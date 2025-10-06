Αεροδρόμιο Αθηνών: Η επιβατική κίνηση ξεπέρασε τα 26,1 εκατ. για το 9μηνο του 2025

Ισχυρές επιδόσεις για την καλοκαιρινή τουριστική σεζόν δείχνουν τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση στο Αεροδρόμιο Αθηνών κατά το 9μηνο του 2025, με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) να ανακοινώνει τη Δευτέρα πως αυτή ξεπέρασε τα 26,1 εκατ.

Αναλυτικά και με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 26,19 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,7%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,2% και 8,5% αντίστοιχα.

Για τον Σεπτέμβριο η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 3,48 εκατ., αυξημένη κατά 5,4% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024. Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 2,6% και 6,6% αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των εννέα πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 219.297, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,6% σε σχέση με το 2024.

Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,0%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 8,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.