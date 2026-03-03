ΥΠΕΝ: Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Παπασταύρου για την ενέργεια - Στο +33% το φυσικό αέριο, στο +7% το Brent

Εν μέσω των εξελίξεων με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη μεγάλη άνοδο των ενεργειακών τιμών στις διεθνείς αγορές, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταυρού, συγκαλεί την Τρίτη έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ.

Πέρα από τον υπουργό, θα συμμετάσχουν ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος και η ηγεσία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και εκπροσώπων των MOTOR OIL, ΕΛΠΕ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσει διευρυμένη σύνθεση με τη συμμετοχή και των εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας φυσικού αερίου.

«Η ατζέντα της σύσκεψης περιλαμβάνει τις εξελίξεις στο Ιράν και την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας» σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση.

Σημειώνεται πως νωρίτερα την Τρίτη ο κ. Παπασταύρου ανέφερε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ πως «ενεργειακά έχουμε ένα διαφοροποιημένο μείγμα που μας επιτρέπει να έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα. Έχουμε ΑΠΕ, έχουμε υδροηλεκτρικά, είμαστε κόμβος ενεργειακής διασύνδεσης και εργαζόμαστε ώστε η χώρα να γίνει και παραγωγός φυσικού αερίου».

Ακόμα, είπε πως την Τετάρτη συνεδριάσει η Ομάδα Εργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τον εφοδιασμό και τις τιμές της ενέργειας.

Υπενθυμίζεται πως από το Σάββατο που ξεκίνησε ο πόλεμος του Ιράν με Ισραήλ - ΗΠΑ, οι τιμές της ενέργειας στις διεθνείς αγορές έχουν λάβει την ανιούσα.

Μετά από τις 14:00 της Τρίτης τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης ανέβαιναν 33,1% στα 59,26 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ πρόσκαιρα ξεπέρασαν και τα επίπεδα των 63 ευρώ.

Τα futures του πετρελαίου Brent -παράδοσης Μαΐου- κέρδιζαν 7,13% στα 83,28 δολάρια ανά βαρέλι, σε υψηλά άνω των 3 ετών.

Τα futures του αμερικανικού αργού -παράδοσης Απριλίου- ανέβαιναν 6,8% στα 76,08 δολάρια ανά βαρέλι.