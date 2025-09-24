Tα στοιχήματα για εκτίναξη στις τιμές φυσικού αερίου

Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση που καταγράφουν οι τιμές φυσικού αερίου τους τελευταίους μήνες, οι κινήσεις στην αγορά δείχνουν ότι οι έμποροι δεν εφησυχάζουν.

Σειρά συναλλαγών σε δικαιώματα προαίρεσης προαναγγέλλει ένα ενδεχόμενο «άλμα» στις τιμές ήδη από το καλοκαίρι του 2026, σε μια περίοδο που η Ευρώπη παραδοσιακά επιταχύνει τη διαδικασία πλήρωσης των αποθηκών ενόψει χειμώνα.

Τη Δευτέρα, οι συναλλαγές σε δικαιώματα προαίρεσης έδειξαν ότι οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα μπορούσαν να φτάσουν τα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα το ερχόμενο καλοκαίρι, περίοδο κατά την οποία οι έμποροι ενισχύουν παραδοσιακά τα αποθέματα ενόψει χειμώνα.

Ένα τέτοιο σενάριο θα σήμαινε άνοδο περίπου 60% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα, που έχουν διαμορφωθεί γύρω στα 32 ευρώ ανά μεγαβατώρα τις τελευταίες εβδομάδες.

Από την κρίση στην προσαρμογή

Η Ευρώπη εξακολουθεί να ζει στη σκιά της ενεργειακής κρίσης του 2022, ωστόσο η εικόνα της αγοράς έχει αλλάξει σημαντικά.

Οι σταθερές εισροές φυσικού αερίου στα αποθέματα έχουν περιορίσει τους φόβους για το τρέχον χειμώνα, ενώ η μεταβλητότητα έχει υποχωρήσει σε επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν προ κρίσης.

Αυτό δημιουργεί ένα πιο «ήσυχο» περιβάλλον για συναλλαγές, χωρίς όμως να εξαφανίζει τους κινδύνους.

Ορίζοντας νέων ισορροπιών

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναμενόμενη αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το 2026 και μετά, κυρίως σε ΗΠΑ και Κατάρ.

Η αγορά θα μπορούσε να περάσει από συνθήκες πίεσης σε φάση υπερπροσφοράς, οδηγώντας τις τιμές χαμηλότερα. Ωστόσο, τυχόν καθυστερήσεις στα έργα θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέα αναταράξεις.

Οι επόμενοι μήνες χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητες, καθώς ένας ιδιαίτερα ψυχρός χειμώνας θα μπορούσε να εξαντλήσει γρήγορα τα αποθέματα, δυσχεραίνοντας τη διαδικασία πλήρωσης των δεξαμενών το 2026.

Παράλληλα, το γεωπολιτικό σκηνικό παραμένει ασταθές, με την Ε.Ε. να σχεδιάζει πλήρη απαγόρευση στις εισαγωγές θαλάσσιων φορτίων ρωσικής ενέργειας από το 2027. Κάθε νέα κύρωση ή εμπλοκή θα μπορούσε να μεταβάλει τις ισορροπίες.

Σε κάθε περίπτωση, οι έμποροι φαίνεται να προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, είτε αυτά αφορούν μια περίοδο παρατεταμένης σταθερότητας είτε ένα νέο κύμα ανόδου στις τιμές.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η αγορά φυσικού αερίου παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη τόσο στις καιρικές συνθήκες όσο και στις γεωπολιτικές εξελίξεις, με το επόμενο καλοκαίρι να αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο για τις ευρωπαϊκές ενεργειακές ισορροπίες.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τριμηνιαία έκθεση που δημοσίευσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη αναμένεται να φτάσουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2025, λόγω ενισχυμένων δυνατοτήτων αποθήκευσης, αυξημένης εγχώριας ζήτησης και περιορισμένων προμηθειών από τη Ρωσία.

Αντίθετα, οι εισαγωγές LNG της Κίνας προβλέπεται να μειωθούν, λόγω χαμηλότερης ζήτησης και αυξημένου ανταγωνισμού με την Ευρώπη για ευέλικτα φορτία LNG.