ΑlphaTrust Ανδρομέδα: Η απόκλιση στην επενδυτική στρατηγική με φόντο το μέρισμα

Η εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου Alpha Trust Ανδρομέδα απέκλινε ελαφρώς το τελευταίο διάστημα από την επενδυτική της στρατηγική με στόχο να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και να καταγράψει κεφαλαιακά κέρδη. Όπως προκύπτει από την μηνιαία επενδυτική ενημέρωση, η Ανδρομέδα στο τέλος Οκτωβρίου είχε τοποθετημένο το 80% του ενεργητικού της σε μετοχές στο ΧΑ έναντι ποσοστού άνω του 95% που είναι τοποθετημένο διαχρονικά σε ελληνικούς τίτλους. Αυτό προέκυψε επειδή πούλησε συμμετοχές κοντά στις 2.100 μονάδες με κέρδος και τώρα έχοντας ρευστότητα 16% επί του ενεργητικού επανατοποθετείται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Η εταιρεία επιδιώκει πέρα από τις υπεραξίες του χαρτοφυλακίου να καταγράφει και κέρδη από αγοραπωλησίες μετοχών γιατί από αυτά τα κέρδη προκύπτει και η μερισματική πολιτική που είναι και το ισχυρό της ατού.

Η εταιρεία φέτος έδωσε δύο φορές μέρισμα: Την πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2025 ύψους 0,33 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης του 2024 και 0,25 ευρώ ανά μετοχή τον Νοέμβριο από κέρδη παρελθουσών χρήσεων. Σύνολο 0,58 ευρώ που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 7,6%, όταν η μέση μερισματική απόδοση της αγοράς αναμένεται να διαμορφωθεί φέτος στο 4,6%. Θα είναι η πέμπτη στη σειρά χρήση που η μερισματική απόδοση της Ανδρομέδα ξεπερνά τη μέση μερισματική απόδοση της αγοράς. Το 2021 πρόσφερε μερισματική απόδοση 7,39% (3,8% το ΧΑ), το 2022 η μερισματική απόδοση έφτασε στο 9,2% (5,10% ΧΑ), το 2023 διαμορφώθηκε στο 6,2% (5,20% ΧΑ) και το 2024 έφτασε στο 7,5% (4,5% ΧΑ).

Πώς διαμορφώθηκαν οι επιδόσεις στο 10μηνο - οι 10 μεγαλύτερες τοποθετήσεις

Η εταιρεία παραδοσιακά επενδύει πάνω από το 95% του ενεργητικού της σε μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο. Διατηρεί θέσεις σε blue chips αλλά πρωταγωνιστούν στο χαρτοφυλάκιο κυρίως δυναμικές εταιρείες από τη μικρή και μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Στο δεκάμηνο Ιανουάριος - Οκτώβριος η απόδοση της μετοχής μαζί με το μέρισμα και την επανεπένδυση μερίσματος είχε απόδοση 17,37% έναντι 40,46% του συνολικού δείκτη απόδοσης του ΧΑ (μαζί με τα μερίσματα). Η διαφορά στις αποδόσεις προκύπτει επειδή η Ανδρομέδα είχε μικρό ποσοστό τραπεζικών μετοχών στο χαρτοφυλάκιό της.

Οι 10 μεγαλύτερες τοποθετήσεις της εταιρείας στο τέλος Οκτωβρίου εντοπίζονται στις μετοχές της Quest, της Lamda, της Profile, της Motor Oil, της Πετρόπουλος, του Τιτάνα, της ΔΕΗ, της Παπουτσάνης, της Cenergy και του ΟΤΕ.

Η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται με discount 23% σε σχέση με την εσωτερική αξία της μετοχής, γεγονός που προβληματίζει τη διοίκηση.

Σήμερα η Ανδρομέδα, ανακοινώνει αποτελέσματα 9μηνου, τα οποία αναμένεται να κινηθούν ανοδικά, όπως και το πρώτο εξάμηνο της χρήσης.