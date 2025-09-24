Οι μετοχές ημιαγωγών σημείωσαν σημαντική άνοδο τις δύο τελευταίες ημέρες –συμπεριλαμβανομένων και των αμερικανικών μέχρι την ομιλία του Πάουελ που δεν έδωσε στους επενδυτές ένα καθαρό σήμα ότι οι μειώσεις των επιτοκίων θα συνεχιστούν τους επόμενους μήνες «λυγίζοντας» τη Wall- με κύριο καύσιμο την ανακοίνωση της Nvidia για σχέδια επένδυσης έως και 100 δισ. δολάρια στην OpenAI, την εταιρεία πίσω από το ChatGPT, προκειμένου να υποστηρίξει την ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων και της ισχύος της.

Πρόκειται για μια συμφωνία μεγάλης κλίμακας, που έχει στόχο να υποστηρίξει την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων, αλλά και την υποδομή που απαιτείται για την τροφοδοσία των εργασιών Τεχνητής Νοημοσύνης της ΟpenAI. Την ίδια στιγμή, τα κέντρα δεδομένων θα βασίζονται, όπως είναι φυσικό, στους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Με λίγα λόγια η Nvidia επενδύει 100 δις δολάρια στην OpenAI, η οποία στη συνέχεια θα προσφέρει αντίστοιχο κύκλο εργασιών στην Nvidia. Πρόκειται για την απόλυτη win-win σχέση, η οποία άλλωστε ήδη μετρά τρία χρόνια, καθώς η ζήτηση για τις GPU της Nvidia άρχισε να αυξάνεται ακριβώς όταν η OpenAI κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το ChatGPT το 2022.

Η OpenAI με τη σειρά της εξακολουθεί να βασίζεται στις GPU για την ανάπτυξη του λογισμικού της και την παροχή του στους χρήστες.

Η συμφωνία με την Νvidia θα εξασφαλίσει στην OpenAI μέρος - αλλά όχι το σύνολο - του κεφαλαίου που χρειάζεται για τα φιλόδοξα σχέδιά της να κατασκευάσει τους υπερυπολογιστές που απαιτούνται για την επόμενη μέρα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην επιστολή προθέσεων για στρατηγική συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο εταιρείες τη Δευτέρα, αναφέρεται ότι σχεδιάζεται η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων χωρητικότητας τουλάχιστον 10 γιγαβάτ για την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI.

Η Nvidia έχει δεσμευτεί να επενδύσει στην OpenAI εως 100 δισ. για να τη βοηθήσει να κατασκευάσει αυτά τα 10 γιγαβάτ χωρητικότητας κέντρων δεδομένων. Τουτέστιν, θα επενδύσει περίπου 10 δισ. δολάρια ανά γιγαβάτ και θα απαιτηθούν περίπου 40 δις δολάρια σε επιπλέον κεφάλαιο για κάθε γιγαβάτ χωρητικότητας που σχεδιάζει να κατασκευάσει η OpenAI. (σ.σ:Τα νούμερα αυτά προκύπτουν από τις δηλώσεις του CEO της Nvidia τον Αύγουστο ότι η κατασκευή ενός γιγαβάτ χωρητικότητας κέντρου δεδομένων κοστίζει μεταξύ 50 και 60 δις δολαρίων, εκ των οποίων περίπου 35 δις δολάρια προορίζονται για τσιπ και συστήματα της Nvidia).

Ανοδικό ξέσπασμα στον κλάδο σε παγκόσμια κλίμακα

Αν και οι εταιρείες θα οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες της συνεργασίας τις επόμενες εβδομάδες, με την πρώτη φάση ανάπτυξης να στοχεύει να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο εξάμηνο του 2026, εντούτοις η είδηση πυροδότησε ανοδικό ξέσπασμα του τεχνολογικού κλάδου τόσο στην Ασία όσο και στην Ευρώπη και αρχικά και στη Wall.

Οι μετοχές της Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., η οποία είναι ο κύριος κατασκευαστής προηγμένων τσιπ της Nvidia, καθώς και της νοτιοκορεατικης εταιρείας SK Hynix που προμηθεύει επίσης τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται στα συστήματα της Nvidia, σημείωσαν άνοδο στην Ασία.

Άνοδο σημείωσαν όμως και εταιρείες που δεν προμηθεύουν τσιπ στην Νvidia όπως για παράδειγμα η Samsung, ενώ άνοδο σημείωσαν και αρκετοί προμηθευτές εξοπλισμού, όπως η Tokyo Electron η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Ιαπωνίας.

Στην Ευρώπη, οι STMicro, Infineon και BE Semiconductor κέρδισαν έδαφος, όπως και η ASML παρά το γεγονός ότι η τελευταία αναθεώρησε το guidance και ανακοίνωσε ότι για το τέταρτο τρίμηνο αναμένει χαμηλότερα έσοδα.

Όμως η ενίσχυση του οικοσυστήματος της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι σημαντική εξέλιξη και για τους κατασκευαστές εξοπλισμού όπως η ASML καθώς είναι θέμα χρόνου να ωφεληθούν από τη σταθερά ανοδική ζήτηση των πελατών τους όπως η TSMC κ.α.

Για την ακρίβεια επενδύσεις σαν αυτή που ανακοίνωσε η Νvidia τη Δευτέρα επηρεάζουν μια ευρεία αγορά με πολλούς προμηθευτές και σίγουρα δεν είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος με μόνο έναν νικητή.

