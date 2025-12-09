AKTOR: Ξεκινά η δημόσια εγγραφή για το ομόλογο των 140 εκατ. Game changer το LNG

Το ντεμπούτο του στο χώρο της έκδοσης εταιρικών ομολόγων κάνει σήμερα ο AKTOR με το ομόλογο ύψους 140 εκατ. ευρώ, έχοντας εισέλθει σε νέα φάση κεφαλαιακής ενίσχυσης και ανάπτυξης με ισχυρές προοπτικές σε κλάδους υψηλής αξίας για την οικονομία.

Η δημόσια προσφορά αρχίζει σήμερα 9 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως και τις 11 του μήνα μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του ΧΑ με τις ομολογίες να αναμένεται να ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις 16 Δεκεμβρίου στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος.

Το εύρος απόδοσης έχει καθοριστεί μεταξύ 4,70% και 5,00%, ενώ η τελική τιμολόγηση θα προκύψει μέσα από τη διαδικασία book building. Η ελάχιστη κάλυψη έχει οριστεί στα 90 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση του ομολόγου των 140 εκατ. ευρώ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία για την εισηγμένη αλλά και τον ισχυρό άνδρα αυτής Αλέξανδρο Εξάρχου αφού αποτελεί την πρώτη ιστορικά εμφάνιση του ομίλου στην αγορά ομολογιακών δανείων μέσω δημόσιας προσφοράς.

Σε περίπτωση που η έκδοση καλυφθεί πλήρως, τα καθαρά έσοδα θα φτάσουν τα 136,2 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 111,9 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου - σε εξαγορές, καθώς και σε επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ, Παραχώρησης, Ενέργειας και Real Estate. Παράλληλα, 24,3 εκατ. ευρώ προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού.

Το LNG αλλάζει εκ βάθρων τις προοπτικές

Για την εταιρεία, η συμφωνία που υπέγραψε αρχές Νοεμβρίου στο Ζάππειο για εικοσαετής προμήθεια αμερικανικού LNG, μέσω της νεοσύστατης ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία κατέχει το 60% με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας να συμμετέχει με 40%, έχει αναδειχθεί σε ισχυρό μοχλό ανάπτυξης και game changer με σημαντικές προοπτικές και σημαντικές ροές εσόδων.

Η νέα δραστηριότητα με σημαντικές διεθνείς προεκτάσεις, αναθεωρεί νομοτελειακά το business plan 2025-2030 της εταιρείας και φέρνει όχι μόνο έσοδα άμεσα αλλά και εν δυνάμει νέες συμφωνίες.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνίες με την αμερικανική Venture Global – και έπονται και άλλες όπως δήλωσε χθες στο Bloomberg ο διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου αλλά και συμβάσεις προμήθειας με την κρατική ουκρανική εταιρεία Naftogaz και τις Ρουμανικές Nova Power και Transgaz, αντίστοιχα, που σταδιακά θα επεκταθούν και με άλλες χώρες για την πώληση σημαντικών ποσοτήτων LNG.

Δίνοντας το στίγμα της δυναμικής που θα έχει η εταιρεία τα επόμενα χρόνια, ο Αλ. Εξάρχου, ανέφερε ότι μετά τη συμφωνία του Νοεμβρίου με τη Venture Global για εισαγωγή LNG στην Ελλάδα και επανεξαγωγή του σε χώρες όπως η Ουκρανία και η Ρουμανία, η Atlantic See LNG Trade SA αναζητά περισσότερους προμηθευτές.

«Θα χρειαστούμε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που μπορεί να εγγυηθεί η Venture Global, αλλά και για την περίοδο 2026–2030 πρέπει να έχουμε τουλάχιστον δύο, ίσως και τρεις προμηθευτές», είπε ο κ. Εξάρχου στο Bloomberg.

Όπως, σημειώνει το Bloomberg, η αναζήτηση νέων συμφωνιών έρχεται καθώς η Ελλάδα στοχεύει να γίνει περιφερειακός κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου, ενώ η Ευρώπη προσπαθεί να απεξαρτηθεί πλήρως από το ρωσικό αέριο.



«Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που μπορεί να εγγυηθεί η Venture Global, και για την περίοδο 2026-2030 θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον δύο, ίσως και τρεις προμηθευτές», ανέφερε – εξάλλου – ο κ. Εξάρχου στο Bloomberg.

Παράλληλα, ο CEO της Atlantic See LNG Trade SA πρόσθεσε πως η Ελλάδα θα χρειαστεί δεύτερη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) πριν το 2030 προκειμένου να δημιουργηθεί ένας νέος διάδρομος που θα αυξήσει τη διέλευση LNG προς Ρουμανία, Ουκρανία και Μολδαβία. Ένα τέτοιο έργο θεωρείται κρίσιμο και για τα εθνικά συμφέροντα.

Βραχυπρόθεσμα, η Atlantic See LNG Trade θα ναυλώσει πλοία για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG στην Ελλάδα, ενώ μακροπρόθεσμα εξετάζει και το ενδεχόμενο κατασκευής δικού της στόλου.

Όπως τόνισε στο Bloomberg ο κ. Εξάρχου: «Η επίδραση του LNG την περίοδο 2026-2030 θα είναι σημαντική, ενώ μετά το 2030 και έως το 2050 θα είναι ακόμη μεγαλύτερη».

Όσον αφορά ειδικά στην Ουκρανία, θα υπάρξουν ενδιάμεσες προμήθειες που θα τρέξουν από το Δεκέμβριο του 2025 έως και την Άνοιξη του 2026 για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες του φετινού χειμώνα.

Οι προβλέψεις για ανοδικά μεγέθη

Όπως έχει ήδη αναφέρει το liberal.gr με βάση το ενημερωτικό δελτίο το πενταετές (2025-2030) επιχειρηματικό σχέδιο που εκπονήθηκε το διάστημα Ιουλίου - Οκτωβρίου 2024, όπως τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς και τις προβλεπόμενες επενδύσεις, η διοίκηση του Ομίλου στοχεύει σε πωλήσεις που θα ξεπεράσουν τα 3 δισ. με προβλεπόμενο προσαρμοσμένο EBITDA άνω των 460 εκατ. έως το 2030, τα οποία θα προέρχονται όχι μόνο από τον κλάδο κατασκευών αλλά και από άλλες δραστηριότητες του Ομίλου.

Ειδικότερα, για την κατασκευή το 2030 προβλέπονται έσοδα 2,585 δισ. ευρώ, για τις ΑΠΕ 167 εκατ., από το real estate 10 εκατ., τις ΣΔΙΤ 89 εκατ. και το facility management 175 εκατ. (σύνολο 3,026 δισ.). Για φέτος οι πωλήσεις αναμένονται στα 1,286 δισ. (1,18 δισ από κατασκευές, 9 εκατ. από ΑΠΕ, 7 εκατ. από ακίνητα, 78 εκατ. από FM, 13 εκατ. από ΣΔΙΤ), με τα adj. EBITDA το 2025 να υπολογίζονται σε 158 εκατ. ευρώ συνολικά. Εάν συνεκτιμηθούν σε αυτά, η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – που εντάχθηκε στον Όμιλο τον Σεπτέμβριο του 2025 και συνεπώς ο Όμιλος θα αποτυπώσει μόνο τα αποτελέσματά του Q4.25 - και η ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, αναμένεται αυτά τα νούμερα να διαφοροποιηθούν προς τα πάνω. Τα καθαρά κέρδη 2025 αναμένονται σε 22 εκατ. και το 2030 σε 119 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι μετά τη σύσταση της Atlantic - See LNG Trade, στην οποία ο Aktor συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, καθώς και μετά την υπογραφή σημαντικών μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας και διάθεσης LNG, το επιχειρηματικό πλάνο προβλέπεται να αναθεωρηθεί ώστε να ενσωματώνει και αυτή τη νέα δραστηριότητα. Έσοδα από τον συγκεκριμένο τομέα αναμένονται από το 2026, στη βάση της πρόσφατης συμφωνίας της ΔΕΠΑ με την Ουκρανία, την οποία θα υλοποιήσει η Atlantic – See LNG Trade.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, η κατασκευή συνεχίζει να βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου AKTOR και φέρνει την πλειονότητα των εσόδων. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της αγοράς, ο Όμιλος κατέχει κατ’ εκτίμηση περίπου 30% του ανεκτέλεστου των έργων στην ελληνική αγορά.

Συνεχίζει δε δυναμικά την ανάληψη νέων έργων, καθώς στο Β’ εξάμηνο του 2025, ανέλαβε νέα έργα ύψους 117 εκατ.

Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ

Στο πλαίσιο του εταιρικού του μετασχηματισμού, ο Όμιλος AKTOR θα επενδύσει 1,4 δισ. για έργα ΑΠΕ ισχύος 1.300 MW έως το 2028. Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο για την πενταετία 2025-2030, ο Όμιλος προσβλέπει σε πωλήσεις περί τα €167 εκατ. και EBITDA περί τα 135 εκατ. έως το 2030. Συνολικά, ο Όμιλος διαθέτει σήμερα χαρτοφυλάκιο αδειών έργων υπό ανάπτυξη ισχύος περίπου 2,4GW, από τα οποία 1,35GW είναι έργα ΑΠΕ (0,62GW αιολικά και 0,73GW φωτοβολταϊκά) και περίπου 1GW έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Και ήδη προχωρά στη δημιουργία 3 σταθμών αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος 100MW, σε μία επένδυση που θα ξεπεράσει τα 60 εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος έχει ενισχύσει το αποτύπωμά του στις ΑΠΕ, ολοκληρώνοντας σταδιακά σημαντικές εξαγορές που διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο του, ενώ τους προσεχείς μήνες αναμένεται να ολοκληρώσει και άλλες ανακοινωμένες εξαγορές στον χώρο των ΑΠΕ.

ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, τομέας στον οποίο ισχυροποιήθηκε αποφασιστικά έπειτα από την εξαγορά της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις. Σήμερα, ο Όμιλος διαθέτει συμμετοχές σε 16 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, ενώ συμμετέχει σε όλους τους ενεργούς διαγωνισμούς για νέα έργα. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται έργα κτιριακά (όπως οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), έργα φραγμάτων ή και υδραυλικά (όπως των ποταμών Ενιπέα και Ταυρωνίτη), περιβάλλοντος, συγκοινωνιακά (π.χ. Οδικός Άξονας ΕΟ2 ή κάθετος άξονας Δράμας – Αμφίπολης) και logistics, όπως το πρώην Στρατόπεδο Γκόνου της ΓΑΙΑΟΣΕ. Στόχος του Ομίλου είναι να αποκτήσει ένα μερίδιο στη σχετική αγορά ανάλογο με εκείνο που έχει στις κατασκευές και ο τομέας να αποδίδει προσαρμοσμένο EBITDA της τάξης των 79 εκατ. το 2030.

Facility Management

Ο Όμιλος AKTOR διαθέτει σημαντικό αποτύπωμα στην αγορά της διαχείρισης εγκαταστάσεων, το οποίο ενισχύθηκε πρόσφατα μέσα από την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου σε εταιρίες του Ομίλου Oceanic Group. Και ήδη διαθέτει σημαντικές συμβάσεις διαχείρισης έργων Smart Cities, στη Μαρίνα Αλίμου, σε εγκαταστάσεις μεγάλων εταιρικών πελατών κτλ.

Στη Μέση Ανατολή ο Όμιλος δραστηριοποιείται ενεργά σε έργα διαχείρισης εγκαταστάσεων, με κυριότερα τη συντήρηση του δικτύου μετρό και τραμ στην Ντόχα, το συγκρότημα υπόστεγων συντήρησης αεροσκαφών στο Διεθνές της αεροδρόμιο, τη συντήρηση του δικτύου της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Oredoo στο Κατάρ και τη συντήρηση των μεγαλύτερων τούνελ του οδικού δικτύου στη Ντόχα. Πρόσφατη νέα σύμβαση στην περιοχή αφορά στη συντήρηση του οδικού άξονα του Βορείου Κατάρ σε ολικό σύνολο 9.000 χιλιομέτρων οδικών δικτύων για τα επόμενα 5 έτη.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Όμιλος επεκτάθηκε στη συντήρηση μεγάλων συγκροτημάτων κατοικιών του υπουργείου Αθλητισμού και σε τεχνική συντήρηση εγκαταστάσεων στο DUBAI EXPO CITY. Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο της πενταετίας 2025-2030, ο Όμιλος στοχεύει σε πωλήσεις ύψους 175 εκατ. και EBITDA 22 εκατ. έως το 2030.

Επενδύσεις στο Real Estate

Ο Όμιλος προσβλέπει στην αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του στο Real Estate, με στόχο την ανάπτυξη επενδυτικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, όπως ακίνητα υψηλής ποιότητας καθώς και κοινωνικές κατοικίες, σε τουριστικούς προορισμούς και σε αστικά κέντρα, καλύπτοντας τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ενεργειακά αποδοτικά και βιώσιμα σπίτια. Επίσης, εξετάζει νέες επενδύσεις σε τουριστικά και παραθεριστικά έργα, σε πράσινα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια γραφείων και εμπορικών χώρων τα οποία θα πληρούν διεθνή πρότυπα ESG και σε αναπλάσεις και αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων, μέσω σύγχρονων προτύπων ανάπτυξης.



Ήδη, ο Όμιλος λειτουργεί με επιτυχία το πρώτο του 5άστερο Luxury Boutique ξενοδοχείο «Xenodocheio Milos» στην Αθήνα, εκμεταλλεύεται 9όροφο κτίριο γραφείων (με πράσινη πιστοποίηση BREEAM) στην οδό Ιπποκράτους, ολοκληρώνει την κατασκευή κατοικιών προσωπικού 95 δωματίων και 248 κλινών σε στην Άνω Μερά της Μυκόνου, ενώ έχει εξαγοράσει πλειοψηφικό πακέτο έξι εταιρειών, οι οποίες ελέγχουν δημοφιλείς χώρους εστίασης.

Η παρουσία στο εξωτερικό

Ο Όμιλος AKTOR διατηρεί θέσεις και σε ξένες αγορές, οι οποίες του αποδίδουν πάνω από το 30% των εσόδων του, με επίκεντρο κυρίως τη Ρουμανία, στην οποία αναμένεται αύξηση του κύκλου εργασιών τα επόμενα χρόνια, λόγω του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας καθώς και των μεγάλων χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) για έργα υποδομών.