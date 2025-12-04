AKTOR: Πού πάνε τα κεφάλαια από το retail bond, το χρονοδιάγραμμα και η αναθεώρηση εσόδων

Στην επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου, για εξαγορές, αλλά και για επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησεις, Ενέργεια, Real Estate αλλά και την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια από την έκδοση ομολογιακού ύψους έως €140 εκατ. του Όμιλου AKTOR.

Ο όμιλος προχωρά στην έκδοση ομολογιακού για πρώτη φορά στην ιστορία του, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική του ανάπτυξη και να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες της αγοράς, με στόχο την παραγωγή αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία.

Ειδικότερα, ποσό έως 111,9 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 16/12/2025 - 15/12/2027, από το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων του retail bond της Aktor θα πάνε για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου σε έργα υποδομών, ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις, Ενέργεια, Ακίνητα κ.α., ενώ ποσό έως 24,3 εκατ. ευρώ, για την εξόφληση δανεισμού.

Το ενημερωτικό δελτίο του Ομίλου AKTOR εγκρίθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 από τις αρμόδιες αρχές και προβλέπει την άντληση κεφαλαίων ύψους έως €140 εκατ. μέσα από δημόσια προσφορά.

Με βάση το πενταετές (2025-2030) επιχειρηματικό σχέδιο που εκπονήθηκε το διάστημα Ιουλίου - Οκτωβρίου 2024, όπως τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς και τις προβλεπόμενες επενδύσεις, η διοίκηση του Ομίλου στοχεύει σε πωλήσεις που θα ξεπεράσουν τα 3 δισ. με προβλεπόμενο προσαρμοσμένο EBITDA άνω των 460 εκατ. έως το 2030, τα οποία θα προέρχονται, όχι μόνο από τον κλάδο κατασκευών, αλλά και από άλλες δραστηριότητες του Ομίλου. Το επιχειρηματικό πλάνο του Ομίλου και οι προαναφερθέντες στόχοι πωλήσεων και κερδών προέκυψαν από ενδελεχή ανάλυση και σύνθεση των επιχειρηματικών πλάνων πενταετίας των κύριων δραστηριοτήτων του Ομίλου, είτε υφιστάμενων ή νέων δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια οργανικά ή μέσω επενδύσεων.

Ωστόσο, μετά την πρόσφατη δημιουργία της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40% και την υπογραφή σημαντικών μακροχρόνιων συμφωνιών για την αγοραπωλησία LNG, αναμένεται αναθεώρηση του πενταετούς πλάνου ώστε να ενσωματώνει και τη νέα αυτή δραστηριότητα, από την οποία αναμένονται, μάλιστα, ροές εσόδων ήδη από το 2026, έπειτα από την πρόσφατη συμφωνία της ΔΕΠΑ με την Ουκρανία, φορέας υλοποίησης της οποίας θα είναι η ATLANTIC – SEE LNG TRADE.

Όσον αφορά στην κατασκευή το 2030 προβλέπονται έσοδα 2,585 δισ. ευρώ, για τις ΑΠΕ 167 εκατ., από το real estate 10 εκατ., τις ΣΔΙΤ 89 εκατ. και το facility management 175 εκατ. (σύνολο 3,026 δισ.).

Για φέτος οι πωλήσεις αναμένονται στα 1,286 δισ. (1,18 δισ. από κατασκευές, 9 εκατ. από ΑΠΕ, 7 εκατ. από ακίνητα, 78 εκατ. από FM, 13 εκατ. από ΣΔΙΤ), με τα adj. EBITDA το 2025 να υπολογίζονται σε 158 εκατ. ευρώ συνολικά. Τα καθαρά κέρδη 2025 αναμένονται σε 22 εκατ. και το 2030 σε 119 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο της χρήσης του 2025, ο Όμιλος AKTOR εκτιμά ότι τα μεγέθη του θα συνεχίσουν να είναι αυξητικά, με τον κύκλο εργασιών να αναμένεται να φτάσει τα €1.286 εκατ. και το EBITDA τα €158 εκατ. Εάν συνεκτιμηθούν σε αυτά, η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις - που εντάχθηκε στον Όμιλο τον Σεπτέμβριο του 2025 και συνεπώς ο Όμιλος θα αποτυπώσει μόνο τα αποτελέσματά του Q4.25 - και η ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ (η ολοκλήρωση της εξαγοράς της είναι θέμα εβδομάδων), αναμένεται αυτά τα νούμερα να διαφοροποιηθούν προς τα πάνω.