Συνάντηση ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου με υφ. Ενέργειας των ΗΠΑ - Τι συζητήθηκε

Συνάντηση με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση στο υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ είχαν τα μέλη της Επιτροπής Ενέργειας του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις τρέχουσες ενεργειακές προκλήσεις και ευκαιρίες, διερευνώντας τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και εντοπίζοντας πρακτικές οδούς για κοινές πρωτοβουλίες και επενδύσεις.

«Μια κλειστή συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε το AmChamGR έφερε κοντά τα μέλη της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR και τον Επίτιμο Προσκεκλημένο Τζόσουα Βολτς, Ειδικό Απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση στο Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ» σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ίδια ανακοίνωση.