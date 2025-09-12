AKTOR: Σε Παραχωρήσεις και ΑΠΕ τα κεφάλαια του deal της Prodea - Το σκεπτικό της ακύρωσης

Σε στρατηγικούς και χρηματοοικονομικούς λόγους εδράζεται το σκεπτικό πίσω από την απόφαση της AKTOR να μην προχωρήσει τελικά στη συμφωνία με την PRODEA ύψους 580 εκατ ευρώ, όπως εξήγησε χθες στους αναλυτές ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου που αποτελούν τα καλύτερα 15ετίας για την ΑΚΤΩΡ και τα ιστορικά υψηλότερα από καταβολής της πρώην Intrakat. Ο ίδιος ανέφερε όσον αφορά τα κεφάλαια που αφορούσαν στην εξαγορά των ακινήτων από την PRODEA θα κατευθυνθούν προς τις ΑΠΕ και τις Παραχωρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, έδωσε ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις την 30η Σεπτεμβρίου, σημειώνοντάς ότι η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκτιμάται έως 20/9, ενώ προανήγγειλε μια ακόμη εξαγορά στις ΑΠΕ έως το τέλος του έτους, αφού όπως διευκρίνισε εξετάζονται 4 συμφωνίες αυτή την περίοδο, ωστόσο η μία θα έχει προλάβει να ολοκληρωθεί.

Για τυχόν επίδραση αλλαγών στον ΝΟΚ στα ιδιωτικά έργα ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι έχει ελάχιστη επιρροή στις δραστηριότητες του Ομίλου και ότι ενδεχομένως το μοναδικό έργο που επηρεάζεται είναι το ΣΔΙΤ της ΓΓ Υποδομών, ωστόσο εξέφρασε την πεποίθησή του ότι σύντομα το θέμα θα επιλυθεί.

Ο Α. Εξάρχου, παρά την αλλαγή λόγω της ακύρωσης της συμφωνίας, επέμεινε στο guidance του ομίλου όπως αυτό έχει ανακοινωθεί για αύξηση του EBITDA στα 180 με 200 εκατ. το 2025 και στα 400 εκατ. το 2030.

Από την πλευρά του ο CFO του Ομίλου, Κώστας Αδαμόπουλος, υπογράμμισε την αύξηση της ποιότητας της κερδοφορίας, η οποία σε αντίθεση με πέρυσι που υπήρχαν έκτακτα κέρδη από την πώληση ΑΠΕ στον όμιλο της ΔΕΗ, φέτος οφειλόταν σε επαναλαμβανόμενα κέρδη. Τόνισε, παράλληλα, ότι με την ολοκλήρωση των εξαγορών σε ΑΠΕ και Παραχωρήσεις, ο δανεισμός θα εξυπηρετείται από κάθε θυγατρική ξεχωριστά και δεν θα βαρύνει τον Όμιλο.

Το σκεπτικό για την PRODEA

Όπως αναφέρθηκε η αλλαγή γραμμής στην εξαγορά δεν οφείλεται σε έλλειψη ενδιαφέροντος ή σε αμφιβολίες για την αξία των ακινήτων, τα οποία είναι prime όπως και οι μισθωτές τους αλλά κυρίως σε στρατηγικούς και χρηματοοικονομικούς λόγους.

Ειδικότερα οι λόγοι που βάρυναν στην τελική απόφαση σύμφωνα με τον ισχυρό άνδρα της AKTOR συνοψίζονται στο γεγονός αρχικά ότι η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις προσφέρει περίπου τις ίδιες ροές κερδοφορίας και EBITDA με τη συμφωνία PRODEA, αλλά με σημαντικά χαμηλότερη και φθηνότερη δανειακή επιβάρυνση, γεγονός που καθιστά τη συναλλαγή πιο ασφαλή και λιγότερο επιβαρυντική για τον Όμιλο.

Επιπρόσθετα, η συναλλαγή με την PRODEA ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκη, καθώς περιελάμβανε ακίνητα που βρίσκονταν και εκτός Ελλάδας και απαιτούσε εκτεταμένη συνεργασία με τις τράπεζες για τη χρηματοδότησή της. Αυτό αύξανε σημαντικά τους κινδύνους ολοκλήρωσης και την πιθανότητα καθυστερήσεων.

