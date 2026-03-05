Αllwyn - Novibet: Δεν προχώρησε η win-win συμφωνία στα on line παιχνιδια

Δεν προχωρεί τελικά η εξαγορά της Novibet από την Αllwyn αφού όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες αποσύρουν τη συναλλαγή που είχε τεθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μετά την ανατροφοδότηση που έλαβαν από την ίδια την Επιτροπή.

Στις ανακοινώσεις τους οι δύο εταιρείες υποστηρίζουν ότι η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από συνολική αξιολόγηση των δεδομένων της διαδικασίας, με βασικό γνώμονα τη δημιουργία και διασφάλιση της μέγιστης δυνατής αξίας για τους μετόχους και επενδυτές των εταιρειών. Αυτό που προκύπτει από τις τοποθετήσεις είναι ότι ίσως οι όροι που ζητήθηκαν από την Επιτροπή για να δώσει το πράσινο φως θεωρήθηκαν και από τις δύο εταιρείες ότι δεν εξυπηρετούν τη στρατηγική τους και πως η συναλλαγή δεν θα είχε τα οφέλη που αρχικώς είχαν υπολογίσει.

217 εκατ. ευρώ για το 51% της Novibet και 110 εκατ. earnout

Η Allwyn είχε υποβάλει το Δεκέμβριο του 2024 πρόταση εξαγοράς για μερίδιο 51% στη Novibet του Ροδόλφου Οντόνι με αρχικό τίμημα 217 εκατομμύρια ευρώ και επιπλέον τίμημα έως 110 εκατομμύρια ευρώ, βάσει μελλοντικών επιδόσεων (earnouts) σε βάθος τετραετίας. Ήταν από την αρχή δύσκολη η κατάληξη του εγχειρήματος αφού η Αllwyn και η Novibet είναι οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στον χώρο του online αθλητικού στοιχήματος και των διαδικτυακών καζίνο. Η Allwyn, μητρική του ΟΠΑΠ μέσα από τις πλατφόρμες Stoiximan, Opaponline και Pamestoixima ελέγχει μερίδιο που ξεπερνά το 55% στα on line τυχερά παιχνίδια και ακολουθεί η Novibet με περίπου 17%. Το νέο σχήμα θα είχε δηλαδή μερίδιο κοντά στο 72% της αγοράς.

H στόχευση των δύο εταιρειών

Στόχος της Allwyn ήταν με την εξαγορά να αναπτυχθεί με δική της τεχνολογία στις αγορές του εξωτερικού, την οποία θα αποκτούσε από τις δοκιμασμένες πλατφόρμες της Novibet. και δεν θα πλήρωνε δικαιώματα για τεχνολογία σε τρίτους.

Από την πλευρά της η Novibet θα εξασφάλιζε μια γραμμή ευνοϊκής χρηματοδότησης, της τάξης των 100 εκατ. ευρώ που θα κάλυπτε η Allwyn, ώστε να υλοποιούσε το επιχειρηματικό της σχέδιο. Η Novibet έχει παρουσία σε 9 αγορές με 1.400 εργαζομένους. Η συναλλαγή αν ολοκληρωνόταν αποτιμούσε το 100% της Novibet στα 641 εκατ. ευρώ.