Ο τουρισμός, η βιομηχανία, η Υγεία, το εμπόριο καθώς και άλλοι τομείς της οικονομίας έχουν να ωφεληθούν από την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και από τις εφαρμογές Internet of Things της νέας γενιάς ασύρματης μετάδοσης δεδομένων, του 5G.

Αυτά ανέφερε ο γενικός γραμματέας τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Αθανάσιος Στάβερης, σε ομιλία του στην ημερίδα Connect Smart που διοργάνωσε η εταιρεία Vantage Towers στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Στάβερης και στο θέμα της αδειοδότησης και εγκατάστασης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, μια διαδικασία, η οποία αρχίζει να προχωρεί πιό γρήγορα με νόμους και διατάξεις που βγαίνουν από το υπουργείο.

Ο πρόεδρος και CEO της Vantage Towers , κ. Αθανάσιος Έξαρχος ανοίγοντας την ημερίδα τόνισε την σημασία που διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες και ειδικότερα η ταχεία μετάδοση δεδομένων στην εποχή μας, την εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, όπως την χαρακτήρισε και ανέφερε ότι η χώρα μας, την εποχή της πανδημίας δεν έμεινε πίσω, αλλά κατάφερε να ακολουθήσει σε μεγάλο βαθμό την ψηφιακή μετάβαση.

Η κυρία Σίλεια Κάνταρου, Business Development Manager της Vantage Towers αναφέρθηκε στις δραστηριότητες της εταιρείας, η οποία όπως είπε απορρόφησε τις υποδομές της Vodafone και της πρωην wind. Πρόκειται δε για την πρώτη tower company στην Ελλάδα.

Η εταιρεία διαθέτει πάνω από 5.270 σημεία για φιλοξενία τηλεπικοινωνιακών παρόχων και επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη δικτύων.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική ESG, η Vantage Towers προσπαθεί να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω εναλλακτικών μορφών ενέργεια, όπως ηλεκτρικό ρεύμα από φωτοβολταϊκά. Ακόμη έκανε αναφορά και σε ένα δίκτυο 750 μικρών ανεμογεννητριών που έχει εγκαταστήσει στη Γερμανία. Στόχος είναι η εταιρεία να φθάσει στο ως το 2030 στο Net Zero για το σύνολο των λειτουργιών της.

Η εταιρεία, όπως ανέφερε επενδύει στα δίκτυα κεραιών νοικιάζοντας χώρο για εγκατάσταση κεραιών κάθε είδους, όπως δίκτυα κορμού - μικροκυματικά, για παρόχους FWA και Δορυφορικών Υπηρεσιών αλλά και κεραίες για εφαρμογές Internet of Things (IoT), όπου πολλοί παίκτες δραστηριοποιούνται στις υποδομές της. Μάλιστα, όπως επεσήμανε, παρέχει εγγυημένο εισόδημα σε ιδιοκτήτες θέσεων όπου εγκαθιστά τις κεραίες της.

Ο κ. Μάνος Κοκκίνης Intelligent Edge Pre-Sales Consultant at Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company παρουσίασε ως case study το ξενοδοχείο του μέλλοντος που βρίσκεται στην Aruba το οποίο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σε όλα τα στάδια της φιλοξενίας, από την κράτηση ως το check out , την αναγνώριση του πελάτη χωρίς να πλησιάσει στη ρεσεψιόν, τη δυνατότητα να είναι σε ένα δίκτυο συνεχώς σε λειοτυργία, σβήσιμο συσκευών και φωτιστικών όταν φέυγει από το δωμάτιο και άλλες λύσεις.

Ο κ. Αναστάσης Γιόβας, Senior Account Manager, Vantage Towers ανέλυσε γιατί σύντομα το 5G στο εσωτερικό ξενοδοχείων και επιχειρήσεων θα είναι τόσο απαραίτητο όπως το νερό και το ρεύμα.

