Anuga 2025: Νέες διεθνείς συνεργασίες για τη ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC

Με προτάσεις για νέες διεθνείς συνεργασίες τόσο για τα ζυμαρικά Χαμηλού Γλυκαιμικού Δείκτη όσο και για τα υπόλοιπα προϊόντα της επέστρεψε η ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC από τη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων Anuga 2025.

Η φετινή διοργάνωση, που σημείωσε ρεκόρ προσέλευσης επισκεπτών, έδωσε την ευκαιρία στους εκπροσώπους της ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC να συναντήσουν νέους δυνητικούς πελάτες από όλες τις ηπείρους και ταυτόχρονα να ανανεώσουν τις συνεργασίες τους με ήδη υπάρχοντες.

Η ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC που συμμετέχει στην Anuga από τις αρχές της δεκαετίας του ’70, παρουσίασε μια ευρεία γκάμα προϊόντων και αποτέλεσε ένα σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο αναδεικνύοντας την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΜΑΚΒΕΛ- EURIMAC εξάγει σε 60 χώρες σε όλες τις ηπείρους. Οι εξαγωγές της καλύπτουν περισσότερο από το 50% των ελληνικών ζυμαρικών, καθιστώντας τη μεγαλύτερη εξαγωγό εταιρεία ζυμαρικών στη χώρα.