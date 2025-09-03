Υπ. Οικονομικών Κύπρου: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου δεν είναι βιώσιμο

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου (GSI) δεν είναι βιώσιμο με τους συγκεκριμένους όρους, ανέφερε σε συνέντευξη του ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός επικαλούμενος τις δύο ανεξάρτητες μελέτες που έχει ενώπιον του.

Ερωτηθείς σχετικά για τη συζήτηση γύρω από το καλώδιο, ο κ. Κεραυνός σημείωσε στην «Καθημερινή της Κύπρου» πως «έχω ενώπιόν μου δύο μελέτες από ανεξάρτητους και σοβαρούς οργανισμούς, οι οποίες καταλήγουν στο ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο, με τους συγκεκριμένους όρους».

Σε ερώτηση γιατί συζητάτε ακόμη για το εάν το έργο είναι βιώσιμο ή όχι, ο υπουργός τόνισε πως «Η συζήτηση γίνεται γιατί το έργο είναι πολύπλοκο με οικονομική, τεχνική και γεωπολιτική πτυχή. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω και κάτι άλλο.

Έχει από το 2010 που συζητείται αυτό το έργο και χαρακτηρίζεται ευρωπαϊκό, καθώς η Κομισιόν αποφάσισε να το χρηματοδοτήσει με 650 εκατομμύρια. Το ερώτημα που θέτω είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διαθέτει κονδύλια υπό αυστηρούς όρους και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, μετά από τόσα χρόνια δεν διερωτάται γιατί δεν έγινε αυτό το έργο;».

Αναφορικά με τις πληρωμές και τα 25 εκατ. ευρώ για τα οποία άναψε και το πράσινο φως το προηγούμενο διάστημα η ΡΑΕΚ, ο κ. Κεραυνός υπογράμμισε ότι «με τα σημερινά οικονομικά, τεχνικά και γεωπολιτικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν το έργο, η πληρωμή του ποσού των 25 εκατομμυρίων δεν είναι μια απλή υπόθεση. Χρειάζεται πρώτα η διασφάλιση κάποιων σοβαρών παραμέτρων».