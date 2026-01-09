Απεβίωσε το μέλος του Δ.Σ. του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Robert Goebbels

Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουν την ξαφνική απώλεια του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, Robert Goebbels.

O Robert Goebbels, δημοσιογράφος και πολιτικός, εξελέγη πέντε φορές στο Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου και τρεις φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από το 1984 έως το 1999 διετέλεσε μέλος της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου, αρχικά ως Υπουργός Εξωτερικών, Εμπορίου και Ανάπτυξης. Εκ μέρους του Λουξεμβούργου και υπό την ιδιότητα του μέλους της κυβέρνησης της χώρας, υπέγραψε τη συνθήκη Σένγκεν το 1985. Για 10 χρόνια διετέλεσε Υπουργός Οικονομίας, υπεύθυνος επίσης για την Ενέργεια και τις Μεταφορές της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου. Τον Ιούνιο του 2018 ο κ. Goebbels ορίστηκε ως ανεξάρτητο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΑΑ προτεινόμενο από κοινού από το Ελληνικό Δημόσιο και την AviAlliance GmbH.

Μετά την εισαγωγή του ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εξελέγη ως Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., ενώ παράλληλα διετέλεσε ως Προέδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Προσωπικού της Εταιρείας.

Η συμβολή του στο έργο του ΔΑΑ υπήρξε ουσιαστική και πολύτιμη, με συνέπεια, ήθος, επαγγελματισμό και αφοσίωση στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η Διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του.

Το Δ.Σ. της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ξεκίνησε τις σχετικές διαδικασίες προκειμένου να προβεί στην αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους.