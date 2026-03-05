Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Η Air Canada αποφάσισε να ανοίξει νωρίτερα τη γραμμή της προς την Αθήνα για τη θερινή περίοδο του 2026, στέλνοντας σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης τόσο προς την ελληνική αγορά, όσο και προς τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ταξίδια μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Αμερικής.

Η απόφαση της καναδικής αεροπορικής εταιρείας να ξεκινήσει το πρόγραμμά της περίπου έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και την Air Canada, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στον χάρτη των διηπειρωτικών αεροπορικών συνδέσεων.

Αυξημένη επιβατική κίνηση στον ΔΑΑ

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του αεροδρομίου της Αθήνας, Ιωάννα Παπαδοπούλου, αναφέρθηκε στα πρώτα στοιχεία για την πορεία της επιβατικής κίνησης το 2026, επισημαίνοντας ότι το πρώτο δίμηνο της χρονιάς καταγράφεται αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική τροχιά του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με την Air Canada, χαρακτηρίζοντάς την έναν από τους σημαντικότερους αεροπορικούς εταίρους του ΔΑΑ.

Όπως σημείωσε, η καναδική αεροπορική εταιρεία βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις σημαντικότερες που δραστηριοποιούνται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καταλαμβάνοντας θέση στο top-20 των αεροπορικών εταιρειών του αεροδρομίου. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία βρίσκεται στη 10η θέση της σχετικής κατάταξης, όσον αφορά στη συνολική επιβατική κίνηση που μεταφέρει προς και από την Αθήνα.

Οι Αμερικανοί τουρίστες και τα δρομολόγια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό της επιβατικής κίνησης που καταγράφεται μέσω της εταιρείας προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω ανταποκρίσεων στον Καναδά, γεγονός που ενισχύει τη διασύνδεση της ελληνικής πρωτεύουσας με τη βορειοαμερικανική αγορά.

Η ενίσχυση των δρομολογίων εντάσσεται στο ευρύτερο θερινό πρόγραμμα της εταιρείας για το 2026, το οποίο προβλέπει καθημερινές πτήσεις μεταξύ Αθήνας και των δύο βασικών καναδικών κόμβων της Air Canada, του Μόντρεαλ και του Τορόντο. Κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου, η γραμμή Μόντρεαλ – Αθήνα αναμένεται να εξυπηρετείται έως και δέκα φορές την εβδομάδα, ενώ η γραμμή Τορόντο – Αθήνα έως και έντεκα φορές εβδομαδιαίως, ενισχύοντας σημαντικά τη διαθεσιμότητα θέσεων μεταξύ των δύο αγορών.

Ο Stefano Casaregola, Regional Manager της Air Canada για την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της φετινής σεζόν. Όπως ανέφερε, η εταιρεία εκτιμά ότι το 2026 θα αποτελέσει μια ισχυρή χρονιά για τα δρομολόγια προς την Ελλάδα, ενώ παράλληλα εξήρε τη στενή συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η Air Canada αναμένει την ένταξη νέων αεροσκαφών Airbus XLR στον στόλο της σύντομα, τα οποία θα προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των διηπειρωτικών δρομολογίων.

Ο κ. Casaregola επίσης αναφέρθηκε στη σύνθεση του επιβατικού κοινού της εταιρείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου το 30% των επιβατών που ταξιδεύουν στις συγκεκριμένες γραμμές είναι Αμερικανοί ταξιδιώτες. «Οι Αμερικανοί έχουν καταλάβει ότι είμαστε πολύ ισχυροί στη διασυνδεσιμότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η διαδικασία εισόδου στη χώρα είναι πιο εύκολη μέσω Καναδά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πράγματι, οι επιβάτες που συνεχίζουν το ταξίδι τους προς τις ΗΠΑ μέσω Μόντρεαλ ή Τορόντο επωφελούνται από το σύστημα προελέγχου εισόδου (U.S. Pre-Clearance), το οποίο επιτρέπει την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου πριν από την αναχώρηση από τον Καναδά, ώστε η άφιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιείται ως εσωτερική πτήση.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Σε πιο ανεπίσημη συζήτηση μετά την παρουσίαση, ο κ. Casaregola αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στον αεροπορικό κλάδο. Όπως εξήγησε, οι περισσότερες μεγάλες αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη προβλέψει σενάρια για πιθανές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, γεγονός που τους επιτρέπει να διαχειριστούν μια ενδεχόμενη κρίση. Ωστόσο, όπως σημείωσε, ο κρίσιμος παράγοντας παραμένει η διάρκεια μιας τέτοιας κατάστασης, καθώς «ο χρόνος είναι αυτός που τελικά καθορίζει το πόσο έντονες θα είναι οι επιπτώσεις».

Σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για το κατά πόσο η Air Canada έχει επηρεαστεί από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή πτήσεων προς το Ντουμπάι και το Τελ Αβίβ μέχρι νεωτέρας.

Σκάφη και συνδεσιμότητα

Οι πτήσεις της Air Canada προς την Αθήνα πραγματοποιούνται με αεροσκάφη Boeing 787 Dreamliner και Boeing 777, τα οποία προσφέρουν τρεις κατηγορίες θέσεων – Signature Class, Premium Economy και Economy – με στόχο να καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες επιβατών. Παράλληλα, μέσω των κόμβων της στο Μόντρεαλ και το Τορόντο, η εταιρεία προσφέρει συνδέσεις προς περισσότερους από 180 προορισμούς στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, την Καραϊβική και τη Νότια Αμερική.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι η επανεκκίνηση των πτήσεων συμπίπτει με την επίσημη αναγνώριση του Μαρτίου από τον Καναδά ως «Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς» (Hellenic Heritage Month), τιμώντας τις βαθιές ιστορικές ρίζες, την πολιτισμική παρακαταθήκη και τη διαρκή συμβολή των Ελληνοκαναδών σε ολόκληρη τη χώρα.