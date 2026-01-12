Uniper: Μακροχρόνια συμφωνία για την εξαγορά πράσινης αμμωνίας με την ινδική AM Green

Η γερμανική κρατική εταιρεία κοινής ωφέλειας Uniper ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε μακροπρόθεσμη δεσμευτική συμφωνία με την ινδική AM Green για την προμήθεια έως και 500.000 τόνων πράσινης αμμωνίας ετησίως. Η πρώτη αποστολή αναμένεται ήδη από το 2028, όπως δήλωσε η Uniper.

«Η συμφωνία με την AM Green αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της στρατηγικής μας, προκειμένου να παρέχουμε στους πελάτες μας αξιόπιστη πρόσβαση σε ανανεώσιμα και χαμηλών εκπομπών άνθρακα προϊόντα σε μεγάλη κλίμακα», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Uniper, Michael Lewis.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι χαιρέτισε τη συμφωνία σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς τη Δευτέρα.