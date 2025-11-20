Αναλυτές για ΔΕΗ: Νέα εποχή με στροφή σε ΑΠΕ, δίκτυα και data centers

Στο γεγονός ότι η ΔΕΗ βρίσκεται σε πορεία σταθερής ανάπτυξης με κύριους βραχίονες τα δίκτυα, τις τηλεπικοινωνίες, αλλά και την πιθανή είσοδο στα data centers, συμφωνούν τρείς διαφορετικές αναλύσεις των AXIA, J.P. Morgan, Euroxx και Optima Bank αντίστοιχα.

Με συστάσεις αγοράς και τιμές στόχους σε πλήρη σύμπνοια, καθώς η AXIA δίνει τιμή στόχο στα 22,60 ευρώ, η Euroxx στα 19,70 ευρώ, η Optima στα 19,70 ευρώ και η J.P. Morgan στα 18,50 ευρώ, η αγορά πλέον βλέπει μια ΔΕΗ που εξελίσσεται γρήγορα σε έναν περιφερειακό ενεργειακό και ψηφιακό όμιλο. Το νέο στρατηγικό αφήγημα δεν αφορά απλώς στόχους, αλλά την ουσιαστική μετεξέλιξη της εταιρείας σε δραστηριότητες υψηλής ανάπτυξης και χαμηλότερου ρίσκου, μια πορεία που ήδη αποτυπώνεται στα αποτελέσματα και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της αγοράς.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, η εικόνα για την περίοδο 2025-2028 είναι εντυπωσιακή. Η εταιρεία στοχεύει EBITDA 2,9 δισ. ευρώ το 2028, από 2 δισ. το 2025, με αύξηση καθαρών κερδών από 400 εκατ. σε περισσότερο από 900 εκατ. ευρώ. Η J.P. Morgan σημειώνει ότι ο στόχος είναι περίπου 6% υψηλότερος από το τρέχον consensus, κάτι που δείχνει ότι το story της ΔΕΗ εξακολουθεί να «ανακαλύπτεται» από την αγορά. Η μερισματική πολιτική ενισχύεται με προβλεπόμενη αύξηση του μερίσματος από 0,60 ευρώ το 2025 σε 1,20 ευρώ το 2028, καταγράφοντας έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης μερισμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά utilities.

Στην καρδιά του στρατηγικού σχεδίου βρίσκονται επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ έως το 2028, με το 93% του ποσού να κατευθύνεται σε ΑΠΕ, δίκτυα, αποθήκευση και αναβάθμιση της ευέλικτης παραγωγής. Η Euroxx σημειώνει ότι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα φτάσει τα 16,6 GW, ενώ η Optima επισημαίνει ότι τα 6,3 GW νέων έργων έχουν ήδη ισχυρή ορατότητα, αφού το 60% είναι υπό κατασκευή ή σε RTB στάδιο.

Η ΔΕΗ στοχεύει σε 12,7 GW ΑΠΕ μέχρι το 2028, αναβαθμίζοντας τον παλαιότερο στόχο των 11,8 GW έως το 2027. Η Optima τονίζει ότι το νέο business plan συνιστά «μια μικρή αναβάθμιση έναντι του προηγούμενου», τόσο σε κερδοφορία όσο και σε επενδύσεις, επιβεβαιώνοντας την επιθετική, αλλά χρηματοδοτούμενη, ανάπτυξη της εταιρείας.

Κοινή θέση όλων των οίκων είναι ότι η πλήρης απολιγνιτοποίηση το 2026, συμπεριλαμβανομένης της Πτολεμαΐδας V, μειώνει δραστικά το λειτουργικό κόστος και επιταχύνει τη μετάβαση σε ένα «πράσινο» μοντέλο. Η Optima υπογραμμίζει ότι η μετάβαση αυτή οδηγεί σε σημαντική αύξηση καθαρών κερδών, με τη διοίκηση να στοχεύει σε 700 εκατ. ευρώ κέρδη το 2026 και 900 εκατ. ευρώ το 2028, με ρυθμό αύξησης +29% CAGR.

Το νέο πλάνο διατηρεί την ευέλικτη παραγωγή ως βασικό πυλώνα σταθεροποίησης, με 1,5 GW νέων επενδύσεων σε μπαταρίες, υδροηλεκτρικά και μικρές θερμικές μονάδες. Η Euroxx προσθέτει ότι εξετάζεται και νέα CCGT στη Βουλγαρία, δίνοντας περιφερειακή διάσταση στη στρατηγική της ΔΕΗ.

Τα δίκτυα, το λιγότερο «θορυβώδες», αλλά ίσως πιο στέρεο κομμάτι του ομίλου παραμένουν πιο προβλέψιμα. Η ρυθμιζόμενη αξία (RAB) αυξάνεται στα 6,5 δισ. ευρώ το 2028, με σταθερό WACC γύρω στο 6,8%-7% σύμφωνα με Euroxx. Η AXIA υπολογίζει ότι η ενίσχυση των δικτύων προσθέτει περίπου 200 εκατ. ευρώ EBITDA στην τριετία.

Η τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα εξελίσσεται σε τρίτο κινητήριο μοχλό. Το FTTH καλύπτει ήδη 1,7 εκατ. νοικοκυριά και στοχεύει στα 3,8 εκατ. έως το 2028, με αναμενόμενα EBITDA άνω των 100 εκατ. μετά το 2030. Με την προσθήκη υπηρεσιών φωνής, η ΔΕΗ αποκτά τη δυνατότητα για ολοκληρωμένες bundled υπηρεσίες.

Το μεγάλο «optionality» αφορά τα data centers στη Δυτική Μακεδονία. Η Optima επισημαίνει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική επενδυτική απόφαση, καθώς απαιτείται συμφωνία με εταιρεία που διαχειρίζεται data center. Το σχέδιο προβλέπει στάδια 300 MW και 1 GW, ωστόσο η διοίκηση διατηρεί ανοιχτή την ευκαιρία χωρίς να βιάζεται, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή εμπορική δομή. Οι αναλυτές συμφωνούν πως πρόκειται για σημαντικό upside, αλλά ακόμη εκτός βάσης μοντέλων.

Παρά το φιλόδοξο capex, η εταιρεία διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική σταθερότητα. Η Optima επιβεβαιώνει ότι το 70% των επενδύσεων χρηματοδοτείται από λειτουργικές ταμειακές ροές, ενώ τα επιπλέον 3 δισ. ευρώ θα καλυφθούν μέσω δανεισμού, χωρίς ανάγκη αύξησης κεφαλαίου. Ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA διατηρείται σταθερά κάτω από 3,5 φορές.

Ως προς τη μερισματική πολιτική, όλοι οι οίκοι σημειώνουν τη θεαματική αναβάθμιση. Η Optima αναφέρει ότι το μέρισμα θα αυξηθεί από 0,40 ευρώ φέτος σε 0,60 ευρώ το 2025 και θα αγγίξει τα 1,20 ευρώ το 2028, αποδίδοντας απόδοση 7,1%. Η AXIA καταγράφει CAGR 37% στην τετραετία 2024-2028, ένας από τους υψηλότερους ρυθμούς στην Ευρώπη.