Aegean: «Πρεμιέρα» για τη νέα απευθείας πτήση Αθήνα - Βαγδάτη

Μία νέα, απευθείας διεθνή αεροπορική σύνδεση εγκαινίασε την Τετάρτη η Aegean, με πτήσεις από τον Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Η Aegean, όντας η πρώτη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία που καθιερώνει απευθείας σύνδεση μεταξύ της Ευρώπης και της Βαγδάτης μετά από 35 χρόνια, ενισχύει περαιτέρω το διεθνές της δίκτυο, ισχυροποιώντας, παράλληλα, τη στρατηγική της παρουσία στη Μέση Ανατολή.

Η νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση προς την πρωτεύουσα του Ιράκ εγκαινιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσαν από κοινού, για τους επιβάτες της πρώτης πτήσης, η Aegean, σε συνεργασία με το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν η κα Ιωάννα Παπαδοπούλου, Director Communications & Marketing του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, ο κ. Πάνος Νικολαΐδης, Chief Ground Operations της AEGEAN.

Παράλληλα, παρευρέθηκε και η Αυτού Εξοχότης, ο Πρέσβης της Δημοκρατίας του Ιράκ στην Αθήνα, κ. Mouayed Saleh, ο οποίος τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία του.

Σημειώνεται ότι η απευθείας πτήση Αθήνα – Βαγδάτη θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Σάββατο.