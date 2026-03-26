Συνάντηση Παπασταύρου - ΥΠΕΣ ΗΠΑ: Επί τάπητος ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή και οι επιπτώσεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές

Οι εξελίξεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας.

«Σε μια εποχή», προσθέτει, «όπου η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, η στρατηγική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ταχεία ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων, με τη συμμετοχή των δύο μεγαλύτερων αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών στον κόσμο, της ExxonMobil και της Chevron, αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Το ίδιο ισχύει και για τον Κάθετο Διάδρομο, ως στρατηγικό ενεργειακό άξονα για την Ευρώπη, που ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ενδυναμώνει τη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία».