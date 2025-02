Τι προβλέπει το νέο χωραταξικό για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Όχι στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, αλλά και στις φυσικές λίμνες λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο πλαίσιο του νέου χωροταξικού για τις ΑΠΕ, το οποίο θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών, σκοπός είναι ο περιορισμός «των πολύ μεγάλων ακροτήτων» σε ό, τι αφορά την εγκατάσταση σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θ. Σκυλακάκης.

Όπως δήλωσε σήμερα από το βήμα της Βουλής, τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν εγκαταλειφθεί αγροτικές εκτάσεις περίπου 6 εκατομμυρίων στρεμμάτων, εκ των οποίων ελάχιστες είναι Γη Υψηλής Παραγωγικότητας.

Τα φωτοβολταϊκά, όπως εξήγησε ο υπουργός, δεν είναι σαν τα αιολικά που πρέπει να εγκατασταθούν σε περιοχές με αιολικό δυναμικό. Μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε και υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος αλλού για την εγκατάστασή τους.

«Πρόθεσή μας είναι να σταματήσουμε να έχουμε νέα φωτοβολταϊκά σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας», καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά τα 6 εκατομμύρια στρέμματα αγροτικής γης που έχουν εγκαταλειφθεί είναι υπεραρκετά για τα φωτοβολταϊκά που θα εγκατασταθούν έως το 2050 στην Ελλάδα, μαζί με όσα έχουν ήδη εγκατασταθεί και τα οποία δεν χρειάζονται εκτάσεις μεγαλύτερες από 500.000 στρέμματα.

Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέπεται ούτε η εγκατάσταση πλωτών φωτοβολταϊκών σε φυσικές λίμνες, παρά μόνο σε τεχνητές λίμνες αλλά και εκεί σε ένα περιορισμένο ποσοστό της έκτασής τους.

Η τοποθέτηση για τις αντιδράσεις και το νέο «πακέτο» αντισταθμιστικών οφελών

Σε ό,τι αφορά το «καυτό» ζήτημα για τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών κατά των ΑΠΕ, εκτίμησε ότι δεν επηρεάζονται από θέματα χωροταξίας, αλλά σε μία δαιμονοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που οφείλεται και σε πολιτικούς ή κομματικούς λόγους καθώς και στην περίφημη θεωρία «όχι στην αυλή μου» (not in my back yard).

Έτσι, προκειμένου να κατευναστούν οι αντιδράσεις τοπικών φορέων, ταυτόχρονα με το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ, όπως επεσήμανε ο υπουργός, θα προωθηθεί και ένα νέο «πακέτο» αντισταθμιστικών οφελών για τους κατοίκους των περιοχών όπου εγκαθίστανται τα πάρκα.

Σήμερα, παρακρατείται το 3% του ετήσιου τζίρου τους και αποδίδεται στους δήμους (για περιβαλλοντικά έργα) και στους δημότες σε ποσοστό 60% - 40% αντίστοιχα. «Θα αυξήσουμε το ποσό των ανταποδοτικών, προσθέτοντας και άλλες πηγές», τόνισε ο κ. Σκυλακάκης, σημειώνοντας ότι τα χρήματα θα φτάνουν γρηγορότερα στους πολίτες, οι οποίοι θα έχουν μεγαλύτερο μερίδιο σε σχέση με τους δήμους, σε σχέση με ότι συμβαίνει σήμερα.

«Σε κάθε περίπτωση είναι σωστό ότι τα ανταποδοτικά πρέπει να γίνουν πολύ πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τις τοπικές κοινωνίες και αυτό θα περιλαμβάνεται όχι στο ίδιο το χωροταξικό, αλλά σε άλλο πακέτο που θα το ανακοινώσουμε παράλληλα», υπογράμμισε. Σε αυτό τα ποσοστά 60% - 40% θα ανατραπούν υπέρ των πολιτών.