράφτη, υλοποιήθηκε ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Aegean Rebreath, έπειτα από μελέτες που είχε πραγματοποιήσει το ΕΛΚΕΘΕ τον προηγούμενο χρόνο στο σημείο, προχώρησε στην οριοθέτηση και τοποθέτηση αγκυροβολίων, με στόχο τον περιορισμό της αλόγιστης καταστροφής της θαλάσσιας χλωρίδας από σκάφη που αγκυροβολούν στην περιοχή. Το βήμα αυτό σηματοδοτεί την πρακτική εφαρμογή των μέτρων προστασίας και τη μετάβαση από τη μελέτη σε ουσιαστικές δράσεις που ενισχύουν την προσπάθεια για μια βιώσιμη προσέγγιση στη χρήση των θαλάσσιων περιοχών. Η TP Greece και η Aegean Rebreath επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την ενίσχυση ​ της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.



Στη δράση παρευρέθηκαν ο κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, o κ. Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης, Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ο κ. Αναστάσιος Νικολακόπουλος, Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, η κα Μαρία Μαργαρίτα Μαντάλα, Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, καθώς και η Μυρσίνη Σωτηροπούλου, CMO της TP Greece.





Σε δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος επισήμανε: «Είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται μια τέτοια δράση για τα λιβάδια Ποσειδωνίας, σε συνέχεια μελέτης του ΕΛΚΕΘΕ και σχετικής αδειοδότησης από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να αποτελέσει βάση για επέκταση και σε άλλες περιοχές. Η συνεργασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, δηλαδή της TP Greece, της ΜΚΟ Aegean Rebreath, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό case study. Άλλωστε, η θάλασσα είναι ένα πεδίο που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες συνεργασιών μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τόσο στον χώρο της ναυτιλίας όσο και στον θαλάσσιο τουρισμό».



Η Charlotte Foucteau, CEO της TP Greece δήλωσε σχετικά με την πρωτοβουλία: «Η προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία των θαλασσών μας και τη βιωσιμότητα των ακτών μας. Στη βάση της επιστημονικής έρευνας και των μετρήσεων που προηγήθηκαν, σήμερα περνάμε από τη μελέτη στην πράξη, στηρίζοντας μια πρωτοβουλία που υλοποιεί ένα ουσιαστικό βήμα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Για εμάς στην TP Greece, η περιβαλλοντική υπευθυνότητα σημαίνει έμπρακτη στήριξη δράσεων με ουσιαστικό αντίκτυπο, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, τους ειδικούς και τις τοπικές κοινωνίες».

Συμπληρωματικά η Μυρσίνη Σωτηροπούλου ανέφερε: «Η τοποθέτηση των αγκυροβολίων στο Πόρτο Ράφτη αποτελεί ένα ουσιαστικό στάδιο μιας ευρύτερης και μακροχρόνιας προσπάθειας για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Η πιλοτική αυτή εφαρμογή επιβεβαιώνει ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος απαιτεί συνέπεια, συνεργασία και συγκεκριμένες παρεμβάσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμa, συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των θαλασσών μας».



Ο Γιώργος Σαρελάκος, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Aegean Rebreath, ανέφερε σχετικά: «Η σημερινή τοποθέτηση αγκυροβολίων στο Πόρτο Ράφτη αποτελεί την πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή αυτού του είδους στην Ελλάδα και ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την ουσιαστική προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Πρόκειται για ένα σύνθετο και μακροπρόθεσμο έργο, το οποίο απαιτεί επιστημονική τεκμηρίωση, επιμονή και συνέπεια. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την TP Greece για τη σταθερή και ουσιαστική στήριξή της, καθώς σπανίως οργανισμοί επιλέγουν να επενδύσουν σε δράσεις που δεν προσφέρουν άμεσο επικοινωνιακό αντίκτυπο, αλλά στοχεύουν στη δημιουργία πραγματικού περιβαλλοντικού οφέλους. Η συμβολή της TP Greece αποδεικνύει ότι η υπεύθυνη εταιρική στάση μπορεί να μεταφραστεί σε πράξη, με ουσιαστικό αποτύπωμα για το θαλάσσιο περιβάλλον».





Η πρωτοβουλία “Do Not Disturb” αποτελεί μέρος της περιβαλλοντικής στρατηγικής της TP Greece και του προγράμματος Citizen of the Planet, σε συνεργασία με την Aegean Rebreath. Στόχος είναι η προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας – ενός κρίσιμου οικοσυστήματος για τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα των υδάτων και τη θωράκιση των ακτών.



Η ανεξέλεγκτη αγκυροβόληση σκαφών αναψυχής αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες καταστροφής των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Μέσα από τη δημιουργία βιώσιμων σημείων αγκυροβολίας, η πρωτοβουλία παρεμβαίνει ουσιαστικά για την πρόληψη περαιτέρω φθοράς του θαλάσσιου βυθού.

Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το 2025, περιλαμβάνει χαρτογράφηση της περιοχής, αξιολόγηση της κατάστασης των λιβαδιών Ποσειδωνίας, διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής, εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία και την εφαρμογή λύσεων που μειώνουν την καταστροφή των λιβαδιών από αγκυροβολήσεις. Η δράση υλοποιείται με την επιστημονική καθοδήγηση του ΕΛΚΕΘΕ και με τη συνεργασία και ενεργό συμμετοχή των τοπικών αρχών, της κεντρικής διοίκησης και της αλιευτικής κοινότητας. Μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευαισθητοποίηση των λιβαδιών Ποσειδωνίας και την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος σε παράκτιες περιοχές της Ελλάδας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη δράση: ​https://tp-greece.com/tp-aegean-rebreath/