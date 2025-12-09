41 υποψηφιότητες Χρυσών Σφαιρών για 12 παραγωγές Warner, HBO MAX και Disney+, διαθέσιμες στο Vodafone TV

Η μαγεία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης έρχεται στο Vodafone TV, που φιλοξενεί το πιο επίκαιρο και πολυσυζητημένο περιεχόμενο, κορυφαίες κινηματογραφικές παραγωγές με δυναμική ανταπόκριση από κοινό και κριτικούς, καθώς και τηλεοπτικές σειρές που πρωταγωνιστούν διεθνώς. Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των φετινών Χρυσών Σφαιρών, το Vodafone TV συγκεντρώνει 41 υποψηφιότητες για 12 παραγωγές των Warner, HBO MAX και Disney+, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως προορισμό ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.

Οι 83ες Χρυσές Σφαίρες, ο κορυφαίος θεσμός της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών του Χόλυγουντ που αποτελεί τα τελευταία χρόνια τον προάγγελο των Όσκαρ, θα απονεμηθούν στις 11 Ιανουαρίου 2026, τιμώντας τις κορυφαίες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς. Φέτος, το ΗΒΟ ΜΑΧ και η Warner συγκέντρωσαν 28 υποψηφιότητες, ενώ οι παραγωγές που μπορεί κανείς να δει στο Disney+ απέσπασαν 13 υποψηφιότητες.

H πολυσυζητημένη ταινία για φέτος, το «One Battle After Another» (Μια Μάχη Μετά την Άλλη) σε σκηνοθεσία του Πολ Τόμας Άντερσον και σενάριο του ίδιου βασισμένο σε μυθιστόρημα του ακριβοθώρητου Τόμας Πίντσον, με περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, που θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο Vodafone TV από τις 19 Δεκεμβρίου, συγκέντρωσε 9 υποψηφιότητες, ανάμεσά τους στις κατηγορίες για Καλύτερη Κωμωδία/Μιούζικαλ, Σκηνοθεσίας, αλλά και για τις ερμηνείες των Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Σον Πεν, Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Τεγιάνα Τέιλορ και Τσέις Ινφίνιτι.

Από την άλλη, «Weapons» και «Sinners», οι δυο μεγάλες εκπλήξεις του φετινού horror με κοινή αποδοχή κοινού και κριτικών, που παίζονται ήδη στο Vodafone TV, συγκέντρωσαν 9 υποψηφιότητες, με το «Sinners» να καρπώνεται υποψηφιότητα για Καλύτερο Δράμα, ενώ αμφότερα βρίσκονται και στην φρέσκια κατηγορία του Cinematic and Box Office Achievement.

Τέσσερις τίτλοι παραγωγής ΗΒΟ ΜΑΧ ξεχώρισαν και είναι διαθέσιμοι αποκλειστικά στο Vodafone TV, «το σπίτι του ΗΒΟ στην Ελλάδα». Συγκεκριμένα, το «The Pitt», που έρχεται με τη φόρα του φετινού βραβείου Emmy Καλύτερης Δραματικής Σειράς, ο τρίτος κύκλος του «The White Lotus» με 6, ο δεύτερος κύκλος του «The Last of Us» για την ερμηνεία της Μπέλα Ράμσεϊ και το «Task» για την αβανταδόρικη ερμηνεία του Μαρκ Ράφαλο συγκέντρωσαν συνολικά 10 υποψηφιότητες.

Παράλληλα, παραγωγές που μπορεί να βρει κανείς τώρα να παίζονται στο Disney+ και στο Vodafone TV και συμπεριλαμβάνονται στις μεγάλες κατηγορίες συγκέντρωσαν 13 υποψηφιότητες. Στα ψυχαγωγικά γήπεδα, προηγείται ο παιχνιδιάρικος πέμπτος κύκλος της σειράς «Only Murders in the Building» με τέσσερις υποψηφιότητες -Καλύτερης Κωμικής Σειράς αλλά και για τις ερμηνείες των Σελένα Γκόμεζ, Μάρτιν Σόρτ και Στιβ Μάρτιν-,ακολουθεί ο καταιγιστικός τέταρτος κύκλος του «The Bear», παραγωγής FX, με τρεις υποψηφιότητες, και το «Dying for Sex» παραγωγής Hulu, με 2 υποψηφιότητες – για Καλύτερη Limited Series και για την συγκλονιστική ερμηνεία της Μισέλ Γουίλιαμς- και τέλος, η ταινία «Έλιο» της Disney και της Pixar που είναι ήδη διαθέσιμη στο Disney+.