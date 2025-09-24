Νωρίς άρχισαν τα όργανα για τον Ανδρουλάκη

Θα μπορούσε ο στίχος του Αλεξανδρινού να είναι… η θρηνωδία του ΠΑΣΟΚ.

«Είν’ η προσπάθειές μας, των συφοριασμένων/είν’ η προσπάθειές μας σαν των Τρώων/ Κομμάτι κατορθώνουμε· κομμάτι παίρνουμ’ επάνω μας/ κι αρχίζουμε να ’χουμε θάρρος και καλές ελπίδες/ Μα πάντα κάτι βγαίνει και μας σταματά».

Παλεύει το ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζει προτάσεις, όχι πάντα επαρκώς και ορθώς κοστολογημένες. Αλλά τουλάχιστον δείχνει πιο σοβαρό πρόσωπο από την υπόλοιπη αντιπολίτευση που συναγωνίζεται σε ανορθολογικές, ψεκασμένες, αριστερίστικες θέσεις.

Χθες παρουσίασε τροπολογία την οποία θα καταθέσει σήμερα για το ιδιωτικό χρέος. Δεν έχει σημασία η βιωσιμότητα των προτάσεων. Άλλωστε η κάθε αντιπολίτευση υπερακοντίζει σε λύσεις αφού δεν θα κληθεί να τις εφαρμόσει, ενώ θα γίνει αρεστή στους ενδιαφερόμενους, επενδύοντας στην ψήφο τους.

Όμως όλα αυτά δεν έχουν δημοκοπικό αντίκρισμα, δημιουργώντας προβληματισμούς και δυσαρέσκειες. Ο Παύλος Γερουλάνος έθεσε το πρόβλημα επί ι του τύπου των ήλων, εκφράζοντας την αγωνία του κατά την επίσκεψή του στην Αριδαία, λέγοντας:

«Δυστυχώς πια δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα είναι η ώρα. Τα κοινά είναι τεράστια, τα οποία περιμένουν από εμάς. Και πρέπει να το κάνουμε τώρα».

Και επισήμανε τον κίνδυνο «αν δεν εκφράσουμε εμείς αυτόν τον κόσμο, θα γεννηθούν πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε που θα καταλήξουν». Συνέχισε δημιουργώντας υποψίες, που μάλλον δεν πρόκειται να εξειδικεύσει σε κάποια του συνέντευξη, λέγοντας:

«Στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί μόνο ρωσικό χρήμα στα πολιτικά κόμματα. Έχει αρχίσει να κυκλοφορεί και αμερικάνικο. Και ο σκοπός αυτών των χρημάτων είναι να χρηματοδοτήσουν μικρούς Τραμπ», συμπληρώνοντας δυσοίωνα «Και έχουν κοινό» (οι μικροί Τραμπ).

«Κοινό» έχει και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ η δυσαρέσκεια για την πολιτική συμπεριφορά Ανδρουλάκη. Στην ίδια συνομιλία με τα κομματικά μέλη, ο Παύλος Γερουλάνος επέκρινε τον τρόπο που λειτουργεί το κόμμα, λέγοντας μεταξύ άλλων, πως χρειάζεται «να λειτουργούν όλα τα όργανα, για να μπορούμε να πείσουμε αύριο ότι θα είμαστε εμείς που θα υπερασπιστούμε τους θεσμούς».

Μετά τον Παύλο Γερουλάνο και ο Χάρης Καστανίδης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις από την κορυφή του κόμματος.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του: «1. Το εκλεγμένο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ δεν συνεδριάζει από τον Ιούνιο του 2024. 2. Το διορισμένο Πολιτικό Κέντρο είναι σε αδράνεια. Διορίστηκε γραμματέας της ΚΟΕΣ (σημ.: Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου) χωρίς να υπάρχουν μέλη του οργάνου. Χρειαζόμαστε κόμμα εν κινήσει, με θεσμικά όργανα που ορίζουν την στρατηγική».

Την δυσαρέσκειά του για τη λειτουργία του κόμματος έχει επίσης εκφράσει και το έτερον μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, Φίλιππος Σαχινίδης, ο οποίος προσφάτως ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου δικτύου σκέψης, με την επωνυμία Progressive lab.

Δεν θα είναι πολιτικό όργανο. Κατά τη φιλοδοξία του εμπνευστή του, θα είναι ένας χώρος που φιλοδοξεί να δώσει νέα αύρα στις «προοδευτικές» ιδέες, και να γίνει εργαστήριο προτάσεων για την κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική αναζωογόνηση.

Έχουμε από καιρό καταγράψει εδώ τη δυσαρέσκεια που προκαλεί η μονοπρόσωπη περίκλειστη διοίκηση που ασκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο κόμμα, όντας περιστοιχισμένος από ελάχιστους φίλους του. Πρόσθετη δυσαρέσκεια προκαλεί και η ακινησία περί το συνέδριο.

Ο Ανδρουλάκης σε μια ομιλία του τον Φεβρουάριο, είχε ανακοινώσει ότι θα γίνει τον Νοέμβριο. Ωστόσο, ουδεμία προεργασία έχει υπάρξει πέραν του ορισμού Γραμματέα της σχετικής επιτροπής. Γραμματέας επιτροπής χωρίς μέλη!

Οι φήμες, και όχι συγκεκριμένη ανακοίνωση, κάνουν λόγο πλέον για τον Φεβρουάριο του 2026. Και έχει ο Θεός…

Ο Ανδρουλάκης πέραν του ότι έχει ισχνή ακτινοβολία προς το εκλογικό σώμα, δυσκολεύει ο ίδιος τον εαυτό του. Προσπαθεί να κρατήσει ανενεργά και σε απόσταση τα περισσότερα από τα σημαίνοντα στελέχη του κόμματος, που θα μπορούσαν να προπαγανδίζουν το κόμμα, αντί να τα ωθεί να αναλώνονται σε έκφραση εσωτερικών δυσαρεσκειών.

Το αποτέλεσμα το φωτογραφίζουν οι δημοσκοπήσεις.