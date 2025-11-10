2ο Διεθνές Συνέδριο ΤΜΕΔΕ: «Redefining the future horizons»

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) ανακοινώνει τη διοργάνωση του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2025, στο Κτίριο του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος, επί της οδού Σίνα 16, υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Σε μια περίοδο, όπου η κλιματική κρίση και οι συνέπειές της εντείνονται διαρκώς, το ΤΜΕΔΕ αναλαμβάνει και φέτος την πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση μιας πράσινης αναπτυξιακής ατζέντας. Μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, που ανέδειξε το Συνέδριο του ΤΜΕΔΕ σε θεσμικό σημείο αναφοράς και πυλώνα διαλόγου με διεθνή απήχηση, το φετινό Συνέδριο θα επικεντρωθεί στα κρίσιμα ζητήματα της λειψυδρίας, της ανθεκτικότητας των υποδομών και της περιβαλλοντικής διαχείρισης, με στόχο τη δημιουργία ενός πρακτικού οδικού χάρτη προς μια βιώσιμη οικονομία.

Το Συνέδριο επιδιώκει να συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο, για τη σχεδίαση και υλοποίηση ανθεκτικών υποδομών, ικανών να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και της λειψυδρίας. Συγχρόνως, θα επιχειρήσει να χαρτογραφήσει ρεαλιστικές στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης, που συνδέουν την τεχνολογική καινοτομία, με τη θεσμική συνεργασία και τις πηγές χρηματοδότησης.

Ειδική έμφαση θα δοθεί στην ενσωμάτωση του κλιματικού κινδύνου στο σχεδιασμό των υποδομών, στη διαχείριση φυσικών πόρων και φαινομένων, όπως η λειψυδρία, καθώς και στη βιώσιμη κινητικότητα. Παράλληλα, το Συνέδριο θα εξετάσει το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης, καθώς και την ανάγκη συντονισμένων και αποτελεσματικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Στόχος του Συνεδρίου είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου στρατηγικής και συνεργασίας, μεταξύ Πολιτείας, τεχνικού κόσμου, επιστημονικής κοινότητας και αγοράς, για τη μετάβαση σε πράσινες, έξυπνες και βιώσιμες υποδομές.

Την έναρξη των εργασιών του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΤΜΕΔΕ θα κηρύξει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννης Στουρνάρας, ενώ μεταξύ των διακεκριμένων προσκεκλημένων συγκαταλέγονται Υπουργοί, Πανεπιστημιακοί καθηγητές και Ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οικονομίας και των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του τεχνικού κόσμου, αλλά και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, δήλωσε σχετικά: «Το ΤΜΕΔΕ, μέσα από το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο “Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο”, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του διαλόγου, για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα των υποδομών και τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία. Σε μια εποχή, που η κλιματική κρίση επανακαθορίζει τα δεδομένα και οι προκλήσεις γίνονται ολοένα πιο σύνθετες, η ανάγκη για στρατηγικές, που εντάσσουν τον κλιματικό κίνδυνο, βασίζονται στη γνώση, στη συνεργασία και στη διορατικότητα, είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Με το Συνέδριο αυτό, δημιουργούμε ένα ζωντανό θεσμό συνάντησης της επιστήμης, της Πολιτείας και της αγοράς, ένα κοινό χώρο σχεδίασης των πολιτικών και των πρακτικών, που θα μας φέρουν πιο κοντά σε ένα πιο πράσινο, ανθεκτικό και δίκαιο αύριο για όλους. Το “Redefining the Future Horizons” εξελίσσεται πλέον σε σημείο αναφοράς για τον εθνικό και διεθνή διάλογο, γύρω από τις υποδομές, το περιβάλλον και την ανάπτυξη, αποδεικνύοντας ότι το ΤΜΕΔΕ δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις· τις διαμορφώνει».

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους συμμετέχοντες θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα: future-horizons.gr