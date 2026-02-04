ΥΠΟΙΚ Ρωσίας: Σε χαμηλό 6ετίας τα έσοδα από πετρέλαιο και αέριο τον Ιανουάριο

Τα έσοδα της ρωσικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου μειώθηκαν κατά το ήμισυ τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2020, στα 393,3 δισ. ρούβλια (5,1 δισ. δολάρια), σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, λόγω των χαμηλότερων τιμών του αργού πετρελαίου και της ενίσχυσης του ρουβλίου.

Τα έσοδα του προϋπολογισμού μειώθηκαν επίσης τον περασμένο μήνα από τα 447,8 δισ. ρούβλια του Δεκεμβρίου 2025.

Η ενδεικτική τιμή του πετρελαίου σε ρούβλια για φορολογικούς σκοπούς στη Ρωσία κατέρρευσε τον Δεκέμβριο κατά 53% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 3.073 ρούβλια ανά βαρέλι, καθώς η συναλλαγματική ισοτιμία του ρουβλίου σημείωσε άνοδο 30,6% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2024.

Ο Προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα 8,957 τρισεκατομμυρίων ρούβλια από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου φέτος. Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού για το 2026 εκτιμώνται σε 40,283 τρισεκατομμύρια ρούβλια.

Πέρυσι, τα έσοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μειώθηκαν κατά 24% στα 8,48 τρισεκατομμύρια ρούβλια, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2020.