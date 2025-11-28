Alibaba: Ο κορυφαίος πάροχος AI στην Κίνα, σύμφωνα με έρευνα

Η Alibaba αναδεικνύεται ως ο ισχυρότερος πάροχος εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κίνα, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα CIO της Morgan Stanley για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Investing.

Ο αναλυτής Gary Yu ανέφερε σε σημείωμα προς τους επενδυτές την Παρασκευή ότι τα ευρήματα αποτελούν «ένα από τα πιο ανοδικά σετ αποτελεσμάτων για την Alicloud», με το ενδιαφέρον για το μοντέλο Qwen και τις υπηρεσίες cloud να «αναπτύσσεται αισθητά σε σχέση με την έρευνα του πρώτου εξαμήνου του 2025».

Η Morgan Stanley δήλωσε ότι τα αποτελέσματα «ενισχύουν την άποψή μας ότι η Alibaba είναι ο κορυφαίος πάροχος AI στην Κίνα, με τα έσοδα της Alicloud να αναμένεται να επιταχυνθούν περαιτέρω στο δεύτερο εξάμηνο του 2026».

Η έρευνα δείχνει αυξανόμενους προϋπολογισμούς τεχνολογίας και ξεκάθαρη εστίαση στην τεχνητή νοημοσύνη ενόψει του 2026.

Η Morgan Stanley σημειώνει ότι «το 40% των CIO σκοπεύουν να υλοποιήσουν εφαρμογές γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω public cloud τους επόμενους 12 μήνες, σε σύγκριση με 28% στο πρώτο εξάμηνο του 2025», υπογραμμίζοντας τον κεντρικό ρόλο της AI στις δαπάνες των επιχειρήσεων.

Οι hyperscalers εμφανίζονται όλο και περισσότερο προτιμώμενοι για την ανάπτυξη μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. «Το 47% των CIO προτιμά πλέον τους hyperscaler vendors», αύξηση 10 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ το ενδιαφέρον για ανεξάρτητους προγραμματιστές AI μοντέλων έχει μειωθεί.

Η DeepSeek παραμένει ο πιο δημοφιλής πάροχος, αλλά η Morgan Stanley επισημαίνει ότι το ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες της «έχει μειωθεί κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες και βρίσκεται πλέον στο 45%».

Αντίθετα, το ενδιαφέρον για Alibaba/Qwen «έχει αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας το 30% στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, από 18% στο πρώτο εξάμηνο του έτους», και αναμένεται να ανέλθει στο 37% μέσα σε τρία χρόνια, ξεπερνώντας DeepSeek, Huawei, Bytedance και Tencent.

Η Alicloud αναγνωρίζεται ως ο βασικός κερδισμένος σε μερίδιο αγοράς. Η Morgan Stanley, επικαλούμενη την ερευνητική εταιρεία Omdia, ανέφερε ότι η Alibaba «αναμένεται να λάβει το μεγαλύτερο μέρος της αυξανόμενης δαπάνης για AI cloud», υποστηριζόμενη από το κορυφαίο μερίδιο 35,8% που κατέχει στην κινεζική αγορά υπηρεσιών AI cloud.