Οι επενδυτές το αναγνωρίζουν αυτό, όπως αναγνωρίζουν και το γεγονός ότι ενώ αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι αρνητική βραχυπρόθεσμα για τους ανταγωνιστές της Nvidia, μεσοπρόθεσμα αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης και ισχυρή ένδειξη ότι οι εμπορικές εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης είναι σε καλό δρόμο.

Γιατί η συμφωνία ΟpenAI –Nvidia είναι σημαντική για την Οracle

Ο ενθουσιασμός από τις εκρηκτικές προβλέψεις της Oracle για τα επόμενα χρόνια, οι οποίες υπόψιν ότι αν επιβεβαιωθούν, θα εδραιώσουν την εταιρεία ως έναν από τους πιο ισχυρούς παράγοντες στην Τεχνητή Νοημοσύνη με εκθετική αύξηση κερδών, μετριάστηκε τις τελευταίες ημέρες.

Υπενθυμίζουμε ότι η διοίκηση εξέδωσε guidance σύμφωνα με το οποίο τα έσοδα της Oracle Cloud Infrastructure θα αυξηθούν κατά 77% στα 18 δις δολάρια αυτό το οικονομικό έτος και στη συνέχεια θα αυξηθούν στα 32 δις δολάρια, 73 δις, 114 δις και 144 δις δολάρια κατά τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενώ αναμένεται η υπογραφή νέων συμβολαίων αρκετών δις τους επόμενους μήνες, ωθώντας τις συμφωνίες RPO σε ένα τρις δολάρια.

Δεν είναι ότι η αγορά θεώρησε τις παραπάνω προβλέψεις υπερβολικά ενθουσιώδεις, καθότι η Οracle είναι μια καθιερωμένη εταιρεία λογισμικού για βάσεις δεδομένων και όχι κάποια τυχάρπαστη startup. Η Oracle, έχει εξασφαλίσει σημαντικές συμφωνίες με εταιρείες AI που «διψούν» για υπολογιστική χωρητικότητα και ως εκ τούτου έχει ήδη γίνει μια υπολογίσιμη δύναμη απέναντι στους ανταγωνιστές της στο cloud, όπως η Google, η Amazon ή η Microsoft.

Ο κύριος λόγος που κόπασε ο ενθουσιασμός στα χρηματιστηριακά ταμπλό είναι ο προβληματισμός ότι ένα μεγάλο μέρος των εκρηκτικών προοπτικών της εταιρείας εξαρτώνται από έναν και μόνο πελάτη της: Την OpenAI.

Ο δημιουργός του ChatGPT όμως έχει ελάχιστο προηγούμενο στον τεχνολογικό κλάδο και δεν έχει περάσει μέχρι στιγμής σε κερδοφορία. Επομένως, στο πίσω μέρος του μυαλού πολλών επενδυτών υποβόσκει το ερώτημα:Tι θα γίνει αν η ΟpenAI δεν μπορέσει να περάσει σε κερδοφορία σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τα συμβόλαια της;

Για να έχει νόημα λοιπόν το guidance της Oracle, θα πρέπει οι πελάτες της και ειδικά η OpenAI, να περάσει σε ικανοποιητικές καθαρές ταμειακές ροές. Υπάρχουν τρία πράγματα που η OpenAI πρέπει να επιτύχει σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Άλτμαν:

πρέπει να κάνει εξαιρετική έρευνα στον τομέα της ΑΙ

πρέπει να δημιουργήσει προϊόντα που οι άνθρωποι θέλουν να χρησιμοποιούν και

πρέπει να βρει τον τρόπο να χρηματοδοτήσει τις τεράστιες επενδύσεις στον τομέα των υποδομών. Μέχρι στιγμής βέβαια τη στηρίζει ένα πλήθος επενδυτών όπως η Microsoft, που ήταν ένας από τους πρώτους επενδυτές της OpenAI, η SoftBank, η Thrive Capital κ.α

Οι εταιρείες τεχνολογίας ξοδεύουν εκατοντάδες δις δολάρια για να τροφοδοτήσουν την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και το μεγάλο διακύβευμα είναι πόσο γρήγορα θα επιτευχθεί η αύξηση της παραγωγικότητας και των κερδών από τις επενδύσεις ΑΙ.

Αν αυτή η αύξηση της παραγωγικότητας και των κερδών αργήσει σημαντικά, τότε για κάποιες εταιρείες που δεν έχουν προλάβει να έχουν ήδη το υπόβαθρο μιας ικανοποιητικής τελικής γραμμής αποτελεσμάτων, μπορεί να τεθούν θέματα ακόμα και βιωσιμότητας.

Μέσα από αυτό το πρίσμα, παρά το γεγονός ότι η επένδυση της Νvidia στην ΟpenAI, θα χρηματοδοτήσει μέρος, αλλά όχι το σύνολο, των υπολογιστικών αναγκών της και ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της συμφωνίας στην αποτίμηση της OpenAI παραμένει ασαφής, εντούτοις η συμφωνία αυτή δημιουργεί τη βάση που θα μπορούσε να ενισχύσει τη βεβαιότητα των συμβάσεων cloud της OpenAI με την Oracle.

Αν δε η ΟpenAI τους επόμενους μήνες μας ενημερώσει από που θα εξασφαλίσει τα υπόλοιπα κεφάλαια για τα κέντρα δεδομένων της, η βάση αυτή θα γίνει ακόμα πιο ισχυρή.

