Αγόρασε στα Public τώρα τα εισιτήριο σου για τις πιο αναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα

ASTORIA

Από 19 Μαρτίου

Θέατρο Παλλάς

Ελλάδα και Νέα Υόρκη, χωρισμένες από έναν ωκεανό - κι ενωμένες σε ένα καφενείο, στην καρδιά της πιο θρυλικής συνοικίας μεταναστών.

Σωσμένος

Από 6 Μαρτίου

Θέατρο Cartel Τεχνοχώρος

Στη νέα παράσταση, ο Βασίλης Μπισμπίκης σκηνοθετεί και συναντά για πρώτη φορά επί σκηνής τη Λένα Κιτσοπούλου σε μια ανατρεπτική καλλιτεχνική συνεργασία.

ΤΟΝΙΣ ΣΦΗΝΟΣ Live - Antonella & Playmates

Από 6 Μαρτίου

Θέατρο Βεργίνα

Ο Τόνι Σφήνος επιστρέφει θριαμβευτικά στο Vergina Theatro!

INNA Show

28 Μαρτίου

Floyd Athens

Ετοιμαστείτε για την πιο καυτή pop-dance βραδιά της άνοιξης του 2026, καθώς η παγκόσμια super star INNA επιστρέφει μετά από περισσότερα από 10 χρόνια στην Ελλάδα για μια εκρηκτική live εμφάνιση στην Αθήνα, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Ο ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ LIVE ΣΤΟ VOX

Έως 21 Μαρτίου

Vox Live stage

Ο σπουδαιότερος καλλιτέχνης της οικογένειας του παρουσιάζει το πολιτιστικό γεγονός του μήνα Μαρτίου.

Whisky Live Athens 2026

7-8 Μαρτίου

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Η μεγαλύτερη έκθεση για whisky και αποστάγματα σε όλο τον κόσμο προσγειώνεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στις 7-8 Μαρτίου 2026. Ένα διήμερο γεμάτο Whisky αλλά και Ελληνικά αποστάγματα έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην Ελληνική αγορά. Ώρες διεξαγωγής 13.00-22.00

THE GREAT GIG - A Tribute Concert to PINK FLOYD

21 Μαρτίου 2026

Floyd Athens

Ένα αριστουργηματικό υπερθέαμα μουσικής και εικόνας, το κορυφαίο ζωντανό αφιέρωμα στους Pink Floyd, έρχεται το Σάββατο 21 Μαρτίου στο Floyd Club στην Αθήνα.

