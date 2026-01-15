Υδρογονάνθρακες: «Πράσινο φως» για τις συμβάσεις με Chevron - Ανοίγει ο δρόμος για ψήφιση στη Βουλή

Ένα κρίσιμο θεσμικό στάδιο ολοκληρώθηκε για την επανεκκίνηση των ερευνών υδρογονανθράκων στη χώρα, καθώς οι συμβάσεις που αφορούν την κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy για τις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου έχουν πλέον εγκριθεί και το επόμενο βήμα είναι η κύρωσή τους από τη Βουλή.

Όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο ολοκληρώθηκε χωρίς εμπόδια, ανοίγοντας τον δρόμο για τη θεσμική επικύρωση των τεσσάρων συμβάσεων.

«Περνάμε πλέον στην επόμενη φάση, με στόχο να ξεκινήσουν οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες εντός του 2026», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού επενδυτικού ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας.

Ενέργεια και γεωπολιτική στο ίδιο κάδρο

Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη «ιδιαίτερα σημαντική», συνδέοντάς την άμεσα με το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας. Σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, όπως σημείωσε, η δυνατότητα κάθε χώρας να ενισχύει την ενεργειακή της αυτονομία αποκτά στρατηγικό βάθος. «Η γεωπολιτική ρευστότητα καθιστά την ενεργειακή επάρκεια βασικό πυλώνα σταθερότητας και όχι απλώς έναν τεχνοκρατικό στόχο», τόνισε.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάχθηκαν και οι αναφορές του στο πρόσφατο ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία, όπου, μεταξύ άλλων, είχε συνάντηση με τον Έρικ Τραμπ, εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Trump Organization. Σύμφωνα με τον υπουργό, στο τραπέζι τέθηκε το ενδεχόμενο επέκτασης δραστηριοτήτων του ομίλου στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να καταγράφεται ως αγορά αυξημένου ενδιαφέροντος, χωρίς ωστόσο να υπάρχει οποιαδήποτε ειλημμένη απόφαση.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη διαχρονικότητα των ελληνοσαουδαραβικών σχέσεων, επισημαίνοντας ότι οι δεσμοί των δύο χωρών έχουν ιστορικό βάθος περίπου ενός αιώνα και μπορούν να λειτουργήσουν ως σταθερή βάση για νέες συνεργασίες, ιδίως στον ενεργειακό τομέα.

Διασύνδεση και πράσινη ενέργεια

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο υπουργός στο σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική στροφή του Ριάντ προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως το 2030. Όπως ανέφερε, εξετάζεται η δυνατότητα μεταφοράς «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ελλάδα και, μέσω αυτής, προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Οι τεχνικές μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας του έργου. «Η Ελλάδα μπορεί να αναλάβει ρόλο ενεργειακής πύλης εισόδου προς την Ευρώπη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κρίσιμα ορυκτά και λειψυδρία

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες της χώρας στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών, τονίζοντας τη σημασία της ελληνικής παραγωγής βωξίτη και το ενδιαφέρον για ανάπτυξη παραγωγής γαλλίου, υλικού στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή τεχνολογική και βιομηχανική βάση. «Χωρίς πρόσβαση σε ορυκτό πλούτο, δεν μπορείς να στηρίξεις σύγχρονες τεχνολογίες», ανέφερε.

Κλείνοντας, στάθηκε στο ζήτημα της λειψυδρίας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που δέχονται αυξανόμενη πίεση στους υδάτινους πόρους. Όπως είπε, η κυβερνητική πολιτική κινείται τόσο σε άμεσες παρεμβάσεις όσο και σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, με στόχο την ανθεκτικότητα απέναντι σε ένα πρόβλημα που επιτείνεται από την κλιματική αλλαγή.