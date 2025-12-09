ΑΒ Βασιλόπουλος - Χριστούγεννα 2025: Όλα και κάτι παραπάνω για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Η μαγεία των Χριστουγέννων βρίσκεται παντού και η ΑΒ Βασιλόπουλος φροντίζει να μη λείπει το καλό φαγητό από το εορταστικό τραπέζι! Αυτήν την αγάπη για το καλό και ποιοτικό φαγητό θα μας προσφέρει και φέτος τις γιορτές: Όλα τα απαραίτητα για το εορταστικό τραπέζι, αλλά και κάτι παραπάνω, όπως προτάσεις στολισμού, ιδέες δώρων και γιορτινές προσφορές, υπάρχουν και φέτος στα καταστήματα ΑΒ και στο ΑΒ Eshop, με έναν απρόσμενα μαγικό τρόπο! Η νέα καμπάνια της εταιρείας μας διηγείται πώς το καρότσι των ΑΒ «σώζει» το χριστουγεννιάτικο δείπνο και πως φέτος στις γιορτές μπορούμε να έχουμε λίγη παραπάνω μαγεία!

«Όλα και κάτι παραπάνω» στα ΑΒ καταστήματα

Το γιορτινό τραπέζι χρειάζεται πολλή μαγεία και πλούσιες γεύσεις, που μπορεί να βρει κανείς στα ΑΒ! Στο Κρεοπωλείο, οι καταναλωτές συναντούν μία πλούσια προϊοντική γκάμα σε κοπές και εκλεκτά κρεατικά, όπως χοιρινό, φρέσκιες γαλοπούλες, ρολά και πορκέτες με ευφάνταστους συνδυασμούς, καθώς και επιλογές από ελληνικές φάρμες. Στα Τυριά & Αλλαντικά, μια μεγάλη ποικιλία για πλατώ, τυριά από όλον τον κόσμο αλλά και από Έλληνες παραγωγούς αποκλειστικά στα ΑΒ, μαζί με εκλεκτά αλλαντικά, ολοκληρώνουν γευστικά το μενού. Αντίστοιχα, στα Φρούτα & Λαχανικά, ζουμερά ρόδια για γούρια, εξωτικά φρούτα για τις σαλάτες, κολοκύθες, πατάτες και γλυκοπατάτες για πίτες και βελουτέ, καθώς και κάστανα για κάθε περίσταση, προσθέτουν φρεσκάδα και χρώμα στο γιορτινό τραπέζι. Παράλληλα, η Χριστουγεννιάτικη Κάβα της ΑΒ διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα σε κρασιά, αφρώδη και ποτά, με signature προτάσεις για το τραπέζι των γιορτών. Ακόμη περισσότερη λάμψη στις γιορτινές στιγμές μπορούν να προσθέσουν οι εκλεκτές λιχουδιές, τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα και πανετόνε, έτοιμες λύσεις και αρτύματα από τις αγαπημένες αποκλειστικές μάρκες της ΑΒ, με τη σειρά Excellent να έχει «όλα όσα χρειαζόμαστε» για τα γιορτινά καλέσματα, συνδυάζοντας ποιότητα, ποικιλία, εξαιρετικές τιμές και μεγάλη γκάμα για την περίοδο των γιορτών.

Ιδέες και συνταγές, μπορεί να βρει κανείς μέσα από το φετινό Χριστουγεννιάτικο τεύχος AB Food Stories με «όλα και κάτι παραπάνω» για το πιο γιορτινό τραπέζι της χρονιάς. Μέσα από τις σελίδες του, οι αναγνώστες του μπορούν να εμπνευστούν για τα πιο ευφάνταστα αλμυρά πιάτα και γλυκά για όλες τις γιορτές. Επιπλέον, το τεύχος φιλοξενεί τον Στέλιο Παρλιάρο και μια ξεχωριστή καρυδόπιτα από τα χέρια του, για να εμπνεύσει ακόμη περισσότερο τους λάτρεις της ζαχαροπλαστικής. Με την αγορά του AB Food Stories από τα καταστήματα ΑΒ και το AB Eshop η ΑΒ στηρίζει έναν καλό σκοπό: όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις διατίθενται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» και σε τοπικούς φορείς που βοηθούν χιλιάδες συνανθρώπους μας. Ταυτόχρονα, στο #allazoumesinithies healthy section μαγειρεύουμε πιο ελαφριά, χωρίς να στερούμαστε γεύση και χαρά.

Στο πλαίσιο των εορταστικών προσφορών, στα καταστήματα ΑΒ, με κάθε αγορά χριστουγεννιάτικου δέντρου ύψους 210 cm, οι πελάτες λαμβάνουν δύο επιταγές αξίας 6€ η καθεμία για τις επόμενες αγορές τους. Αντίστοιχα, με κάθε δέντρο 180 cm, λαμβάνουν μία επιταγή αξίας 6€. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Στα ΑΒ διατίθενται χριστουγεννιάτικα δέντρα σε διαφορετικά μεγέθη και στυλ, καθώς και διακοσμητικά για το σπίτι, για ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα σε κάθε χώρο. Αρωματικά κεριά, κηροπήγια, χριστουγεννιάτικα στολίδια, λαμπάκια, κούπες, αλλά και διακοσμητικά για ράφια, τραπεζάκια και μπουφέδες, δημιουργούν άπειρους συνδυασμούς. Για το γιορτινό τραπέζι, διατίθενται χαρτοπετσέτες, πιάτα, κουπάκια και φόρμες για τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα, κάνοντας την προετοιμασία μέρος της γιορτινής εμπειρίας!

Όλα και online: Xmas Shop στο AB Eshop και το AB Αpp

Για όσους προτιμούν να οργανώνουν τις γιορτινές τους αγορές online, το Xmas Shop στο AB Eshop ανανεώθηκε και στο AB Αpp. Μέσα από μια ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή εμπειρία, οι καταναλωτές μπορούν να βρουν συγκεντρωμένα όλα όσα χρειάζονται για το χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, αποκλειστικά προϊόντα ΑΒ, το AB Food Stories και την πρωτοβουλία «Δώρο Αγάπης».

Γι’ αυτό, η ΑΒ Βασιλόπουλος προσφέρει ξεχωριστή ποικιλία, μεγάλες προσφορές, αποκλειστικά προϊόντα και μοναδικά προνόμια με την ΑΒ Plus - για να κάνει τα Χριστούγεννα «όλα και κάτι παραπάνω».



Δείτε εδώ τη νέα, Χριστουγεννιάτικη καμπάνια της ΑΒ Βασιλόπουλος.