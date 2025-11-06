Συνάντηση Ελλήνων εφοπλιστών με τους Αμερικανούς υπουργούς - «Να ξανακάνουμε τη ναυτιλία μεγάλη»

Οι Έλληνες εφοπλιστές θεωρούν ως σημαντική ευκαιρία για τη ναυτιλία της χώρας τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας.

Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο με τους Αμερικανούς υπουργούς, οι Μαρία Αγγελικούση, Γιώργος Προκοπίου, Ιωάννα Προκοπίου, Νίκος Τσάκος, Γιάννης Αλαφούζος, Πέτρος Παππάς και Μιχάλης Χανδρής συζήτησαν θέματα σχετικά με τη ναυτιλία, καθώς και τεχνικά ζητήματα που αφορούν τη μεταφορά LNG και τις τιμές.

Από τις ΗΠΑ συμμετείχαν, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Doug Burgum, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, ο υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Michael Rigas, ο υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αρμόδιος για την Οικονομική ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Jacob Helberg, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στη σύσκεψη, σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήθηκαν τεχνικά θέματα, για τη μεταφορά του LNG και τις τιμές.

Υπενθυμίζεται ότι, στο Ζάππειο βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί συνέδριο P-TEC για τα ενεργειακά θέματα προκειμένου να συζητηθούν θέματα ενεργειακής ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας, έργα υποδομής και επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή.

Στο επίκεντρο της συζήτησης η ανάγκη απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο και η δυνατότητα της χώρας μας να είναι ενεργειακός κόμβος, προκειμένου το αμερικανικό φυσικό αέριο να εισέρχεται απρόσκοπτα στην Ευρώπη.