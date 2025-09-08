Growthfund Agora

Για την ανάγκη εξασφάλισης χρηματοδοτικών εργαλείων μίλησε στο πάνελ με θέμα «Επενδύοντας στη νέα γενιά των ελληνικών επιχειρήσεων» η Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων.

«Στο πολύ ειδικό κομμάτι της αγοράς το οποίο λειτουργούμε, να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει διαρκής σταθερή χρηματοδότηση για επενδύσεις σε funds. Εμείς επενδύουμε σε funds τα οποία με τη σειρά τους επενδύουν σε εθνικές επιχειρήσεις» είπε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν νέα σύγχρονα επίκαιρα προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς, να ‘ναι ευέλικτα ώστε να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες αυτής, να υπάρχουν όροι, συνθήκες και αξιοπιστία στην επιλογή των διαχειριστών και εν γένει των επενδύσεων. Η ΕΑΤΕ ως διαχρονικός και αξιόπιστος συνεπενδυτής έχει εξασφαλίσει αυτές τις προϋποθέσεις» πρόσθεσε.

Όπως είπε, η ΕΑΤΕ συμμετέχει σε μια πρωτοβουλία με αντίστοιχους οργανισμούς της Ευρώπης «και επενδύουμε σε ευρωπαϊκά funds προκειμένου να εντάξουν την Ελλάδα και τις ελληνικές επιχειρήσεις στο επενδυτικό ραντάρ τους. Με αυτό επιτυγχάνουμε την επένδυση των χρημάτων, αλλά το κυριότερο τη διάδραση μεταξύ διαχειριστών Ευρωπαίων και Ελλήνων και την δικτύωση των χαρτοφυλακίων των ελληνικών επιχειρήσεων με τα ξένα funds, ώστε να βελτιωθούν οι πιθανότητες συνεργασιών και επενδύσεων».

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Υπουργείο Εξωτερικών και Πρόεδρος Enterprise Greece σημείωσε: «’’Μετράει’’ η χώρα μας στο εξωτερικό, προφανώς. Είναι μια χώρα που κάνει ταχύτατα βήματα στη διεθνοποίηση της οικονομίας της. Το λέω γιατί οι αριθμοί έχουν τη δική τους αλήθεια. Το 2024 έκλεισε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στα τελευταία 20 χρόνια στη προσέλκυση των άμεσων ξένων επενδύσεων και με την τρίτη καλύτερη επίδοση στις εξαγωγές μας. Αυτές οι δύο δείκτες είναι βασικοί δείκτες που έχουν την εξωστρέφεια μιας οικονομίας. Προφανώς, σε όλα αυτά οι scale-ups, οι επιχειρήσεις, παίζουν το δικό τους ρόλο».

Στο ερώτημα ποιοι κλάδοι προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πέρα από το real estate, ο κ. Σκάλκος ανέφερε την ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ό,τι έχει να κάνει με την πράσινη μετάβαση. «Μπορώ να αναφέρω τα logistics, μπορώ να αναφέρω τις νέες τεχνολογίες, AI, Internet of Things. Όλα αυτά είναι πράγματα στα οποία ελληνικές επιχειρήσεις αφήνουν το αποτύπωμά τους» είπε.

Στην ίδια συζήτηση, ο Αντώνης Τζωρτζακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της 5G Ventures και του επενδυτικού Ταμείου PHAISTOS ανέφερε «Το Ταμείο PHAISTOS κατά κύριο λόγο επενδύει σε λίγο πιο ώριμες εταιρείες, κυρίως στη ScaleUp. Παρ’ όλα αυτά έχουμε ήδη στο στόχαστρό μας και έχουμε επενδύσει και σε πιο μικρές εταιρείες, όπως οι start up».

«Πολύ γρήγορα όταν κάνεις αυτή τη δουλειά και σε αυτό το επίπεδο που είναι οι εταιρείες, 3 πράγματα πρέπει να κοιτάξεις κατά τη δική μου άποψη και κατά τη δική μας εμπειρία: την ομάδα της εταιρείας, την αγορά και μετά το προϊόν. Αυτά τα τρία βασικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που κατά κύριο λόγο εμείς εξετάζουμε για να επενδύσουμε και είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν πληρωθεί, έχουν ικανοποιηθεί, για να έχουμε επενδύσει μέχρι τώρα το 65% του ενεργητικού μας, σε 10 συνολικά εταιρείες, οι 4 είναι καθαρά ελληνικές, οι 3 είναι από τις ΗΠΑ με έναν Έλληνα ιδρυτή και οι 3 είναι από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάλι με έναν Έλληνα ιδρυτή».

«Εμείς έχουμε επενδύσει σε κλάδους οι οποίοι πριν από τρία-τέσσερα χρόνια θα φαινόντουσαν περίεργοι, αλλά τώρα είναι δυναμικοί. Το 31% του ενεργητικού μας έχει επενδυθεί σε εταιρείες που πηγαίνουν στο διάστημα, στη διαστημική τεχνολογία, 21% σε semi-conductors και chips, 17% σε εταιρείες IoT, micro logistics και drones, 15% στο retail, 13% σε fintech και 3% σε cyber security» ενώ συμπλήρωσε: «Την άλλη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε την 11ή μας επένδυση, η οποία θα αφορά στον κλάδο του fintech. Είναι η προτεραιότητα έως τώρα εταιρείες που ασχολούνται με την τεχνολογία».

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Λαμπίρης.

Για την αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας μίλησαν η Ηρώ Χατζηγεωργίου Διευθύνουσα Σύμβουλος ΕΤΑΔ και ο Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) στο πάνελ «Δίνοντας νέα ζωή σε ιδιωτική και δημόσια ακίνητη περιουσία του Δημοσίου», που πραγματοποιήθηκε στο Growthfund Agora, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Η Ηρώ Χατζηγεωργίου τόνισε ότι ο ρόλος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου είναι διττός και όπως διευκρίνισε: «δεν αποβλέπουμε μόνο στο οικονομικό αποτέλεσμα ενός διαγωνισμού, αλλά μέσα από τον τρόπο που αξιοποιούμε τα ακίνητα επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε πολλαπλασιαστικά οφέλη στην κοινωνία και την οικονομία.

Σημαντικές πληροφορίες, έδωσε ακόμη η ίδια ως προς την εξέλιξη των διαγωνισμών της ΕΤΑΔ. Για την Ακτή Βουλιαγμένης, έχει προγραμματιστεί η β’ φάση, με στόχο την ανάδειξη πλειοδότη έως το τέλος του έτους. Το προσεχές διάστημα θα βγουν προς αξιοποίηση ακίνητα όπως τα Ξενία Δράμας και Κοζάνης, καθώς και η ακτή Καλαμίτσας στην Καβάλα, ενώ με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για το Ξενία της Ουρανούπολης.

Στους εν εξελίξει διαγωνισμούς, περιλαμβάνεται και αυτός για το Κυβερνείο - Παλατάκι, που αποτελεί κόσμημα για τη Θεσσαλονίκη. Η κ. Χατζηγεωργίου τόνισε ότι είναι στον αέρα η β’ φάση του διαγωνισμού με προϋπολογισμό 1,2 εκατ. ευρώ για οριστικές μελέτες και μελέτη εφαρμογής.

Στη συνέχεια η κυρία Χατζηγεωργίου τόνισε ότι ένα μεγάλο στοίχημα θα αποτελέσει η ανάδειξη της τάσης του wellness τουρισμού και η συμμετοχή της χώρας μας στο διεθνή χάρτη, με την αξιοποίηση των ιαματικών της πόρων. Η επικεφαλής της ΕΤΑΔ, περιγράφοντας τη νέα στρατηγική που υλοποιεί η εταιρεία, τόνισε ότι ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται τα ακίνητα που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της, προσδίδει αναπτυξιακή αξία και προοπτική για τις τοπικές κοινωνίες και για την οικονομία.

Ο Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας μίλησε για τη σημασία της σωστής αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και το σημαντικό πλεονέκτημα που έχει η χώρα μας, τονίζοντας ότι η διαχείριση των ακινήτων είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη της χώρας.

«Τα ακίνητα έπαιξαν σημαντικό ρόλο την περίοδο της οικονομικής κρίσης, εξακολουθούν ωστόσο μέχρι σήμερα να αποτελούν το «κομμάτι» της οικονομίας που «θερμαίνεται» πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο» σημείωσε. Στη συνέχεια υποστήριξε την ιδέα ότι η χώρα πρέπει να ‘μαζέψει’ τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου σε έναν φορέα. Μιλώντας για την κατάσταση που επικρατεί στην κτηματαγορά, είπε ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο απόθεμα ακινήτων που παραμένει αναξιοποίητο, γι’ αυτό ίσως η αλλαγή χρήσης είναι αναγκαία για την ταχύτερη αξιοποίησή τους, με τελικό στόχο τα πολλαπλασιαστικά οφέλη ως προς την οικονομία και την κοινωνία.

Συντονίστρια της συζήτησης ήταν η δημοσιογράφος Χριστίνα Παπαγιάννη.