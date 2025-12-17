Αλ. Εξάρχου (Aktor): Κοιτάζουμε κάθε ευκαιρία - Νέος πυλώνας το LNG, έρχονται νέα deals

Νέο διακριτό πυλώνα για το LNG θα προσθέσει στους ήδη υπάρχοντες ο όμιλος Aktor, καθώς οι συμφωνίες που έχει ήδη υπογράψει μέσω της Atlantic See, σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για τη μεταφορά και διοχέτευση στον «Κάθετο Διάδρομο», αμερικανικής προέλευσης LNG με την Venture Global, αποτελούν μόνο την αρχή μιας πορείας με υψηλά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης και σύναψης νέων deals.

Συνθήκες που είναι ικανές να αλλάξουν το αποτύπωμα του Ομίλου Aktor καθώς υπάρχουν διαρκείς ζυμώσεις για νέες συμφωνίες, ενώ καταλυτική θα είναι η συνεισφορά σε επίπεδο εσόδων, αλλά και συνολικών μεγεθών για τον όμιλο. Το ειδικό βάρος που έχει πλέον για τον όμιλο ο κλάδος της Ενέργειας με εστίαση στο LNG αποτυπώνεται και στην δήλωση του Αλέξανδρου Εξάρχου πως «μας ενδιαφέρει περισσότερο απ’ όσο στο παρελθόν η Ενέργεια, κοιτάζουμε κάθε ευκαιρία, γενικώς όλα είναι ανοιχτά», καταδεικνύοντας έτσι και το γεγονός ότι η εταιρεία βρίσκεται σε εγρήγορση για να καρπωθεί οφέλη από τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά.

Ο Όμιλος Aktor, εισέρχεται σε μια περίοδο έντονων διαπραγματεύσεων, καθώς, σε ενημερωτική συνάντηση, στο περιθώριο της τελετής διαπραγμάτευσης του νέου ομολόγου στο χρηματιστήριο, ο διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου, αποκάλυψε πως ο όμιλος είναι σε συζητήσεις με τουλάχιστον άλλους 3 προμηθευτές για το LNG σε περίπτωση που απαιτηθούν μεγαλύτερες ποσότητες στο μέλλον.

Έως το τέλος Ιανουαρίου δε πιθανότατα αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων που θα διαμορφώσουν σαφή εικόνα για πιθανές νέες μακροπρόθεσμες συμφωνίες που θα καθορίσουν και τις τελικές ποσότητες που θα κληθεί να μεταφέρει η ATLANTIC.

Γεγονός που θα όπως σημείωσε ο κ. Εξάρχου « θα μας επιτρέψει να έχουμε σημαντική προβλεψιμότητα για το διάστημα 2030-2050».

Για το ενδιάμεσο διάστημα 2025–2030 η εικόνα παραμένει ανοιχτή, καθώς μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο μία συμφωνία με την oυκρανική Naftogaz για προμήθεια LNG μεταξύ Δεκεμβρίου 2025 -Μαρτίου 2026, η οποία ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο κατά την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα.

Ο ίδιος κατέστησε σαφές ότι ο Όμιλος κοιτά μόνο Αμερικανικό LNG και συζητεί και με άλλους προμηθευτές από τις ΗΠΑ σε περίπτωση που κλειστούν νέες εμπορικές συμφωνίες ώστε να καλυφθεί η ζήτηση.

Υπενθύμισε δε ότι οι συμφωνίες με τους Αμερικανούς είναι δεσμευτικές ως προς τις τιμές και τον χρόνο και δεν έχουν ρήτρες που να απαγορεύουν προμήθεια από τρίτες χώρες, σημειώνοντας ότι «Εάν χρειαστούμε παραπάνω ποσότητες θα το εξετάσουμε κατά περίπτωση εάν και εφόσον προκύψει ανάγκη».

Επίσης ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση από τον όμιλο για πώληση LNG στο εσωτερικό της Ελλάδας.

Οι αλλαγές που φέρνει το LNG στη δομή και στα έσοδα

Σύμφωνα με τον ισχυρό άνδρα του Ομίλου, η επέκταση στο υγροποιημένο φυσικό αέριο προβλέπεται να αλλάξει όλη την εικόνα της εταιρείας, καθώς όπως εκτίμησε λόγω του μεγέθους των νέων συμφωνιών, ο τομέας των παραχωρήσεων και της ενέργειας από το 2030 και μετά θα αντιπροσωπεύει το 75% των EBITDA του ομίλου, περιορίζοντας στο 25% τις κατασκευές. Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος στόχος που είχε θέσει ο όμιλος ήταν 50% του EBITDA να προέρχεται από την ενέργεια και τις παραχωρήσεις και το υπόλοιπο 50% από κατασκευές.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Liberal.gr ο κ. Εξάρχου αποκάλυψε ότι στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ενεργειακής δραστηριότητας, εξετάζεται η σύσταση μιας νέας εταιρείας στον τομέα της ενέργειας, η οποία θα λειτουργήσει ως όχημα για τη συγκέντρωση και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το LNG, το trading και ενδεχομένως και το shipping. ‘

Ξεχωριστό πυλώνα θα αποτελέσουν οι ΑΠΕ, οι οποίες διαχωρίζονται από το υπόλοιπο κομμάτι της ενέργειας.

