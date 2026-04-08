Ποιοι υπερπράκτορες; Καλύτερος ο πράκτορας ΘΒ 000!

Η απόφαση του Δικαστηρίου για τις παρακολουθήσεις αναγνωρίζει ότι μόλις 5 άτομα από τα δεκάδες που στοχοποιήθηκαν από το Predator έπεσαν στην παγίδα του μολυσμένου λογισμικού. Μας λέει, δηλαδή, ότι σε αυτήν την χώρα ούτε μια παρακολούθηση της προκοπής δεν μπορεί να γίνει! Ή τουλάχιστον εκείνοι που επιχείρησαν αυτήν τη συγκεκριμένη παρακολούθηση συναγωνίζονται τον πράκτορα ΘΒ 000. Όχι ότι δεν υπάρχει θέμα. Και άλλοι κάνουν τη «δουλειά» καλύτερα, όπως η αρμόδια υπηρεσία της Αστυνομίας που συστάθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και «έπιασε» την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έγινε απόπειρα παρακολούθησης; Έγινε και γι αυτό στάλθηκαν τα μολυσμένα sms. Αλλά μεταξύ της παρακολούθησης και της απόπειρας παρακολούθησης υπάρχει μία απόσταση. Και επίσης είναι άλλο η παρακολούθηση από τις κρατικές υπηρεσίες και άλλο από δίκτυα τύπου predator. Για να μην παρεξηγηθούμε: Ότι λειτουργούσε ένα τέτοιο δίκτυο είναι από μόνο του κολάσιμο. Ηθικά πρώτα και πάνω απ’ όλα. Μόνο που η πραγματικότητα απέχει πάρα πολύ από τα όσα σκοπίμως παρουσιάστηκαν ως πραγματικότητα.

Όλη αυτή η υπόθεση είναι δυσώδης, δυσάρεστη και αυτό το έχουμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή. Και πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν. Αυτό άλλωστε επιχειρεί η Δικαιοσύνη, η οποία στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Όπως αναμενότανε και παρά τις περί του αντιθέτου αιτιάσεις διαφόρων παραγόντων, οι οποίοι επιχείρησαν να προκαταβάλουν τη στάση της στην υπόθεση εκτοξεύοντας απειλές και αστήρικτες κατηγορίες. Αν η απόφαση δεν ήταν αρεστή θα έλεγαν ότι το καθεστώς Μητσοτάκη τους εξανάγκασε να σιωπήσουν. Τώρα μιλάνε για δικαίωση.

Στάλθηκαν δεκάδες μολυσμένα sms και μόλις 5 έκαναν κλικ. Οι υπόλοιποι ήταν απολύτως υποψιασμένοι κι αυτό τους γλίτωσε από τα χειρότερα, αφού στο τέλος δεν τους παρακολούθησαν. Αν μη τι άλλο δεν υπάρχει τεχνικός αναλφαβητισμός. Οικονομικός ναι, αλλά όχι τεχνολογικός. Και μια ακόμη επισήμανση είναι ότι όσοι κοκορευόντουσαν ότι παίζουν την τεχνολογία στα δάκτυλά τους ήταν τελικά εκείνοι που εκτέθηκαν. Όχι μόνο γιατί πιάστηκαν με την γίδα στην πλάτη, αλλά ακόμη διότι αποδείχτηκαν πολύ λίγοι. Ολίγιστοι. Ευτυχώς για όλους εμάς τους υπόλοιπους…

Οι υποκλοπές εξακολουθούν και είναι μια δυσάρεστη υπόθεση. Ανεξάρτητα από το αν το «δίκτυο» δεν κατάφερε τελικά να παρακολουθήσει τους πολιτικούς και άλλους στόχους που αναγράφησαν στις διάφορες λίστες. Για τις οποίες και δεν ξέρουμε αν είναι και οι μοναδικές. Το ξαναλέμε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται για μια αποδεκτή κατάσταση. Από την άλλη όμως τόσο καιρό πολλοί επώνυμοι συμπολίτες μας, μας εξαπατούν. Σε μας είπαν ότι τους παρακολουθούσαν, ενώ από την πρώτη στιγμή ήταν γνωστό σ αυτούς ότι επιχειρήθηκε να παρακολουθηθούν. Από το συγκεκριμένο δίκτυο. Εκτός κι αν προσπάθησαν να τα τσουβαλιάσουν όλα.

Η υπόθεση του predator είναι σοβαρή, αλλά πολύ φοβόμαστε ότι πήρε διαστάσεις μεγαλύτερες από εκείνες που πραγματικά είχε. Οι λόγοι είναι ευνόητοι. Το πιο σοβαρό θέμα είναι κάτω από ποιες συνθήκες αποφασίζει η ΕΥΠ και η Ελληνική Αστυνομία να παραβιάσει το απόρρητο των συνομιλιών μας, πώς προστατεύεται ο πολίτης από την αυθαιρεσία του κράτους. Εκτός κι αν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να μας πουν ότι δεν γινόντουσαν ανάλογες παρακολουθήσεις επί των ημερών τους. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να βρούμε τρόπους να ενισχυθεί η διαφάνεια. Και αν μας ζητάνε να αφήσουμε τα πάντα στην καλή διάθεση του κράτους, θα τους πούμε ότι δεν εμπιστευόμαστε το κράτος. Κι όχι μόνο για τις παρακολουθήσεις.

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]