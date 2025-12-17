Ανάλυση της ελληνικής αγοράς κινητών επικοινωνιών για το 2024 και σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

Συγκριτική αξιολόγηση της ελληνικής αγοράς κινητών επικοινωνιών με βάση οικονομικούς δείκτες και σε σχέση με άλλα επιλεγμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο διάστημα των ετών 2019-2024, διενήργησε η EETT σε συνεργασία με τη σουηδική εταιρία TEFFICIENT (https://tefficient.com/). Η TEFFICIENT είναι διεθνώς αναγνωρισμένη μελετητική εταιρία που διαφοροποιείται μεθοδολογικά από τις υπόλοιπες στην αγορά, κυρίως λόγω της χρήσης πραγματικών/απολογιστικών οικονομικών δεδομένων από τους ισολογισμούς των παρόχων, αντί διαφημιζόμενων ή εκτιμώμενων στοιχείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάλυση με βάση πραγματικά δεδομένα χρήσης και πραγματικά έσοδα των παρόχων υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών, αποτελεί την “state-of-the-art” μεθοδολογία διεθνώς για την αξιολόγηση των επιπέδων τιμών, σε αντιδιαστολή με αναλύσεις που βασίζονται σε διαφημιζόμενες οικονομικές προσφορές, οι οποίες παρουσιάζουν μεταξύ άλλων τα εξής μειονεκτήματα μεθοδολογίας:

Οι συγκεκριμένες μεθοδολογίες δεν αξιολογούν τις προσφορές που (στις περισσότερες περιπτώσεις) γίνονται σε συνδρομητές στο πλαίσιο της ανανέωσης των συμβολαίων τους ή/και της αξιολόγησης του ενδεχομένου μετακίνησής τους σε άλλο πάροχο. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι διαφημιζόμενες οικονομικές προσφορές στους ιστοχώρους των παρόχων και εκείνες των τελικών συμβολαίων, αποκλίνουν σημαντικά.

Οι συγκρίσεις διαφημιζόμενων τιμών από τους ιστοχώρους των παρόχων αποτελούν σε κάθε περίπτωση συγκρίσεις «στιγμιότυπων» αφού αποτυπώνουν τιμές τη στιγμή κατά την οποία γίνεται η συλλογή των δεδομένων. Άρα σε αυτές δεν αποτυπώνεται σε καμία περίπτωση συστηματικά η δυναμική της αγοράς διαχρονικά ή/και κάποιο συγκρίσιμο μέγεθος που μπορεί να λειτουργεί ερμηνευτικά, με τρόπο χρήσιμο για τον αναγνώστη της μελέτης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν επιλεγεί δώδεκα χώρες της ΕΕ, και συγκεκριμένα η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κροατία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία, με κοινό στοιχείο την υπαγωγή τους σε ένα εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο και τη χρήση του ίδιου νομίσματος (Ευρώ). Η έρευνα βασίζεται σε δεδομένα από επίσημες στατιστικές εκθέσεις εθνικών ρυθμιστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕΤΤ. Οι συγκρίσεις τιμών μεταξύ των κρατών μελών διεξάγονται με ή/και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις επικοινωνίες μηχανής με μηχανή (Machine-to-Machine-M2M), ενώ επίσης, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με ή/και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές προσαρμογές με βάση τα συγκριτικά επίπεδα τιμών (Comparative Price Levels – CPLs) μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας για την ελληνική αγορά κινητών επικοινωνιών στο διάστημα 2019 – 2024, συνοψίζονται ως εξής:

Το Μέσο Έσοδο ανά Χρήστη υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα (Average Revenue Per User – ARPU) βρίσκεται περίπου στο ίδιο επίπεδο με τη διάμεση τιμή των αντίστοιχων τιμών των άλλων κρατών μελών που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ARPU (χωρίς προσαρμογή επιπέδων τιμών) της Ελλάδας το 2024 ήταν 12,7 ευρώ (κάτω από τη διάμεση τιμή 15,2 ευρώ), σε αντιδιαστολή με 23 ευρώ στην Ιρλανδία που ήταν η χώρα με την υψηλότερη τιμή. Αντίστοιχα, με προσαρμογή επιπέδων τιμών και με σημείο αναφοράς το ARPU της Ελλάδας (12,7 ευρώ), η διάμεση τιμή μειώνεται σε 11,9 ευρώ.

Η χρήση δεδομένων στην Ελλάδα, ανά συνδρομή και ανά μήνα, βρίσκεται κάτω από τη διάμεση τιμή των χωρών που περιλαμβάνονται στη σύγκριση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2024, η σχετική τιμή για την Ελλάδα ήταν 12.5 GB, σε αντιδιαστολή με 31.9 GB στην Αυστρία που ήταν και η χώρα με την υψηλότερη χρήση. Εντούτοις, στην Ελλάδα σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση στη χρήση δεδομένων, που έφθασε το 51% για το διάστημα 2019-2024.

Αναφορικά με τη χρήση ομιλίας ανά συνδρομητή, στην Ελλάδα καταγράφεται η υψηλότερη τιμή μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στη σύγκριση, με 288 λεπτά μηνιαίως το 2024 και σαφώς αυξητική πορεία, καθώς η χώρα εμφανίζει τον μεγαλύτερο σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR +7%).

Τα συνολικά έσοδα ανά Gigabyte χρήσης δεδομένων κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα είναι ελαφρώς υψηλότερα από τη διάμεση τιμή, αλλά παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης (CAGR -33%) σε σύγκριση με τις άλλες χώρες στο διάστημα 2019-2024.

Τα έσοδα υπηρεσιών ομιλίας (ανά λεπτό) στις κινητές επικοινωνίες στην Ελλάδα είναι κοντά στη διάμεση τιμή και εμφανίζουν τη μεγαλύτερη πτωτική τάση (8%) σε σύγκριση με τις άλλες χώρες στο δεδομένο χρονικό διάστημα αναφοράς.

Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι Έλληνες συνδρομητές φαίνεται να επιλέγουν να πληρώνουν ένα τυπικό μηνιαίο χρηματικό ποσό, αν και κάνουν χρήση σχετικά λιγότερων δεδομένων και περισσότερου χρόνου ομιλίας σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της έρευνας. Δεδομένου ότι η ομιλία συνήθως έχει σταθερή χρέωση (Flat-rate), το βάρος στη σχέση αξίας-τιμής μετατοπίζεται στη χρήση δεδομένων.

Συνολικά, αναφορικά με την σχέση αξίας/τιμής, η Ελλάδα δεν κατατάσσεται πλέον στις πιο αδύναμες χώρες. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει απομακρυνθεί από τις χώρες με χαμηλότερες επιδόσεις όπως το Βέλγιο, η Γερμανία και η Ολλανδία και τώρα ευθυγραμμίζεται περισσότερο με την Ισπανία και τη Γαλλία. Οι μελλοντικές προσδοκίες βελτίωσης της θέσης της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες παραμένουν υψηλές, λαμβάνοντας υπόψη τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης τόσο της χρήσης δεδομένων, όσο και ομιλίας.