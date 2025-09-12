Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καταργήσει σταδιακά το ρωσικό φυσικό αέριο τους επόμενους 6 με 12 μήνες αντικαθιστώντας το με αμερικανικό LNG, και οι Ηνωμένες Πολιτείες το έκαναν γνωστό σε αξιωματούχους της ΕΕ αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, στο Reuters την Παρασκευή.

Ο Ράιτ μιλούσε στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε την Πέμπτη με τον Επίτροπο ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, για να συζητήσουν τον τερματισμό των αγορών ρωσικής ενέργειας από την Ευρώπη.

Η ΕΕ διαπραγματεύεται νομικές προτάσεις για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως τον Ιανουάριο του 2028, με την απαγόρευση των βραχυπρόθεσμων συμβάσεων να τίθεται σε ισχύ από το επόμενο έτος.

«Νομίζω ότι αυτό μπορεί εύκολα να γίνει εντός 12 μηνών, ίσως εντός έξι μηνών», δήλωσε ο Ράιτ, σχετικά με το πόσο γρήγορα η ΕΕ μπορεί να καταργήσει σταδιακά το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Σίγουρα εξέφρασα την άποψη ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο γρήγορα. Από την πλευρά των ΗΠΑ, θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο γρήγορα, και νομίζω ότι θα ήταν καλό αν αυτές οι ημερομηνίες μετατοπίζονταν ακόμη περισσότερο. Δεν ξέρω αν αυτό θα συμβεί, αλλά αυτό συζητήθηκε», είπε, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Γιόργκενσεν.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση στην Ευρώπη να διακόψει τα έσοδα από την ενέργεια προς τη Μόσχα, επιδιώκοντας να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς είναι το πιο επικερδές εξαγώγιμο προϊόν της Ρωσίας, αφού από τα έσοδα από τα καύσιμα έχουν βοηθήσει στη χρηματοδότηση του πολέμου.

Ο Γιόργκενσεν δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η ΕΕ συνέχισε να εισάγει ρωσική ενέργεια - αλλά ότι η σταδιακή κατάργηση του 2028 είναι φιλόδοξη και πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι χώρες της ΕΕ δεν θα αντιμετωπίσουν απότομες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας ή ελλείψεις εφοδιασμού.

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η ΕΕ εξετάζει μια ταχύτερη σταδιακή κατάργηση των ρωσικών ορυκτών καυσίμων στο πλαίσιο των νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας, χωρίς να διευκρινίσει πώς θα το κάνουν αυτό οι Βρυξέλλες.

Οι νέες κυρώσεις απαιτούν ομόφωνη έγκριση και από τα 27 μέλη της ΕΕ. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν μέχρι στιγμής αντιταχθεί στις κυρώσεις για το ρωσικό φυσικό αέριο - γι' αυτό και η ΕΕ πρότεινε τη σταδιακή κατάργηση του 2028, σε έναν νόμο που μπορεί να εγκριθεί από μια ενισχυμένη πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ.

«Όσο πιο γρήγορα καταργήσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα ασκήσετε πίεση στη Ρωσία», δήλωσε ο Ράιτ.

Η Ευρώπη αναμένεται να αγοράσει περίπου το 13% του φυσικού αερίου της από τη Ρωσία φέτος, από περίπου 45% πριν από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ.