ΑΔΜΗΕ: Από 2 Οκτωβρίου η καταβολή του προμερίσματος για το 2025

Τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2025, ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό καταβαλλόμενο ποσό), αποφάσισε το ΔΣ του ΑΔΜΗΕ.

Το συνολικό ποσό που αποφασίστηκε ανέρχεται σε 27.969.192 ευρώ ή 0,1206692092 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 216.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία.

Το παραπάνω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 4646/2019 (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για τους Μετόχους, οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό μερίσματος ανέρχεται σε 0,1146357488 ευρώ ανά μετοχή.

Από την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα προμερίσματος (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο προμέρισμα).

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025 (record date).

Το προσωρινό μέρισμα (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025 μέσω της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." , ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." για 5 έτη από τη λήξη του έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2030).