Υδροηλεκτρικά: Γέμισαν οι ταμιευτήρες - Ο ρόλος κλειδί στη συγκράτηση των τιμών

Πολύτιμη «ανάσα» τόσο στη λειτουργία της εγχώρια αγοράς ηλ. ενέργειας όσο και στις τιμές δίνει τις τελευταίες εβδομάδες η θεαματική ενίσχυση της υδροηλεκτρικής παραγωγής.

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο πίεσης στα υδάτινα αποθέματα, οι καιρικές συνθήκες φαίνεται πως γύρισαν υπέρ του συστήματος. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες η συμμετοχή των υδροηλεκτρικών μονάδων στο ενεργειακό μείγμα ανήλθε στο 13,22%, όταν τον Δεκέμβριο κινούνταν μόλις στο 4,66%.

Η διαφορά είναι εντυπωσιακή και αποτυπώνει άμεσα την επίδραση των αυξημένων βροχοπτώσεων, οι οποίες ενίσχυσαν σημαντικά τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες. Σήμερα, η πληρότητά τους διαμορφώνεται περίπου στο 74%, επίπεδο που προσφέρει σαφώς μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του συστήματος.

Ενδεικτική της δυναμικής που έχουν αποκτήσει τα υδροηλεκτρικά είναι η εικόνα της περασμένης Παρασκευής, καθώς στις 10 το βράδυ κάλυπταν το 24% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, ενώ την ίδια ώρα οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνολικά έφταναν το 42%. Σε ώρες δηλαδή αυξημένης ζήτησης και απουσίας φωτοβολταϊκής παραγωγής, τα υδροηλεκτρικά αποδείχθηκαν κομβικός «παίκτης».

Η τάση δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα, καθώς τις προηγούμενες ημέρες, η υδροηλεκτρική παραγωγή αυξήθηκε συνολικά πάνω από 20% στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς τα αποθέματα των ταμιευτήρων ενισχύθηκαν σε ολόκληρη την περιοχή. Χώρες όπως η Κροατία, η Ιταλία και η Ουγγαρία συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που ωφελήθηκαν περισσότερο από αυτή την εξέλιξη, διαμορφώνοντας μια κοινή εικόνα αυξημένης παραγωγής σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Στο εσωτερικό, τα επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη βελτίωση της υδρολογικής εικόνας. Η στάθμη των υδάτινων αποθεμάτων κινείται λίγο κάτω από τις 2.700 γιγαβατώρες, έναντι περίπου 2.434 GWh στα μέσα Ιανουαρίου και κάτω από τις 2.100 GWh την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Πρόκειται για επίπεδα που καθιστούν τη φετινή χρονιά μία από τις πιο ευνοϊκές των τελευταίων ετών για το υδροηλεκτρικό δυναμικό.

Η σημασία αυτής της εξέλιξης δεν περιορίζεται μόνο στην αύξηση της «πράσινης» παραγωγής. Ένα από τα βασικά οφέλη είναι η συμβολή των υδροηλεκτρικών στη συγκράτηση των χονδρεμπορικών τιμών ρεύματος. Με χαμηλό μεταβλητό κόστος και υψηλή ευελιξία, μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στις μονάδες ορυκτών καυσίμων, ιδιαίτερα τις απογευματινές και βραδινές ώρες, όταν τα φωτοβολταϊκά βγαίνουν εκτός συστήματος.

Οι εξελίξεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στην αγορά φυσικού αερίου. Τον προηγούμενο μήνα, τα συμβόλαια έφτασαν για κάποιο διάστημα τα 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επίπεδα που δεν ήταν συνηθισμένα μέσα στο 2025, πριν υποχωρήσουν εκ νέου κοντά στα 30 ευρώ/MWh. Η διακύμανση αυτή αντανακλά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στην ευρωπαϊκή αγορά, με βασικές πηγές ανησυχίας τα μειωμένα αποθέματα και τον κίνδυνο παρατεταμένων χαμηλών θερμοκρασιών.

Παράλληλα, η δυνατότητα ταχείας αυξομείωσης της παραγωγής τους επιτρέπει να εξισορροπούν τις αποκλίσεις των ΑΠΕ από τις προβλέψεις, ενισχύοντας τη σταθερότητα του συστήματος. Όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, η βελτίωση της υδρολογικής εικόνας προσφέρει μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας στον προγραμματισμό, μειώνει την εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και δημιουργεί ένα πρόσθετο «μαξιλάρι» ασφαλείας ενόψει περιόδων υψηλής ζήτησης.

Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή του νερού στους ταμιευτήρες υπενθυμίζει τον κομβικό ρόλο των υδροηλεκτρικών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Όχι μόνο ως καθαρής πηγής που ενισχύει το πράσινο αποτύπωμα του μίγματος, αλλά και ως βασικού εργαλείου εξομάλυνσης των τιμών και θωράκισης του συστήματος απέναντι στις ολοένα και συχνότερες διακυμάνσεις.