Τέλος, όπως αναφέρθηκε η συμφωνία ενείχε μακροοικονομικές αβεβαιότητες αφού η πιθανότητα ενός υφεσιακού πληθωρισμού και οι αβεβαιότητες στην οικονομία ενίσχυαν τον κίνδυνο της συναλλαγής. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο Όμιλος επέλεξε να περιορίσει τις εκτεθειμένες χρηματοοικονομικές κινήσεις και να προτιμήσει πιο ασφαλείς επιλογές επένδυσης.

Πιο συγκεκριμένα όπως δήλωσε ο κ. Εξάρχου «το deal της PRODEA ήταν - στον χρόνο που ανακοινώθηκε και συμφωνήθηκε – συμφέρον και για τις 2 πλευρές, καθώς ο Όμιλος αναζητούσε μελλοντικές ροές από prime ακίνητα, εκτιμώντας ότι είναι ενδεχόμενο να μειωθεί ο ρυθμός αύξησης του ανεκτέλεστου των κατασκευών στο μέλλον».

«Και οι 2 πλευρές κάναμε εξαιρετική προσπάθεια», τόνισε και ευχαρίστησε τόσο την PRODEA για την προσπάθειά της να ανταποκριθεί σε όλα τα επίπεδα μίας εξαιρετικά δύσκολης συναλλαγής όσο και την ομάδα των δανειστριών τραπεζών, Πειραιώς, Alpha, Credia, που έκαναν συνεχή προσπάθεια ολοκλήρωσης της συναλλαγής και είχαν εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις εκταμίευσης των σχετικών δανείων σε μία ιδιαίτερα περιπεπλεγμένη συναλλαγή, καθώς πολλά εκ των ακινήτων δεν βρίσκονταν καν στην Ελλάδα». Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση για αλλαγή χρήσης των κεφαλαίων που προορίζονταν για την PRODEA για να κατευθυνθούν σε επενδύσεις και εξαγορές σε παραχωρήσεις και ΑΠΕ.

Ο εταιρικός μετασχηματισμός και οι εξαγορές

Απαντώντας σχετικά με τις δρομολογούμενες εξαγορές για την ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ σημείωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί τα συμφωνητικά και απομένει η έγκριση της Ε.Α.

Για τις ΑΠΕ, ενημέρωσε ότι αποκτήθηκε το 51% της SUNFORCE I και συζητείται η απόκτηση πακέτου 51% στην SUNFORCE IΙ κάτι που θα φέρει 300MW (από Φ/Β) σε λειτουργία τέλος 2025. Εξετάζονται, επίσης, 4 ενδεχόμενες συναλλαγές στις ΑΠΕ και έως το τέλος της χρήσης η μία θα έχει ολοκληρωθεί.

Εκτιμάται ότι τέλος 2025 ο Όμιλος θα έχει σε λειτουργία πακέτο 500 MW σε αιολικά και φωτοβολταϊκά. Υπογράμμισε δε ότι ο Όμιλος λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις του Curtailment στις εξαγορές των έργων ΑΠΕ, το οποίο αποτελεί ευκαιρία για απόκτηση έργων σε καλύτερες τιμές. Και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την επίλυση του Curtailment τους επόμενους μήνες, καθώς οι διακοπές επηρεάζουν τη χρηματοδότηση των έργων ΑΠΕ.

Στο Facility Management, ολοκληρώθηκε η εξαγορά της OCEANIC και η ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού για τον κλάδο FM, αναμένεται την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου.



Όσον αφορά στη χρήση κεφαλαίων από την πρόσφατη ΑΜΚ, ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση για αλλαγή χρήσης των κεφαλαίων που προορίζονταν για την PRODEA για να κατευθυνθούν σε επενδύσεις και εξαγορές σε παραχωρήσεις και ΑΠΕ.

Σχολιάζοντας το έργο Πάτρα – Πύργος, σημείωσε ότι ο Όμιλος το εκτέλεσε στον μισό χρόνο σε σχέση με τους υπόλοιπους κατασκευαστές της Ολυμπίας Οδού, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που μεσολάβησε από την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ έως την παράδοσή του, γεγονός που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια και την ικανότητα του Ομίλου να επιτυγχάνει μεγάλους τζίρους με τρόπο που δεν θυσιάζει την κερδοφορία του.