Αναφέρθηκε στις τεχνικές μετάδοσης σήματος, όπως το distributed antenna system και στις λύσεις που μπορεί να προσφέρει η εταιρεία ώστε το σήμα 5G να είναι σταθερό και ισχυρό που να μπορεί να υποστηρίξει ακόμη και ρομποτικά συστήματα.

Το σύστημα DAS μπορεί να δώσει νέες δυνατότητες και στη βιομηχανία αλλά και σε εμπορικά κέντρα για ανάπτυξη εφαρμογών που να μπορούν να ανταγωνισθούν τα διαδικτυακά καταστήματα.

Ακόμη, ένας άλλο σημαντικός τομέας του DAS είναι και η Υγεία με τις ενδονοσοκομειακές εφαρμογές, τη ρομποτική χειρουργική, την ευφυής νοσοκομειακή κλίνη, την υποστήριξη on call εφημεριών και άλλες.

Ο κ. Χρήστος Βιδάκης, Risk Advisory Partner and leader of Cyber Risk Services, της Deloitte Greece ανέλυσε το θέμα της κυβερνοσαφάλειας (Reshaping the cybersecurity landscape in creating readiness and resilience capabilities)

Αναφέρθηκε στα δυο σημαντικά μειονεκτήματα της υπερσυνδεσιμότητας και της πολυπλοκότητας των δικτύων αλλά της εξέλιξης των κυβερνοεγκληματιών και κατέληξε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην κυβερνοασφάλεια ώστε να είμαστε σε ετοιμότητα για τη διαχείριση κρίσεων. Τεχνολογία και κυβερνοασφάλεια πρέπει να πηγαίνουν χέρι- χέρι, κατέληξε

Ο κ. Κώστας Καρδάρας,Director of Security & Integrated Systems Division, Intracom Telecom αναφέρθηκε στις Εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης για τη Φυσική Ασφάλεια των εγκαταστάσεων , ενώ ο κ. Χρήστος Στεφανέσκου, System Engineer, Fortinet ανέλυσε το θέμα της κυβερνοασφάλειας σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις, παρουσιάζοντας use cases και καινοτόμες λύσεις.

Στο θέμα της πράσινη μετάβασης αναφέρθηκαν οι κ.κ. Ευάγγελος Αγγελόπουλος, Co-Founder, Fuelics, Νίκος Κόντος, CEO, Raymetrics και Θοδωρής Παππάς, General Manager ETHER, συζητώντας σχετικά με την πορεία για την πράσινη επιχείρηση του αύριο – Προκλήσεις, αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και οφέλη

Ο κ. Γεώργιος Ασπιώτης, Sr Partner Development Manager, Microsoft Hellas αναφέρθηκε στο θέμα «Power of data and intelligent digital customer journeys», επισημαίνοντας τον ρόλο των επιχειρησιακών εφαρμογών και τη δύναμη των δεδεομένων στη δημιουργία εξατομικευμένων εφαρμογών.

Δεν αρκεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ανέφερε. Τα πράγματα πρέπει να γίνονται και σωστά, όπως η ενοποίηση των δεδομένων από διαφορετικές πηγές, προκειμένου οι επιχειρήσεις να κατανοούν περισσότερο τις ανάγκες των πελατών τους.

Ο κ. Δημήτρης Σιαπάτης, Logistic Systems Director, της Jungheinrich Hellas αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό των logistics, τονίζοντας ότι η πανδημία Covid λειτούργησε σαν επιταχυντής σε κάποια πράγματα που θα έρχονταν, καθώς γεννήθηκε η ανάγκη για αυτοματισμούς ώστε οι αλυσίδες logistics να έχουν μια παραγωγική σταθερότητα.

Ακόμη τόνισε την ανάγκη προσαρμογής στην αλλαγή, την ανάγκη αυτοματοποίησης αλλά και την δυνατότητα να υπάρχουν περισσότερα συστήματα σε κατάσταση ετοιμότητας, ώστε να μπορεί να αντιμετωπισθεί μια νέα κρίση.