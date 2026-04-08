AlphaTrust Ανδρομέδα: Άλμα εσόδων και υψηλό μέρισμα

Η εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025 αποτυπώνει μια χρονιά σημαντικής ενίσχυσης της κερδοφορίας για την AlphaTrust Ανδρομέδα. Τα συνολικά έσοδα από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ανήλθαν σε περίπου 11 εκατ. ευρώ, έναντι 4 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν κοντά στα 8,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τα 8,2 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη θετική επίδραση της πορείας της αγοράς αλλά και των επενδυτικών επιλογών της διοίκησης. Παράλληλα, η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) ενισχύθηκε στα 38,17 εκατ. ευρώ από 31,42 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ σε επίπεδο ανά μετοχή ανήλθε στα 10,22 ευρώ.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια διαμορφώνονται στα 36,91 εκατ. ευρώ, προσεγγίζοντας τα 40 εκατ., στοιχείο που αποτυπώνει τη σταθερότητα του επενδυτικού σχήματος.

Υψηλή μερισματική απόδοση με φορολογικό πλεονέκτημα

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής της εταιρείας παραμένει η επιστροφή αξίας στους μετόχους μέσω μερισμάτων. Η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 7,4%, επίπεδο που υπερβαίνει σημαντικά τον μέσο όρο της αγοράς τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι το μέρισμα της AlphaTrust Ανδρομέδα είναι αφορολόγητο, όπως σημείωσε ο CEO της εταιρείας, κ. Βασίλειος Κλέτσας. Για τη χρήση προβλέπεται η διανομή περίπου 3,5 εκατ. ευρώ στους μετόχους.

Επενδυτική φιλοσοφία

Η επενδυτική στρατηγική της εταιρείας βασίζεται στην ενεργητική διαχείριση και στην αναζήτηση ευκαιριών σε εταιρείες που δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της αγοράς. Όπως επισημάνθηκε από τη διοίκηση, στόχος είναι η τοποθέτηση σε επιχειρήσεις με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη. Η έμφαση δίνεται στις μικρές και μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις, όπου εντοπίζονται περισσότερες «αθέατες» επενδυτικές ευκαιρίες. Περίπου το ένα τρίτο του χαρτοφυλακίου αφορά εταιρείες κάτω του 1 δισ. ευρώ κεφαλαιοποίησης, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο της ευρύτερης αγοράς. Η διοίκηση υπογράμμισε ότι η διαχείριση δεν ακολουθεί κάποιον δείκτη αναφοράς (benchmark), επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδυτικές επιλογές.

Διασπορά χαρτοφυλακίου και επιλογές κλάδων

Το χαρτοφυλάκιο της AlphaTrust Ανδρομέδα χαρακτηρίζεται από ευρεία διασπορά, με περίπου 40 συμμετοχές. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο του συνολικού χαρτοφυλακίου.

Σε επίπεδο κλάδων, αυξημένη είναι η έκθεση στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς η διοίκηση εκτιμά ότι η ψηφιοποίηση της οικονομίας δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Η συνολική επενδυτική έκθεση κινείται περίπου στο 75%-80%, με το υπόλοιπο να διατηρείται σε ρευστότητα, δίνοντας τη δυνατότητα ευελιξίας σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η AlphaTrust Ανδρομέδα παρουσιάζει ισχυρές επιδόσεις. Μάλιστα, η συνολική απόδοση της καθαρής αξίας ενεργητικού υπερβαίνει εκείνη του βασικού δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της επενδυτικής στρατηγικής.

Παράλληλα, η χαμηλότερη μεταβλητότητα σε σχέση με τους βασικούς δείκτες και η σχετικά χαμηλή συσχέτιση με αυτούς καθιστούν την εταιρεία εργαλείο διαφοροποίησης για ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

Το επίμονο ζήτημα του discount

Παρά τις θετικές επιδόσεις, το βασικό ζήτημα που απασχολεί τη διοίκηση παραμένει το discount της μετοχής. Η εταιρεία διαπραγματεύεται με έκπτωση περίπου 18% σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού της. Όπως εξήγησε ο κ. Κλέτσας, το φαινόμενο αυτό είναι ευρύτερο στον κλάδο των επενδυτικών εταιρειών, ωστόσο στην περίπτωση της Ελλάδας εμφανίζεται εντονότερο.

Συγκριτικά, αντίστοιχες εταιρείες στο εξωτερικό, όπως στην αγορά του Λονδίνου, εμφανίζουν μέσο discount κοντά στο 7%, γεγονός που αναδεικνύει τη διαφορά αποτίμησης και τις ιδιαιτερότητες της εγχώριας αγοράς.

Η ύπαρξη υψηλού discount λειτουργεί αποτρεπτικά για τη δημιουργία νέων εταιρειών αυτού του τύπου, εξηγώντας εν μέρει γιατί η Ανδρομέδα παραμένει η μοναδική στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Γεωπολιτικές εξελίξεις και στάση αναμονής

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Κλέτσας σημείωσε ότι μέχρι στιγμής οι επιπτώσεις είναι πιο έντονες στις αγορές ομολόγων, ενώ οι μετοχές εμφανίζονται πιο ανθεκτικές. «Το βασικό θέμα είναι η διάρκεια του πολέμου», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία διατηρεί στάση προσαρμογής και ευελιξίας, μειώνοντας προσωρινά την έκθεση της αγοράς. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση ισορροπίας μεταξύ απόδοσης και διαχείρισης κινδύνου σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Η παράμετρος της Alpha Bank και τα επόμενα βήματα

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται και η πρόταση της Alpha Bank για την εξαγορά της Alpha Trust, η οποία διαχειρίζεται την Ανδρομέδα. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εταιρεία αποτελεί «καλό πελάτη» της Alpha Trust και θα μπορούσε να λειτουργήσει ως επενδυτικό όχημα στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού. Αν και δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τη μελλοντική πορεία της εταιρείας, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά.