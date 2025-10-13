3 Νέες διεθνείς διακρίσεις για την V+O στα IPRA GWA 2025

Η V+O απέσπασε τρεις (3) νέες διεθνείς διακρίσεις στα IPRA Golden World Awards 2025, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς παγκοσμίως στον χώρο της στρατηγικής επικοινωνίας. Οι διακρίσεις αφορούν καμπάνιες που υλοποιήθηκαν σε Ελλάδα για λογαριασμό των Coca-Cola, Our Ocean Conference και Σερβία για την Coca Cola Company - Rosa water.

Με το Gold βραβείο, την κορυφαία διάκριση στην κατηγορία τους, βραβεύτηκαν τα εξής έργα:

Coca-Cola for Thessaly: From Crisis to Action (Environmental – Agency): Η καμπάνια άμεσης δράσης της Coca-Cola μετά τις φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία ανέδειξε τη δύναμη της επικοινωνίας ως μοχλού κοινωνικής ευθύνης και ουσιαστικής παρέμβασης. Με επίκεντρο τη βιώσιμη αποκατάσταση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η πρωτοβουλία ανέδειξε πώς η στρατηγική επικοινωνία μπορεί να κάνει τη διαφορά και να συμβάλει ουσιαστικά σε περιόδους κρίσης.

Our Ocean Conference: An Ocean of Potential (Event Management & Live Communication – Agency): Η στρατηγική επικοινωνίας που σχεδίασε και υλοποίησε η V+O Greece (V+O Communication, Unlimited Creativity & Curious Ahead) για το 9Ο συνέδριο Our Ocean Conference συνδύασε branding, πολυεπίπεδη παραγωγή και περιεχόμενο υψηλής αισθητικής τοποθετώντας την Ελλάδα στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης για τη βιώσιμη θαλάσσια ανάπτυξη.

Rosa Water/ Welcome Baby: On the Journey Through Parenthood (Healthcare – Agency): Η V+O Serbia τιμήθηκε με Gold IPRA για την καμπάνια τους που σχεδίασαν για τον πελάτη Coca Cola Company - Rosa water, με τίτλο «Στο Ταξίδι της Γονεϊκότητας». Στόχος της καμπάνιας ήταν να αναδείξει πόσο σημαντική είναι η ψυχική ευημερία των γονέων και η υποστήριξη της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Το πρόγραμμα ένωσε επαγγελματίες υγείας, τοπικές αρχές και ειδικούς στην πρώιμη εκπαίδευση, δημιουργώντας ασφαλείς χώρους για συζήτηση, μάθηση και υποστήριξη.

Με τις φετινές βραβεύσεις, ο Όμιλος V+O συγκεντρώνει πλέον 17 χρυσά IPRA βραβεία την τελευταία 15 ετία.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν έργα από περισσότερες από 80 χώρες, μεταξύ των οποίων και αρκετές ελληνικές υποψηφιότητες. Οι καμπάνιες της V+O Greece ήταν οι μόνες από την Ελλάδα που διακρίθηκαν ενώ η βράβευση της V+O Serbia επιβεβαιώνει τη δυναμική του Ομίλου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Χριστίνα Φατούρου, Γενική Διευθύντρια, V+O Communication με αφορμή τη βράβευση ανέφερε: «Οι φετινές διακρίσεις αποτελούν μεγάλη τιμή και αναγνώριση για τις ομάδες μας. Είμαστε περήφανοι που συνάδελφοι από όλο τον κόσμο αναγνώρισαν και ξεχώρισαν αυτές τις καμπάνιες και επιβράβευσαν έργα που απαντούσαν σε πραγματικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές προκλήσεις. Είναι αυτή η στιγμή που κάθε άνθρωπος της επικοινωνίας απολαμβάνει. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη και τους ανθρώπους μας για την αστείρευτη καθημερινή τους επιδίωξη, που αποδεικνύουν ότι η στρατηγική προσέγγιση στην επικοινωνία μπορεί και κάνει τη διαφορά. Οι μοναδικές αυτές διακρίσεις από τη χώρα μας που ξεχώρισαν διεθνώς, επιβεβαιώνουν τη στρατηγική προσέγγιση μας αλλά και το σημαντικό αποτύπωμα που θέλουμε να έχει η δουλειά μας».

Οι φετινές διακρίσεις ενισχύουν περαιτέρω τη διεθνή παρουσία της V+O και επιβεβαιώνουν τη σταθερή της προσήλωση στην παραγωγή έργων με ουσία, συνέπεια και κοινωνικό αντίκτυπο.