Όπως σημειώθηκε, το νέο σχήμα θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και καθαρότερη αποτύπωση των επιδόσεων του ενεργειακού κλάδου και δεν αποκλείεται, σε βάθος χρόνου, να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω στρατηγικών κινήσεων και εισόδου στο χρηματιστήριο.

Μάλιστα, η ομολογιακή έκδοση έως 140 εκατ. ευρώ θα αποτελέσει την βάση για επενδύσεις στην Ενέργεια, και ειδικά στις ήδη δρομολογημένες επενδύσεις κυρίως στις ΑΠΕ και δεν θα αξιοποιηθεί για το LNG, οι επενδύσεις του οποίου θα καθοριστούν όταν θα υπάρχουν όλα τα δεδομένα στο τραπέζι. Σημειώνεται ότι, ο σχεδιασμός για τις ΑΠΕ προβλέπει τα operating έργα το 2026 να έχουν ισχύ 500MW και άλλα τόσα να είναι ready to build, ώστε το 2028 το σύνολο να είναι 1.300MW.

Όσον αφορά στη συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, σημείωσε ότι αυτή είναι στο πεδίο της εμπορίας του LNG και οι συμφωνίες tradingθα υλοποιηθούν από κοινού, όμως σε άλλα πεδία μπορούν να προχωρήσουν ανεξάρτητα. Ειδικότερα, για τις επενδύσεις που θα απαιτηθούν, προκειμένου να βελτιωθεί η ταχύτητα και η χωρητικότητα των υποδομών του Κάθετου Διαδρόμου, όπου οι συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.

Εκτίμησε, δε, ότι οι προοπτικές του Κάθετου Διαδρόμου είναι τέτοιες για τη χώρα μας, που θα απαιτηθεί δεύτερο FSRU, ενδεχόμενα στην Αλεξανδρούπολη, όμως αυτό το θέμα δεν έχει ακόμα τεθεί.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Εξάρχου δεν απέκλεισε την περίπτωση να προκύψει κάποια ευκαιρία και στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας, που ο όμιλος θα θελήσει υπό προϋποθέσεις να εξετάσει. Επανέλαβε και το ενδιαφέρον για έργα αποθήκευσης ενέργειας, εφόσον φτιαχτεί το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.

Ως προς τα χρηματοδοτικά πλάνα του ομίλου, και απαντώντας γιατί δεν επέλεξαν μεγαλύτερη έκδοση ομολογιακού ο Αλ. Εξάρχου ξεκαθάρισε ότι «Σηκώσαμε €140 εκατ. και όχι παραπάνω γιατί τόσα χρειαζόμασταν. Θα σηκώσουμε περισσότερα μονάχα όταν θα τα χρειαζόμαστε. Τα δάνεια κοστίζουν» ξεκαθάρισε και συμπλήρωσε πως «Αν στο μέλλον χρειαστούμε και άλλα χρήματα, τότε, όπως φάνηκε από τη συμμετοχή των ομολογιούχων, υπάρχει πεδίο δόξης να συγκεντρώσουμε ακόμα περισσότερα».

Οι Παραχωρήσεις και οι Κατασκευές

Παράλληλα, το ενδιαφέρον του ομίλου AKTOR για τις σταθερές ροές των παραχωρήσεων παραμένει ισχυρό. Οι συζητήσεις για τη συμμετοχή σε δύο έργα παραχωρήσεων -στο ένα μάλιστα από κοινού με άλλη εταιρεία- συνεχίζονται, με διαφορετική δυναμική ανά διαστήματα, όμως επί του παρόντος, κατά τον κ. Εξάρχου, δεν υπάρχει ακόμη κάτι ανακοινώσιμο.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι αναφορικά με τυχόν εμπλοκή του ομίλου στον τομέα Άμυνας, ο ίδιος με έμφαση σημείωσε ότι δεν υπάρχει κάτι στην παρούσα φάση. Προφανώς και ο όμιλος διερευνά κάθε ευκαιρία, και αν υπάρξει θα το εξετάσει, αλλά κατηγορηματικά ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν διερευνά συμμετοχή στο project.

Τέλος, ο κ. Εξάρχου απαντώντας σε ερώτημα του Liberal σχετικά με την αλλαγή συσχετισμών για την Ελλάδα και την Αμερική αλλά και την πρόσφατη επίσκεψή του στις ΗΠΑ σημείωσε πως «Οι συμφωνίες που επιτυγχάνονται για τον κάθετο διάδρομο και το LGN συνιστούν πολύ μεγάλη προτεραιότητα της αμερικάνικης κυβέρνησης.

Το γεγονός ότι επετεύχθη αυτό να γίνει γεωγραφικά μέσω της Ελλάδας είναι η μεγαλύτερη γεωπολιτική αλλαγή που έχει υπάρξει στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια και είναι μία εξαιρετικά επιτυχημένη κίνηση της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία έρχεται μετά από μία υφέρπουσα εντύπωση ότι η Ελλάδα δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τις ΗΠΑ. Δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχει έρθει στην Ελλάδα το μισό υπουργικό συμβούλιο των ΗΠΑ. Αυτό έγινε για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον που έχουν για τον κάθετο διάδρομο και το LNG, αλλά και για την Ελλάδα, η οποία έχει αποκτήσει μία ιδιαίτερη αξία λόγω του κάθετου διαδρόμου, που με τη σειρά της επιτρέπει μία τόνωση των σχέσεων».