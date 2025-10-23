ΑΒΑΞ: Έμπρακτη στήριξη στο Brain Regain μέσω ΑΠΘ

Σε μια σημαντική κίνηση που αποτελεί έμπρακτη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, τον «μεγάλο ασθενή» σήμερα για τον χώρο των κατασκευών προχωρά ο Όμιλος ΑΒΑΞ, καθώς εγκαινιάζει τη συνεργασία του με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με την ανακοίνωση της συνολικής χρηματοδότησης του μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της πολυτεχνικής σχολής. Η συμφωνία προβλέπει ότι από φέτος θα χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο θα παρακολουθούν κάθε χρόνο 35 φοιτητές.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε με μήνυμά του στους 3.300 εργαζόμενους, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Κων. Μιτζάλης.

Η ανεπάρκεια εργατικού δυναμικού, πολλώ δε μάλλον εξειδικευμένου, αναδεικνύεται, με βάση πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) (Μάρτιος 2024) ως βασικό εμπόδιο ανάπτυξης των κατασκευών. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα έργων για τα δύο επόμενα χρόνια, θα πρέπει το εργατικό δυναμικό αυξηθεί κατά 25% σε σχέση με το υφιστάμενο, που αυτό σημαίνει 50.000 ανθρώπους στις κατασκευές κατ’ έτος. Η μη κάλυψη αυτών των αναγκών θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αυξήσεις προϋπολογισμών των έργων από τη μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων τους.

Αυτή η ανάγκη του κατασκευαστικού κλάδου για νέους μηχανικούς με γνώσεις και δεξιότητες για μία ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση έργων υποδομών και κατασκευών, οδήγησε στη δημιουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διαχείριση Κατασκευών Έργων – ΔΚΕ με αποκλειστική χορηγία του κατασκευαστικού Ομίλου AVAX στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος γνωρίζει μία μεγάλη άνθηση με έργα να κατασκευάζονται έπειτα από χρόνια βαθιάς ύφεσης που οδήγησε στην εμφάνιση του φαινομένου της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain), δηλαδή της μετακίνησης ατόμων υψηλής κατάρτισης στο εξωτερικό για λόγους εργασίας ή εκπαίδευσης. Η κλιματική αλλαγή και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που παρουσιάστηκαν ως άμεση συνέπεια, ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνολογίας (Smart construction sites, Artificial Intelligence in construction, Blockchain in construction, BimChain) και η ανάγκη για κατασκευές οικονομικά βιώσιμες απαιτούν την εκπαίδευση νέων μηχανικών με διεπιστημονικό υπόβαθρο και δεξιότητες τόσο επιστημονικές αλλά και διοικητικές.

Οι νέοι μηχανικοί θα πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν στην τεχνική, περιβαλλοντική, οικονομική, νομική και κοινωνική διάσταση των έργων σε όλο τον κύκλο ζωής τους από τον σχεδιασμό τους μέχρι την υλοποίηση, λειτουργία και αποξήλωσή τους.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια κίνηση μακράς πνοής θυμίζουμε ότι είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος της ΑΒΑΞ, Χρ. Ιωάννου, σχετικά με την υποστήριξη του Ομίλου στην πολύ φιλόδοξη ψηφιακή ανασκαφή στο νησί της Κέρου για τη συμμετοχή φοιτητών αρχαιολογίας.

Το νησί των Μικρών Κυκλάδων, στην καρδιά του Αιγαίου, αποτελεί την πιο σημαντική προϊστορική ανασκαφή των τελευταίων 50 ετών στην περιοχή, ένα αρχαιολογικό τοπίο που φέρνει στο φως τις πρώτες απόπειρες κοινωνικής οργάνωσης, τελετουργίας και αστικής ζωής στην τρίτη χιλιετία π.Χ.

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ έχει υιοθετήσει το μήνυμα «Engineering Future Accomplishments» και στο Keros Project, για την επόμενη 5ετία, ο Όμιλος θα καλύψει στο σύνολό τους, όλα τα έξοδα συμμετοχής για τέσσερις Έλληνες επιστήμονες κάθε χρόνο, για τέσσερις φοιτητές και φοιτήτριες, που θα συμμετάσχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα.